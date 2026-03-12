Drámai támadás az Egyesült Államokban: autóval rontott a zsinagógába, majd tüzet nyitott egy merénylő (VIDEÓ)

Fegyveres támadás rázta meg március 12-én délután a Michigan állambeli West Bloomfield Township zsidó közösségét, amikor egy férfi járművével a Temple Israel zsinagóga bejáratába hajtott, majd lövéseket adott le az épületnél, amelyből a helyszíni felvételek tanúsága szerint sűrű füst gomolyog. A hatóságok gyors beavatkozása után a támadó életét vesztette – közölte egy rendőségi forrás alapján a Detroit News.

Az incidens nem sokkal délután 1 óra előtt történt a Walnut Lake Roadon található zsinagógánál. Bár a lövöldöző férfit a rendőrök viszonylag hamar lelőtték, az épület továbbra is zár alatt marad, amíg a rendőrség meg nem bizonyosodik arról, hogy a támadó egyedül cselekedett, illetve amíg nem sikerül megállapítani, hogy pontosan milyen károk keletkeztek az épületben.