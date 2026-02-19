Ft
Összerezzentek Von der Leyenék: mindenkit meglepett Orbán váratlan húzása, azonnal rendkívüli ülést hívtak össze

2026. február 19. 17:57

Természetesen nem Magyarország miatt aggódnak Brüsszelben.

2026. február 19. 17:57
null

Rendkívüli ülést hívott össze csütörtökön az Európai Bizottság. Az ok igen egyszerű, ugyanis szerdán Magyarország és Szlovákia leállította a dízelszállításokat Ukrajnába, mivel az ukránok politikai okok miatt nem hajlandók újraindítani a Barátság kőolajvezetéket – írja az Euronews.

A lap az ukrán narratívának megfelelően azt állítja, hogy egy orosz támadás következtében nem üzemel a Barátság vezeték.

A lap felhívta rá a figyelmet, hogy Magyarország arra kérte az Európai Bizottságot, hogy Horvátország az Adria-kőolajvezetéken keresztül segítsen megoldani az energiaellátást, ám a horvátok ezt visszautasították.

Az Európai Bizottság azt is leszögezte, hogy nem kíván nyomást gyakorolni Ukrajnára a Barátság vezeték miatt.

A cikk rámutatott, hogy az Európai Bizottság nem aggódik Magyarország és Szlovákia energiaellátása miatt, Ukrajna helyzete miatt azonban mindenki nyugtalankodik.

A hír kapcsán Deák Dániel megállapította a Facebook-oldalán, hogy „összességében Magyarország és Szlovákia közös fellépése hatékonynak minősült; a jelek szerint megijedtek Brüsszelben, főleg annak fényében, hogy az áram- és gázellátás leállítását is kilátásba helyezte a két ország”.

Nyitókép: Mauro PIMENTEL / AFP

 

simakutya
2026. február 19. 19:09
"Az Európai Bizottság azt is leszögezte, hogy nem kíván nyomást gyakorolni Ukrajnára a Barátság vezeték miatt" Ha az első az volt hogy ne jöjjön olaj,minek még egy nyomásgyakorlás hogy jöjjön,csak összezavarná az ukránokat akik amúgy sem túl okosak.
johngo
2026. február 19. 19:09
Ursuláék Zelenszkij beosztottai lettek, ők nem fogják megoldani az olajunkat. Ha nagy lesz a gáz, csak az amerikaiakra számíthatunk. Ha akarják, az amcsik ki tudják kényszeríteni a szállítás újraindítását, ugyanis nélkülük ez a háború nem menne tovább.
nyafika
2026. február 19. 19:03
Mocskos ukrán náci szopók hogy rá fognak baszni!
Ergit
2026. február 19. 18:41
Ukrajna megint saját maga alatt vágja a fát, és ezt már meg is érzi....
