„Nullkilométeres bohóc” – videón, ahogy Szijjártó hanyag eleganciával, kíméletlenül szedi ízekre Magyar Pétert

2026. március 13. 22:14

„Most képzeljük el, hogy egy ember hogyan mondana nemet azoknak, akik a markukban tartják?” – tette fel a kérdést a külgazdasági és külügyminiszter.

2026. március 13. 22:14
null

Napjaink nehézségei közepette nem szabad kockára tenni a Magyarországon eddig elért eredményeket, azaz most kalandvágy helyett a biztosra kell menni, ugyanis a nullkilométeres bohócok csak bajt hoznak – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Mezőkövesden, a tárca közlése szerint.

A tárcavezető a helyi aktivistáknak tartott lelkesítő beszédében kiemelte, hogy akárcsak az előző három választáson, a mostanin is nemzeti sorskérdések múlnak, mégpedig azért, mert új világrend kezdődött, egy háborús világkorszak.

„A közvetlen szomszédságunkban háború van. Ennek a hossza most már több mint négy év, ez majdnem olyan hosszú, mint azok a világháborúk, amik az elmúlt évszázadban történtek, és amelyekről hosszasan írnak a történelemkönyvek. És eközben tőlünk földrajzilag kicsit távolabb, de a hatásaiban szintén közel, egy másik háború zajlik, amely az egész világ energiaellátását sodorja veszélybe” – mutatott rá.

„Erre kell készülnünk. Háborús világkorszak következik, s ebben a háborús világkorszakban a kérdés az, hogy mi, magyarok kívül maradunk-e a háborúkon, és megkíméljük-e magunkat ezeknek a háborúknak a hatásaitól” – folytatta.

„Ma ott tartunk, hogy a szomszédban négy éve zajlik egy olyan háború, amely kapcsán most a fő kérdés, hogy egész Európa részese lesz-e ennek a háborúnak, vagy kívül tudunk-e maradni. 

Mert mi történik? Brüsszelben, Nyugat-Európában döntés született arról, hogy Európa háborúba megy”

– figyelmeztetett.

„Ezt azzal a mondattal fejezik ki a leginkább Brüsszelben, hogy ’this is our war’, tehát ez a mi háborúnk. Tehát erről úgy beszélnek Brüsszelben, hogy ez a mi háborúnk. Nekünk nyerni kell, az oroszoknak meg veszíteni. És a két európai nukleáris hatalom, a franciák és a britek, papíron leírva, aláírva vállalták, hogy katonákat küldenek Ukrajnába. A legnagyobb európai pártcsalád, amit Európai Néppártnak hívnak, és amelyik tagja egyébként a Tisza Párt elnöke, az ugye már arról filozofál, hogy európai uniós zászlót viselő katonákat küldenek Ukrajnába” – fejtette ki.

Majd ezzel kapcsolatban aláhúzta, hogy ez 

könnyedén elvezethetne a közvetlen összecsapáshoz a NATO és Oroszország között, ami már a harmadik világháborút jelentené.

Szijjártó Péter sérelmezte, hogy Brüsszelben döntés született a háború finanszírozásáról is, és felidézte, hogy a közösség eddig 193 milliárd euróval támogatta Ukrajnát, ami háromszor annyi, mint amennyit a 2004-es csatlakozás óta Magyarország kapott.

„És most akarnak adni még 90 milliárdot, a következő hétéves költségvetési ciklusból már 386 milliárdot odaírtak nekik, és közben ez az ukrán jóléti terv 1500 milliárd dolláros programja is fut” – jegyezte meg.

„És ezt mind oda akarják adni. S közben be akarják őket hozni az Európai Unióba, ami meg aztán a vége lenne mindennek, mert olyan nincs, hogy behoznak egy háborúban álló országot, és az ország bejön, a háború meg kint marad. Azaz ha behozzák az ukránokat, azzal együtt hozzák a háborút is, és azzal együtt hozzák az ukrán maffiát, hozzák a silány ukrán gabonát, és akkor aztán tényleg itt mindennek vége van” – fűzte hozzá.

Továbbá leszögezte, hogy ez is a választás tétje, ugyanis jelenleg kizárólag Magyarország blokkolja ezt a folyamatot az EU-ban, ezért rendkívül fontos, hogy a mostani kormány maradjon hatalmon.

„Most képzeljék el, itt van a Tisza Párt elnöke. A Tisza Párt elnöke ellen ma Magyarországon azért nincsenek folyamatban jogi eljárások, mert az Európai Parlament nem adta ki a mentelmi jogát. Miért nem adta ki a mentelmi jogát? Mert az Európai Néppárt, a legnagyobb európai pártcsalád, megvédte. És az ő kezükben van a mentelmi jog. 

Most képzeljük el, hogy egy ember hogyan mondana nemet azoknak, akik a markukban tartják?” 

– tette fel a kérdést.

A miniszter végül érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot is, amely kíséri az új világrend kialakulását, és aláhúzta, hogy Magyarország eközben igazi gazdasági bravúrokat hajtott végre.

És hangsúlyozta, hogy nem szabad most kockára tenni ezeket az eredményeket. „Ez az időszak annyira bonyolult, annyira összetett, annyira nehéz, hogy itt a nullkilométeres bohócok csak bajt hoznak. Ezért a kiszámíthatóságra és a biztonságra kell rámenni, most ne kockáztassuk! A kalandvágy nagyszerű, a változatosság ott szerepel egyesek vágyaiban, de a helyzet az, hogy most a tutira, a biztosra és a már kipróbáltra érdemes menni” – összegzett.

(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: MTI/Kovács Attila

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
2026. március 13. 22:57
Azért érdemes lenne megkérdezni az európai polgárokat, hogy akarnak-e háborút, vagy jobb lenne inkább diplomáciai úton megoldani a konfliktust. Ha ez nem egyértelmű mindenki számára.
socialismo-e-muerte
2026. március 13. 22:35
Majdnem nyolcmilliméteres fegyvert olvastam... Milyen fegyver lehet az?
dryanflowd-
2026. március 13. 22:29 Szerkesztve
„Ezt azzal a mondattal fejezik ki a leginkább... – Hahó! (csapataink harcban állnak): "We are in a war with Russia. That's the reality. Every day we are moving further in." 👀 (OV – by Rod Dreher)
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!