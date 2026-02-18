Hamarosan áram sem lesz Ukrajnában: a helyi elit még mindig teljesen hülyének nézi Magyarországot

Pisloghat Zelenszkij: sakk-mattot adott neki Orbán, már Amerika sem fogja megsegíteni
Jobban teszi az ukrán elnök, ha innentől úgy óvja a Barátság vezetéket, mint a szeme fényét.
Felháborító módon üzent az ukrán külügyi szóvivő.
Magyarország „pontosan tudja”, hogy a Barátság kőolajvezeték azért állt le, mert Oroszország csapást mért rá – jelentette ki Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő szerdán a Telegramon.
A szóvivő Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdai bejelentésére reagált, amelyben a magyar tárcavezető közölte, hogy
Magyarország leállította a dízel üzemanyag szállítását Ukrajnába,
és mindaddig nem indítja újra, amíg Kijev helyre nem állítja a kőolajtranzitot a Barátság vezetéken Magyarország irányába.
„Magyarországnak az első naptól tudomása van arról, hogy pontosan miért állt le a kőolajvezeték működése. Egy ilyen helyzetben számunkra furcsának tűnik a magyar fél olyan nyilatkozatainak hiánya, amelyek egyértelműen megneveznék, hogy Oroszország lőtte a kőolajvezetéket,
a kedvenc olajinjekciójukat, amelyen ülnek”
– írta Tihij.
(MTI)
