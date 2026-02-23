Ft
02. 23.
hétfő

háború ukrán hadsereg Háború Ukrajnában Robert Fico Magyarország energia Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Szlovákia

Elgurult a gyógyszer az ukrán veteránnál: Magyarországra és Szlovákiába küldené az ukrán hadsereget

2026. február 23. 12:00

Az ok egyszerű: sokkal erősebb Ukrajna.

2026. február 23. 12:00
null

A Mandiner is beszámolt róla szombaton, hogy világos üzenetet küldött Robert Fico szlovák miniszterelnök az X-oldalán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök számára. „Amennyiben az ukrán elnök hétfőn sem indítja újra az olajszállítást Szlovákia számára, akkor még aznap arra fogom megkérni az érintett szlovák vállalatokat, hogy állítsák le az áramszállítást Ukrajnába” – fogalmazott Fico, aki emlékeztetett arra, hogy a háború kezdete óta Szlovákia folyamatosan segíti Ukrajnát.

Hasonlóan áll az ukrán energiaellátáshoz a magyar kormány is.

Ennek azonban több ukrán nem örül. Az Unian idézte azt a volt ukrán katonatisztet, aki úgy fogalmazott:

ha a magyarok és a szlovákok nem indítják újra az energiaszállítást, katonai erővel kell elfoglalni az érintett létesítményeiket”.

„Magyarország és Szlovákia, finoman szólva sem olyan erősek, mint Oroszország. E két ország fegyveres erői együttesen sokkal gyengébbek, mint bármelyik hadseregünk” – állapította meg Jevhen Dikij, aki egy „barátságosabb” ötletet is megfogalmazott, ugyanis szerinte az Európai Uniónak kellene nyomást gyakorolnia Magyarországra és Szlovákiára.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

 

Összesen 37 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Élő Éva
2026. február 23. 14:48
Tipikus maffia állam. Javasolnám, hogy otthon raboljanak, ott van arany vécé. Igazi uki megoldás NATO fegyverekkel NATO ellen. Zelenszkijnek is megártott, hogy Ursula sokat csókdosta.
1
0
clansman
2026. február 23. 14:47
Nem kell itt a békét ajnározni, minél tovább tartson a háború. Minél több a vízszintes hohol annál nyugodtabbak az éjszakák mifelénk...
0
0
ügyvéd
2026. február 23. 14:44
Szét fog hullani ez a viccország. Már nem sok idő szerencsére!
1
0
KARAK-ter
2026. február 23. 14:33
Na látjátok mocskos ukránok , ezért kapjátok amit... Mert ti mindig is ilyenek voltatok évszázadokkal ezelőtt is! Hajrá Putyin !
0
0
