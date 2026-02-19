Összerezzentek Von der Leyenék: mindenkit meglepett Orbán váratlan húzása, azonnal rendkívüli ülést hívtak össze

Rendkívüli ülést hívott össze csütörtökön az Európai Bizottság. Az ok igen egyszerű, ugyanis szerdán Magyarország és Szlovákia leállította a dízelszállításokat Ukrajnába, mivel az ukránok politikai okok miatt nem hajlandók újraindítani a Barátság kőolajvezetéket – írja az Euronews.

A lap az ukrán narratívának megfelelően azt állítja, hogy egy orosz támadás következtében nem üzemel a Barátság vezeték.

A lap felhívta rá a figyelmet, hogy Magyarország arra kérte az Európai Bizottságot, hogy Horvátország az Adria-kőolajvezetéken keresztül segítsen megoldani az energiaellátást, ám a horvátok ezt visszautasították.