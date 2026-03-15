Trump hideg zuhanyt küldött Kijevbe: „Az utolsó ember, akitől segítségre van szükségünk, az Zelenszkij”

Az ukrajnai háború befejezésére irányuló erőfeszítések tekintetében „sokkal nehezebb vele megállapodni”, mint Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – mondta Donald Trump amerikai elnök Zelenszkijről, az NBC News csatorna által készítette telefonos interjújában. Trump arra is reagált, hogy Ukrajna segítséget ajánlott az iráni drónok elfogásában.

Volodimir Zelenszkij a hónap elején felajánlotta, hogy segít az amerikai erőknek és szövetségeseiknek a Közel-Keleten az iráni drónok elfogásában, kihasználva az ukrán hadsereg orosz drónok lelövésében szerzett tapasztalatait.