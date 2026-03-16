Nyolc hónap alatt a csurgói járásnak megfelelő területet foglaltak vissza az ukránok

– mondta Zelenszkij. Az ukrán elnök szerint a műveletek „nagyon sikeresnek” bizonyultak. Arról is beszélt, hogy az orosz hadsereg jelentős veszteségeket szenved a fronton, becslése szerint havonta 30–35 ezer katonát veszítenek, részben az ukrán védelmi erők által alkalmazott drónok miatt.

Mindeközben a frontvonal mentén továbbra is feszült a helyzet. Elemzők szerint az orosz csapatok több térségben – például Luhanszk, Harkiv és Zaporizzsja megyében – próbálnak előrenyomulni, miközben a donecki területen is folytatódnak az intenzív harcok.

Zelenszkij szerint Putyin csak játszik a béketárgyalásokkal

Volodimir Zelenszkij a CNN-nek adott interjúban arról is beszélt, hogy szerinte Moszkva valójában soha nem akarta lezárni a háborút. Az ukránok álláspontja szerint Vlagyimir Putyin csak időhúzásra használta a tárgyalásokról szóló jelzéseket, miközben a harcok folytatódtak. Az ukrán elnök azt állította, hogy az orosz vezető csak azért tett úgy, mintha nyitott lenne a tárgyalásokra, mert tartott az amerikai nyomástól.

Az ukrán elnök szerint Moszkva célja az, hogy ultimátumokat kényszerítsen Kijevre, például azt követelve, hogy az ukrán hadsereg vonja ki csapatait az ukrán területekről. Zelenszkij úgy véli, Oroszország ezzel sem állna meg. Azt is hangsúlyozta, hogy a Közel-Keleten kialakult helyzet szerinte gazdaságilag és politikailag is kedvez Moszkvának.