Brüsszel Magyarország Ukrajna Barátság kőolajvezeték hitel Volodimir Zelenszkij Szijjártó Péter Európai Unió

Megkapta Magyarország ultimátumát Zelenszkij: velünk nem lehet szórakozni (VIDEÓ)

2026. február 21. 08:49

Alaposan helyretették a fölényeskedő ukrán elnököt.

2026. február 21. 08:49
„Mindaddig az ukránok nem férhetnek hozzá a 90 milliárd eurós áhított hadikölcsönhöz, amíg nem indítják újra a kőolajvezetéken a szállítást Magyarország irányába.

Ez a helyzet, velünk nem lehet szórakozni, minket nem lehet zsarolni”

– szögezte le a Facebook-oldalán közzétett videójában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, majd hozzátette: „az ukránok úgy döntöttek a héten, hogy nem indítják újra a január végén leállt szállítást. Mondván, hogy az oroszok szétrobbantották a vezetéket, ami nem igaz, mert a kőolajvezetéket nem érte támadás.

A kőolajvezeték ép, sem műszaki, sem fizikai, sem technikai akadálya nincsen annak, hogy a kőolajvezetéken újraindítsák a szállítást.

Az kizárólag egy politikai döntés, egy politikai zsarolás Magyarországgal szemben. Egy olyan politikai zsarolás, amelynek az a célja, hogy Magyarország változtassa meg az Ukrajnával és a háborúval kapcsolatos álláspontját” – emelte ki. „A következőképpen döntöttünk, hogy mindaddig, amíg az ukránok blokkolják a Barátság kőolajvezetéket, mi Brüsszelben blokkoljuk az összes olyan uniós döntést, amely Ukrajna számára fontos, vagy Ukrajna számára kedvező. Az összeset” – tette hozzá Szijjártó Péter.

Még csak ekkor következett a fejmosás

„Ez a helyzet, velünk nem lehet szórakozni, minket nem lehet zsarolni. Mi az Európai Unió tagjai vagyunk, de már lassan úgy néz ki, mintha mi akarnánk belépni, az ukránok meg benn lennének, tehát ennek itt vége van. Amíg így viselkednek az ukránok, amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten, ismerjük ezt a magyar hozzáállást.

Leállítottuk a dízelüzemanyag-szállítást Ukrajnába és akkor most várjuk, hogy az ukránok mit lépnek, rajtuk múlik, a labda az ő térfelükön pattog”

jelentette ki Szijjártó Péter.

Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP

A felvételt itt tudja megtekinteni:

