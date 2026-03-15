03. 15.
vasárnap
vlagyimir putyin volodimir zelenszkij segítség donald trump ukrajna

Trump hideg zuhanyt küldött Kijevbe: „Az utolsó ember, akitől segítségre van szükségünk, az Zelenszkij”

2026. március 15. 11:59

„Az amerikai elnök többek között az iráni helyzetről is beszélt. Kijelentette, hogy jelenleg nem hajlandó megállapodást kötni az Iránnal folytatott háború lezárásáról.”

Az ukrajnai háború befejezésére irányuló erőfeszítések tekintetében „sokkal nehezebb vele megállapodni”, mint Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – mondta Donald Trump amerikai elnök Zelenszkijről, az NBC News csatorna által készítette telefonos interjújában. Trump arra is reagált, hogy Ukrajna segítséget ajánlott az iráni drónok elfogásában.

Volodimir Zelenszkij a hónap elején felajánlotta, hogy segít az amerikai erőknek és szövetségeseiknek a Közel-Keleten az iráni drónok elfogásában, kihasználva az ukrán hadsereg orosz drónok lelövésében szerzett tapasztalatait.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett
Tovább a cikkhezchevron

Trump kijelentette, hogy „nincs szükségünk segítségre”, hozzátéve, hogy „az utolsó ember, akitől segítségre van szükségünk, az Zelenszkij”.

Az ukrán elnök egy X-en közzétett bejegyzésében azt írta: „A közel-keleti országok felvették velünk a kapcsolatot, és arra kérték, osszuk meg velük szakértelmünket az iráni „shahed” drónok elfogásában hatalmas támadások során. Ezért már szakértői csapatokat is küldtünk három országba.”

Egy iráni politikus kijelentette: Ukrajna „jogszerű és törvényes célpont” Irán számára, mert Ukrajna segítséget ajánlott az iráni drónok elleni védekezéshez.

A telefoninterjú során Trump az iráni helyzetről is beszélt. Kijelentette, hogy jelenleg nem hajlandó megállapodást kötni az Iránnal folytatott háború befejezéséről.

Irán megállapodást akar kötni, én viszont nem akarok, mert a feltételek még nem elég jók

– hangsúlyozta az amerikai elnök, aki hozzátette, hogy a feltételeknek „nagyon szilárdaknak” kell lenniük.

Nyitókép forrása: SAUL LOEB / AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán és Zelenszkij harca, kegyetlen ukrán fenyegetés, őrült putyinozás – itt az új Mesterterv

Orbán és Zelenszkij harca, kegyetlen ukrán fenyegetés, őrült putyinozás – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

