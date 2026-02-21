Ft
Ft
6°C
-4°C
Ft
Ft
6°C
-4°C
02. 21.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 21.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
olaj áram áramellátás Robert Fico energia Ukrajna Volodimir Zelenszkij földgáz Szlovákia

Rendkívüli: Fico leállítja az áramellátást, ha tovább játszadozik Zelenszkij, hamarosan egész Ukrajna elsötétül

2026. február 21. 12:59

Végleg betelt a pohár Ficónál.

2026. február 21. 12:59
null

Világos üzenetet küldött Robert Fico szlovák miniszterelnök az X-oldalán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök számára.

„Amennyiben az ukrán elnök hétfőn sem indítja újra az olajszállítást Szlovákia számára,

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Rejtélyes hálószobai fotó: nem az a legnagyobb kérdés, lesz-e pornó

Rejtélyes hálószobai fotó: nem az a legnagyobb kérdés, lesz-e pornó
Tovább a cikkhezchevron

akkor még aznap arra fogom megkérni az érintett szlovák vállalatokat, hogy állítsák le az áramszállítást Ukrajnába”

– fogalmazott Fico, aki emlékeztetett arra, hogy a háború kezdete óta Szlovákia folyamatosan segíti Ukrajnát. „Jelenleg körülbelül 180 ezer ukrán tartózkodik az országunkban, akiknek humanitárius segítséget nyújtunk. Lényegesen többet teszünk Ukrajnáért, mint sok más ország.

Az ukrán elnök nem hajlandó megérteni a békeközpontú megközelítésünket, és mivel nem támogatjuk a háborút, rosszindulatúan viselkedik Szlovákiával szemben.

Először is leállította a gázszállítást Szlovákiába, amivel évi 500 millió eurós kárt okozott nekünk. Most pedig leállította az olajszállítást, ami további veszteségeket és logisztikai nehézségeket okoz nekünk” – emlékeztetett a szlovák miniszterelnök.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: PETER LAZAR / AFP

 

Összesen 37 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
SCsá
2026. február 21. 13:42
Hajrá Ficó!
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2026. február 21. 13:42
Nem az árammal meg a gázolajjal kell szórakoznj. Simán ki kell képni az összes szankciós baromkodásból. Már úgyis túl sok van.
Válasz erre
2
0
akyokushinkaimestere
2026. február 21. 13:39
Egy fidesztanulmány szerint súlyos hatásai lesznek az üzemanyghiányak, a lakosság részére.Amíg a fidesz van hatalmon ezt fent is marad,sőt súlyosbodik.Persze a fideszes politikusokat ez nem fogja érinteni,tehát semmi izgalom,Csak a lakosságra nézve lehetnek kataklizmikus következményei,a tanulmány szerint.👍👏
Válasz erre
0
2
Dixtroy
2026. február 21. 13:39
Ficó bácsi, Orsolyánál dündörgött már? A szankciócskákhoz pont az ilyen esetekre garanciát ígértek, azzal mi van?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!