03. 12.
csütörtök
fbi zsinagóga rendőrség fegyveres támadás antiszemitizmus terrorizmus terrortámadás Michigan Egyesült Államok

Drámai támadás az Egyesült Államokban: autóval rontott a zsinagógába, majd tüzet nyitott egy merénylő (VIDEÓ)

2026. március 12. 20:19

A támadót végül a hatóságok agyonlőtték, a helyszínre jelentős rendőri erőket vezényeltek, és az FBI is jelen van.

2026. március 12. 20:19
null

Fegyveres támadás rázta meg március 12-én délután a Michigan állambeli West Bloomfield Township zsidó közösségét, amikor egy férfi járművével a Temple Israel zsinagóga bejáratába hajtott, majd lövéseket adott le az épületnél, amelyből a helyszíni felvételek tanúsága szerint sűrű füst gomolyog. A hatóságok gyors beavatkozása után a támadó életét vesztette – közölte egy rendőségi forrás alapján a Detroit News.

Az incidens nem sokkal délután 1 óra előtt történt a Walnut Lake Roadon található zsinagógánál. Bár a lövöldöző férfit a rendőrök viszonylag hamar lelőtték, az épület továbbra is zár alatt marad, amíg a rendőrség meg nem bizonyosodik arról, hogy a támadó egyedül cselekedett, illetve amíg nem sikerül megállapítani, hogy pontosan milyen károk keletkeztek az épületben.

A hatóságok szerint a zsinagóga minden diákja és dolgozója épségben van, sérülésekről egyelőre nem érkezett jelentés. Oakland megye seriffje, Michael Bouchard azt mondta:

jelenleg senkiről sem tudni, aki megsérült volna, kivéve magát a támadót, aki életét vesztette.

Hatalmas rendőri készültség

A lövöldözés hírére több környékbeli iskola és vallási intézmény azonnal lezárta kapuit, a diákok és a személyzet pedig biztonsági protokoll szerint menedékbe vonult. A rendőrség arra kérte a lakosságot, hogy kerüljék el a környéket, amíg a hatóságok biztosítják a területet.

A helyszínre több tucat rendőri és mentőegység érkezett Oakland megye különböző településeiről. A beavatkozásban részt vett

  • a Michigan állami rendőrség, valamint
  • több város rendőrsége is, miközben
  • a SWAT különleges egységei páncélozott járművekkel vizsgálták át az épületet.

A hatóságok egy időben azt is vizsgálták, hogy lehetett-e bűntársa az elkövetőnek, ezért a környéken nagyszabású keresést indítottak. A helyszín fölött rendőrségi helikopterek köröztek, miközben az épületet szisztematikusan átvizsgálták.

A titkosszolgálat is a helyszínen van

A nyomozásba a Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) is bekapcsolódott. Kash Patel, a szervezet igazgatója közölte:

ügynökeik a helyszínen dolgoznak a michigani hatóságokkal együttműködésben, hogy feltárják a merénylet körülményeit.

Michigan kormányzója, Gretchen Whitmer közleményben reagált az esetre, amelyet „szívszorítónak” nevezett. Hangsúlyozta: a zsidó közösségnek biztonságban kell tudnia gyakorolni hitét, az antiszemitizmusnak és az erőszaknak pedig nincs helye az államban. Hasonlóan fogalmazott az állam főügyésze, Dana Nessel is.

Fokozódó aggodalom a vallási intézmények biztonsága miatt

A michigani támadás különösen érzékeny időszakban történt. Az elmúlt hónapokban több vallási intézmény ellen is támadást követtek el az államban, Észak-Amerikában pedig több zsinagóga is lövöldözések helyszínévé vált.

A Temple Israel zsinagóga a térség egyik jelentős zsidó vallási központja: az 1980-ban épült komplexumban vallási iskola és gyermekközpont is működik.

A hatóságok jelenleg is vizsgálják a támadás indítékát és körülményeit, miközben a környék lakói és a zsidó közösség tagjai sokkos állapotban próbálják feldolgozni a történteket – írja a Detroit News.

Egyelőre az sem zárható ki, hogy a nemrég történt, sikertelen New York-i bombatámadáshoz hasonlóan szélsőséges iszlamista akcióról van szó.

***

Fotó: X

 

 

orokkuruc-2
2026. március 12. 22:41
Iránban csak úgy kinyírtak (nem rálőttek , puffogtattak, stb) egy több száz fős lányiskolát! HE???
nuevoreynuevaley
2026. március 12. 22:26
A Mandinert erzekenyen erinti
bbalu56
2026. március 12. 21:30
Nem sajnálom a jenkiket. Az én nagyszüleim az usá ban szűletek Ohioban. 1925-ben visszatelepültek Európába. Én a családomal 1990-ben bevándorlási kérelmet nyújtottunk be.Minket az Európai fehér keresztényeket el utasitottak. Bezzeg az muszlimokat be engedték az Usa-ba . Nem sajnálom a jenkiket !!!
elcapo-2
2026. március 12. 21:23
Ez csak az első volt.......
