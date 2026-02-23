Elgurult a gyógyszer az ukrán veteránnál: Magyarországra és Szlovákiába küldené az ukrán hadsereget

Rendkívüli: Fico leállítja az áramellátást, ha tovább játszadozik Zelenszkij, hamarosan egész Ukrajna elsötétül
Végleg betelt a pohár Ficónál.
Az ok egyszerű: sokkal erősebb Ukrajna.
A Mandiner is beszámolt róla szombaton, hogy világos üzenetet küldött Robert Fico szlovák miniszterelnök az X-oldalán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök számára. „Amennyiben az ukrán elnök hétfőn sem indítja újra az olajszállítást Szlovákia számára, akkor még aznap arra fogom megkérni az érintett szlovák vállalatokat, hogy állítsák le az áramszállítást Ukrajnába” – fogalmazott Fico, aki emlékeztetett arra, hogy a háború kezdete óta Szlovákia folyamatosan segíti Ukrajnát.
Hasonlóan áll az ukrán energiaellátáshoz a magyar kormány is.
Ennek azonban több ukrán nem örül. Az Unian idézte azt a volt ukrán katonatisztet, aki úgy fogalmazott:
ha a magyarok és a szlovákok nem indítják újra az energiaszállítást, katonai erővel kell elfoglalni az érintett létesítményeiket”.
„Magyarország és Szlovákia, finoman szólva sem olyan erősek, mint Oroszország. E két ország fegyveres erői együttesen sokkal gyengébbek, mint bármelyik hadseregünk” – állapította meg Jevhen Dikij, aki egy „barátságosabb” ötletet is megfogalmazott, ugyanis szerinte az Európai Uniónak kellene nyomást gyakorolnia Magyarországra és Szlovákiára.
Egyre több országot vonna be a háborúba az ukrán elnök.
Nem teketóriázott Szijjártó Péter.
