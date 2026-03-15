szijjártó péter brüsszel Békemenet ukrajna orbán viktor

Szijjártó Péter: „Mi nem félünk sem az ukrán maffiától, sem az ukrán verőlegényektől!”

2026. március 15. 14:34

„Ami Ukrajnában zajlik, nem a mi háborúnk, nincs közünk hozzá, nem a mi felelősségünk, minket senki nem támadott meg, helyettünk senkinek nem kell harcolni” – hangsúlyozta a miniszter.

2026. március 15. 14:34


„Nagy szeretettel köszöntöm önöket minden idők legnagyobb Békemenetén, a magyar nemzet szabadsága melletti kiálláson. Köszönöm, hogy soha nem látott létszámban mondunk nemet a hazánkkal szembeni zsarolásra” – így kezdte beszédét Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki külön tisztelettel és szeretettel köszöntötte a határon túlról érkezetteket. „Soha nem fogjuk hagyni, hogy éket verjenek közénk” – hangsúlyozta a miniszter.

„Amikor együtt mondjuk el, hogy mit kíván a magyar nemzet, meghallják az egész világon mindenütt. Brüsszeltől Berlinen át Kijevig. A magyar nemzet kívánsága 1848-ban tisztán szólt: legyen béke, és legyen szabadság. Mi, magyarok, ma is pontosan ezt akarjuk. 178 esztendővel a márciusi ifjak hőstettei után Magyarország újra háborús nyomás és külső zsarolás alatt áll”

– hangsúlyozta Szijjártó Péter,majd hozzátett: „Több mint négy esztendeje egy reménytelen, és értelmetlen háború zajlik a szomszédunkban. Ez már majdnem olyan hosszú, mint az előző évszázad világháborúi. Milliók estnek áldozatul, folyamatos a pusztítás, a rombolás, és nyílt embervadász zajlik egy szomszédos ország utcáin. Több mint négy éve, minden egyes nap bele akarnak rángatni minket egy háborúba. Mi négy éve, minden nap, óriási erőfeszítéseket tettünk, és teszünk azért, hogy Magyarország ebből a háborúból kimaradjon. Ez önök nélkül, nélkületek nem ment volna. Köszönjük a támogatást”.

A külgazdasági és külügyminiszter világossá tette:

„Ami Ukrajnában zajlik, nem a mi háborúnk, nincs közünk hozzá, nem a mi felelősségünk, minket senki nem támadott meg, helyettünk senkinek nem kell harcolni. Mi semmivel, az ég egy adta világon semmivel sem tartozunk Ukrajnának, sem katonával, sem pénzzel, sem uniós tagsággal. Brüsszelben, Berlinben és Kijevben is tudják, amíg Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke, addig Magyarország kimarad a háborúból. Egyetlen katonát és egyetlen fiatal sem engedünk az ukrán frontra. Amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, a magyarok pénzét nem viszik Ukrajnába, és Ukrajna soha, de soha az életben nem csatlakozik az Európai Unióhoz.”

Szijjártó Péter kiemelte, „mindezt az ellenfeleink is tudják, ezért kell arra számítanunk, hogy a következő négy hétben minden eddiginél durvább lesz a beavatkozás, fenyegetés, zsarolás. Orbán Viktor szuverén nemzeti kormányát el akarják takarítani, mert azt akarják, hogy Magyarországon is Zelenszkij alakítson kormányt, ukránbarát miniszterelnökkel”.

A miniszter szerint azzal is számolniuk kell, hogy az ellenfeleik semmilyen eszköz használatától nem riadnak vissza, olajblokádot hoztak létre, 

a Tisza Párttal egyeztetve”.

„De mi sem a 6:20-assal érkeztünk, a szakmát nem ma kezdtük, nem ma jöttünk le a falvédőről. A tartalékokat feltöltöttük, megállapodásokat kötöttünk, megvédtük magunkat Zelenszkij olajblokádjától. De itt a folytatás. Ha nem ment az olajblokád, most megpróbálják a totális energiablokádot, referenciájuk megvan, az Északi Áramlatot felrobbantották, most a Török Áramlattal próbálkoznak. Mi jöhet még? Jönnek a halálos fenyegetések a miniszterelnöknek, a gyermekeinek és az unokáinak, de minket, magyarokat, senki nem fenyegethet. Nem félünk az ukrán maffiától és az ukrán verőlegényektől sem”

– közölte Szijjártó Péter, majd hangsúlyozta:

Magyarországon nem alakíthat kormányt egy olyan ukrán színész, aki úgy zongorázott a tv-ben, hogy közben mindkét kezével integetett”.

A Békemenetet itt követheti élőben. Az eseményről készült galériát pedig lekattintva nézheti meg.

Nyitókép forrása: Képernyőfotó

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. március 15. 16:29
A Patrióta élő műsorának elején véletlenül bekapcsolva maradt a mikrofon, és ezt a beszélgetést lehetett hallani: Beszélő1 (nő): Na, jól van. Beszélő2 (férfi): A választás napjáig, estéjéig, azt mondjuk, hogy menjél szavazni. Beszélő3 (férfi): Pedig egész nap ezt fogjuk nyomni. Beszélő4 (férfi): Pedig semmi értelme már, de mindegy. Beszélő5 (férfi): Behallatszik a stúdióból. Beszélő1 (nő): Jézusom! Cikk a 444-en: 444.hu/2026/03/15/az-utolso-erodemonstracio-a-valasztasok-elott-nemzeti-unnep-percrol-percre
dejavu
2026. március 15. 16:09
senki nem fél. Ez a ti problémátok.
akitiosz
2026. március 15. 15:45
Az olajhiánytól sem fél?
vez-ker
2026. március 15. 15:02
Egy szép napon Zelenszkij a saját népe elöl a kedvenc nagykövetsége tetejéről egy helikopteren igyekszik majd elmenekülni. Ha tud.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!