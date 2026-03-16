03. 16.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Zelenszkij orosz-ukrán háború Trump ukrajna

Nyolc hónap alatt a csurgói járásnak megfelelő területet foglaltak vissza az ukránok

2026. március 16. 20:04

Volodimir Zelenszkij újabb katonai sikerekről beszélt egy interjúban, és jelentős eredményként mutatta be az elmúlt hónapok fejleményeit. Az ukránok nyolc hónap alatt 434 négyzetkilométert foglaltak vissza, ami nagyjából a csurgói járás területének felel meg.

2026. március 16. 20:04
Az ukránok nyolc hónap alatt összesen 434 négyzetkilométernyi területet foglaltak vissza az orosz erőktől – erről beszélt Volodimir Zelenszkij a CNN-nek adott interjújában. A KISZó beszámolója szerint az ukrán elnök ezt komoly eredményként mutatta be, amely szerinte hozzájárult egy nagyobb orosz támadás meghiúsításához.

Az ukránok 434 négyzetkilométert foglaltak vissza

Zelenszkij szerint az orosz hadsereg egy nagyszabású offenzívát készített elő, amelyet 2025 végén akart elindítani, majd a tavaszi hónapokban folytatni. Az ukrán vezetés ezért megelőző lépéseket tett, és ellentámadó műveleteket indított. Az elnök elmondása szerint az ukrán hadsereg már tavaly év végén megkezdte azokat az akciókat, amelyek végül a most emlegetett terület visszafoglalásához vezettek.

Nem akartuk megadni Oroszországnak a lehetőséget arra, hogy nagy erőkkel támadjon a harctéren, ezért párhuzamos ellentámadó lépéseket tettünk. Ennek eredményeként 434 négyzetkilométert szereztünk vissza

– mondta Zelenszkij. Az ukrán elnök szerint a műveletek „nagyon sikeresnek” bizonyultak. Arról is beszélt, hogy az orosz hadsereg jelentős veszteségeket szenved a fronton, becslése szerint havonta 30–35 ezer katonát veszítenek, részben az ukrán védelmi erők által alkalmazott drónok miatt.

Mindeközben a frontvonal mentén továbbra is feszült a helyzet. Elemzők szerint az orosz csapatok több térségben – például Luhanszk, Harkiv és Zaporizzsja megyében – próbálnak előrenyomulni, miközben a donecki területen is folytatódnak az intenzív harcok.

Zelenszkij szerint Putyin csak játszik a béketárgyalásokkal

Volodimir Zelenszkij a CNN-nek adott interjúban arról is beszélt, hogy szerinte Moszkva valójában soha nem akarta lezárni a háborút. Az ukránok álláspontja szerint Vlagyimir Putyin csak időhúzásra használta a tárgyalásokról szóló jelzéseket, miközben a harcok folytatódtak. Az ukrán elnök azt állította, hogy az orosz vezető csak azért tett úgy, mintha nyitott lenne a tárgyalásokra, mert tartott az amerikai nyomástól.

Az ukrán elnök szerint Moszkva célja az, hogy ultimátumokat kényszerítsen Kijevre, például azt követelve, hogy az ukrán hadsereg vonja ki csapatait az ukrán területekről. Zelenszkij úgy véli, Oroszország ezzel sem állna meg. Azt is hangsúlyozta, hogy a Közel-Keleten kialakult helyzet szerinte gazdaságilag és politikailag is kedvez Moszkvának.

Az Irán körüli helyzet több pénzt ad neki. Az Oroszországra kivetett szankciók enyhítése is segíti. Ezért még magabiztosabb abban, hogy folytathatja a háborút

– mondta Zelenszkij. Az ukrán vezetés ugyanakkor újabb tárgyalásokat sürget. Zelenszkij szerint szükség lenne egy új háromoldalú találkozóra, mert szerinte békét csak tárgyalásokkal lehet elérni.

Az amerikai fél Irán miatt halasztja a találkozót. De ha valóban véget akarunk vetni a háborúnak, akkor technikai csoportok és vezetők szintjén is találkoznunk kell. Növelnünk kell a nyomást Oroszországon. Ha ezeket a lépéseket nem tesszük meg, nem kerülünk közelebb a békéhez

– mondta az ukrán elnök. A Financial Times ugyanakkor arról számolt be tisztviselőkre hivatkozva, hogy a béketárgyalások megrekedtek. A lap szerint Donald Trump érdeklődése csökken a folyamat iránt, miközben az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség is gyengíti a Moszkvára nehezedő nyomást.

Trump egy külön interjúban az NBC Newsnak azt mondta, meglepte, hogy Zelenszkij szerinte nem mutat nagyobb hajlandóságot a megállapodásra, és hozzátette, hogy Putyin készen áll a megállapodásra.

A legutóbbi háromoldalú béketárgyalásokat február 17–18-án tartották Genfben. A következő fordulót március 5-re tervezték Abu-Dzabiban, ám az Irán elleni amerikai és izraeli csapások miatt elhalasztották. Új időpontot egyelőre nem jelentettek be.

Nyitókép: HENRY NICHOLLS / AFP

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
pctroll
2026. március 16. 22:00
Ez kevesebb mint budapest területe. Ha egyáltalán igaz. De ha igaz is, akkor már csak 100 év és visszafoglalnak mindent. Nem baj öntsük bele az eu pénzét.
egonsamu-2
2026. március 16. 21:47
Akkor ugye április 12-ig elfoglalják Moszkvát, Budapestet és Brüsszelt is????
Tboyka
2026. március 16. 21:02
És ezért a nagy területért mennyi ukrán halt meg?
vez-ker
2026. március 16. 20:46
Kis-Oroszország fog győzni!!! Kis-Oroszország teljesen önkéntes és dicsőséges hadserege már Vlagyivosztok elővárosában van. Putyin (aki már minimum tizszer meghalt rákban) úszva menekül Vlagyivosztokból Észak-Koreába.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.