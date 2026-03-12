Drámai támadás az Egyesült Államokban: autóval rontott a zsinagógába, majd tüzet nyitott egy merénylő (VIDEÓ)

Terrorizmussal vádolják a két férfit, akik robbantani akartak a New York-i iszlámellenes tüntetésen (VIDEÓ)
A támadót végül a hatóságok agyonlőtték, a helyszínre jelentős rendőri erőket vezényeltek, és az FBI is jelen van.
Fegyveres támadás rázta meg március 12-én délután a Michigan állambeli West Bloomfield Township zsidó közösségét, amikor egy férfi járművével a Temple Israel zsinagóga bejáratába hajtott, majd lövéseket adott le az épületnél, amelyből a helyszíni felvételek tanúsága szerint sűrű füst gomolyog. A hatóságok gyors beavatkozása után a támadó életét vesztette – közölte egy rendőségi forrás alapján a Detroit News.
Az incidens nem sokkal délután 1 óra előtt történt a Walnut Lake Roadon található zsinagógánál. Bár a lövöldöző férfit a rendőrök viszonylag hamar lelőtték, az épület továbbra is zár alatt marad, amíg a rendőrség meg nem bizonyosodik arról, hogy a támadó egyedül cselekedett, illetve amíg nem sikerül megállapítani, hogy pontosan milyen károk keletkeztek az épületben.
A hatóságok szerint a zsinagóga minden diákja és dolgozója épségben van, sérülésekről egyelőre nem érkezett jelentés. Oakland megye seriffje, Michael Bouchard azt mondta:
jelenleg senkiről sem tudni, aki megsérült volna, kivéve magát a támadót, aki életét vesztette.
A lövöldözés hírére több környékbeli iskola és vallási intézmény azonnal lezárta kapuit, a diákok és a személyzet pedig biztonsági protokoll szerint menedékbe vonult. A rendőrség arra kérte a lakosságot, hogy kerüljék el a környéket, amíg a hatóságok biztosítják a területet.
A helyszínre több tucat rendőri és mentőegység érkezett Oakland megye különböző településeiről. A beavatkozásban részt vett
A hatóságok egy időben azt is vizsgálták, hogy lehetett-e bűntársa az elkövetőnek, ezért a környéken nagyszabású keresést indítottak. A helyszín fölött rendőrségi helikopterek köröztek, miközben az épületet szisztematikusan átvizsgálták.
A nyomozásba a Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) is bekapcsolódott. Kash Patel, a szervezet igazgatója közölte:
ügynökeik a helyszínen dolgoznak a michigani hatóságokkal együttműködésben, hogy feltárják a merénylet körülményeit.
Michigan kormányzója, Gretchen Whitmer közleményben reagált az esetre, amelyet „szívszorítónak” nevezett. Hangsúlyozta: a zsidó közösségnek biztonságban kell tudnia gyakorolni hitét, az antiszemitizmusnak és az erőszaknak pedig nincs helye az államban. Hasonlóan fogalmazott az állam főügyésze, Dana Nessel is.
A michigani támadás különösen érzékeny időszakban történt. Az elmúlt hónapokban több vallási intézmény ellen is támadást követtek el az államban, Észak-Amerikában pedig több zsinagóga is lövöldözések helyszínévé vált.
A Temple Israel zsinagóga a térség egyik jelentős zsidó vallási központja: az 1980-ban épült komplexumban vallási iskola és gyermekközpont is működik.
A hatóságok jelenleg is vizsgálják a támadás indítékát és körülményeit, miközben a környék lakói és a zsidó közösség tagjai sokkos állapotban próbálják feldolgozni a történteket – írja a Detroit News.
Egyelőre az sem zárható ki, hogy a nemrég történt, sikertelen New York-i bombatámadáshoz hasonlóan szélsőséges iszlamista akcióról van szó.
Az elkövetők ISIS-videókból merítettek ihletet a merénylethez.
