Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
02. 19.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 19.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyarország Ukrajna Kijev Oroszország Barátság kőolajvezeték Szijjártó Péter

Hamarosan áram sem lesz Ukrajnában: a helyi elit még mindig teljesen hülyének nézi Magyarországot

2026. február 18. 22:47

Felháborító módon üzent az ukrán külügyi szóvivő.

2026. február 18. 22:47
null

Magyarország „pontosan tudja”, hogy a Barátság kőolajvezeték azért állt le, mert Oroszország csapást mért rá – jelentette ki Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő szerdán a Telegramon.

A szóvivő Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdai bejelentésére reagált, amelyben a magyar tárcavezető közölte, hogy

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött
Tovább a cikkhezchevron

Magyarország leállította a dízel üzemanyag szállítását Ukrajnába,

és mindaddig nem indítja újra, amíg Kijev helyre nem állítja a kőolajtranzitot a Barátság vezetéken Magyarország irányába.

„Magyarországnak az első naptól tudomása van arról, hogy pontosan miért állt le a kőolajvezeték működése. Egy ilyen helyzetben számunkra furcsának tűnik a magyar fél olyan nyilatkozatainak hiánya, amelyek egyértelműen megneveznék, hogy Oroszország lőtte a kőolajvezetéket,

a kedvenc olajinjekciójukat, amelyen ülnek”

írta Tihij.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: MTI/AP/Ukrán elnöki sajtószolgálat

 

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
alenka
2026. február 18. 23:44
Ismerve a náci geci ukiiiikiiikriiiijnii fajt, most fogják újra drónozni, hogy sokáig javítgathassák. Közben teli pofával sikongatják, hogy: Putin volt!.... közben valahogy nem számítottak a két ország ezen reakciójára. Ez a gyatra faj irgalmatlanul agresszív, buta, gonosz és állatias. Sosem forrnak össze igazi nemzetté!... torzszülött barbár horda, Isten büntetése, hogy szomszéd!... Remélem az oroszok valami módon átrajzolják e csökevények területeit ! PUTIN, ELŐRE!
Válasz erre
2
0
jeboja
•••
2026. február 18. 23:39 Szerkesztve
Persze, játszhatjuk ezt is, hogy hülyének nézzük egymást meg mindenkit. Akkor holnaptól áramot sem kapnak Magyarországról.
Válasz erre
4
0
jeboja
2026. február 18. 23:38
"Oroszország lőtte a kőolajvezetéket" Tudjuk. Ahogy az Ukrajnába szállító magyar áraminfrastruktúrát is ők lőtték szét, amiért már áramot sem tudunk Ukrajnának szállítani ezután.
Válasz erre
3
0
polárüveg
2026. február 18. 23:32
Az ukrán külügyi szóvivő olyan, mint az a pásztor, ki mindig farkast kiáltott, és mikor jött a farkas, már senki se hitt neki. Ugyanis: Az elmúlt években - hányszor beszéltek a Barátság-vezeték kiiktatásáról ukrajnai politikusok? - hányszor lőtték szét dicsekedve ukrán katonák, mint pl. "Brodi" parancsnok? - hányszor szóltak be kocsmai stílusban a segítő Magyarországnak és politikusainak ukrán poltikusok, újságírók, katonák? - Nem Zelenszkij elnök nyilatkozott az ukrán-magyar "barátság"-ról, mint Ukrajna kikövetelt elvárásainak teljesítéséről, h. ettől függ a Barátság(vezeték)? - Vajon Ukrajnában szerepel államilag tűrt (és titokban támogatott) halállistán magyar politikus, köztük a magyar miniszterelnök és külügyminiszter, v. Magyarországon van-e ilyen? Ugye, hogy csak Ukrajnában létezik ilyen maffiás náci likvidálási lista legnagyobb dicsőségére Ukrajnának és egész EU-nak, egész Európának.... Folyt.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!