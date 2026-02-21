Megkapta Magyarország ultimátumát Zelenszkij: velünk nem lehet szórakozni (VIDEÓ)

Az kizárólag egy politikai döntés, egy politikai zsarolás Magyarországgal szemben. Egy olyan politikai zsarolás, amelynek az a célja, hogy Magyarország változtassa meg az Ukrajnával és a háborúval kapcsolatos álláspontját” – emelte ki. „A következőképpen döntöttünk, hogy mindaddig, amíg az ukránok blokkolják a Barátság kőolajvezetéket, mi Brüsszelben blokkoljuk az összes olyan uniós döntést, amely Ukrajna számára fontos, vagy Ukrajna számára kedvező. Az összeset” – tette hozzá Szijjártó Péter.

Még csak ekkor következett a fejmosás

„Ez a helyzet, velünk nem lehet szórakozni, minket nem lehet zsarolni. Mi az Európai Unió tagjai vagyunk, de már lassan úgy néz ki, mintha mi akarnánk belépni, az ukránok meg benn lennének, tehát ennek itt vége van. Amíg így viselkednek az ukránok, amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten, ismerjük ezt a magyar hozzáállást.

Leállítottuk a dízelüzemanyag-szállítást Ukrajnába és akkor most várjuk, hogy az ukránok mit lépnek, rajtuk múlik, a labda az ő térfelükön pattog”

– jelentette ki Szijjártó Péter.