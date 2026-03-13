„Nullkilométeres bohóc” – videón, ahogy Szijjártó hanyag eleganciával, kíméletlenül szedi ízekre Magyar Pétert

könnyedén elvezethetne a közvetlen összecsapáshoz a NATO és Oroszország között, ami már a harmadik világháborút jelentené.
Szijjártó Péter sérelmezte, hogy Brüsszelben döntés született a háború finanszírozásáról is, és felidézte, hogy a közösség eddig 193 milliárd euróval támogatta Ukrajnát, ami háromszor annyi, mint amennyit a 2004-es csatlakozás óta Magyarország kapott.
„És most akarnak adni még 90 milliárdot, a következő hétéves költségvetési ciklusból már 386 milliárdot odaírtak nekik, és közben ez az ukrán jóléti terv 1500 milliárd dolláros programja is fut” – jegyezte meg.
„És ezt mind oda akarják adni. S közben be akarják őket hozni az Európai Unióba, ami meg aztán a vége lenne mindennek, mert olyan nincs, hogy behoznak egy háborúban álló országot, és az ország bejön, a háború meg kint marad. Azaz ha behozzák az ukránokat, azzal együtt hozzák a háborút is, és azzal együtt hozzák az ukrán maffiát, hozzák a silány ukrán gabonát, és akkor aztán tényleg itt mindennek vége van” – fűzte hozzá.