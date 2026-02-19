Összerezzentek Von der Leyenék: mindenkit meglepett Orbán váratlan húzása, azonnal rendkívüli ülést hívtak össze

Hamarosan áram sem lesz Ukrajnában: a helyi elit még mindig teljesen hülyének nézi Magyarországot
Felháborító módon üzent az ukrán külügyi szóvivő.
Természetesen nem Magyarország miatt aggódnak Brüsszelben.
Rendkívüli ülést hívott össze csütörtökön az Európai Bizottság. Az ok igen egyszerű, ugyanis szerdán Magyarország és Szlovákia leállította a dízelszállításokat Ukrajnába, mivel az ukránok politikai okok miatt nem hajlandók újraindítani a Barátság kőolajvezetéket – írja az Euronews.
A lap az ukrán narratívának megfelelően azt állítja, hogy egy orosz támadás következtében nem üzemel a Barátság vezeték.
A lap felhívta rá a figyelmet, hogy Magyarország arra kérte az Európai Bizottságot, hogy Horvátország az Adria-kőolajvezetéken keresztül segítsen megoldani az energiaellátást, ám a horvátok ezt visszautasították.
Az Európai Bizottság azt is leszögezte, hogy nem kíván nyomást gyakorolni Ukrajnára a Barátság vezeték miatt.
A cikk rámutatott, hogy az Európai Bizottság nem aggódik Magyarország és Szlovákia energiaellátása miatt, Ukrajna helyzete miatt azonban mindenki nyugtalankodik.
A hír kapcsán Deák Dániel megállapította a Facebook-oldalán, hogy „összességében Magyarország és Szlovákia közös fellépése hatékonynak minősült; a jelek szerint megijedtek Brüsszelben, főleg annak fényében, hogy az áram- és gázellátás leállítását is kilátásba helyezte a két ország”.
Ezt is ajánljuk a témában
Felháborító módon üzent az ukrán külügyi szóvivő.
Nyitókép: Mauro PIMENTEL / AFP