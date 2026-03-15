Szijjártó Péter: „Mi nem félünk sem az ukrán maffiától, sem az ukrán verőlegényektől!”

A külgazdasági és külügyminiszter világossá tette:

„Ami Ukrajnában zajlik, nem a mi háborúnk, nincs közünk hozzá, nem a mi felelősségünk, minket senki nem támadott meg, helyettünk senkinek nem kell harcolni. Mi semmivel, az ég egy adta világon semmivel sem tartozunk Ukrajnának, sem katonával, sem pénzzel, sem uniós tagsággal. Brüsszelben, Berlinben és Kijevben is tudják, amíg Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke, addig Magyarország kimarad a háborúból. Egyetlen katonát és egyetlen fiatal sem engedünk az ukrán frontra. Amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, a magyarok pénzét nem viszik Ukrajnába, és Ukrajna soha, de soha az életben nem csatlakozik az Európai Unióhoz.”

Szijjártó Péter kiemelte, „mindezt az ellenfeleink is tudják, ezért kell arra számítanunk, hogy a következő négy hétben minden eddiginél durvább lesz a beavatkozás, fenyegetés, zsarolás. Orbán Viktor szuverén nemzeti kormányát el akarják takarítani, mert azt akarják, hogy Magyarországon is Zelenszkij alakítson kormányt, ukránbarát miniszterelnökkel”.

A miniszter szerint azzal is számolniuk kell, hogy az ellenfeleik semmilyen eszköz használatától nem riadnak vissza, olajblokádot hoztak létre,