moszkva háború putyin brit katonai hírszerzés

Megszólalt a brit katonai hírszerzés: ettől a közleménytől Putyin örömében táncra perdül

Az iráni háborúnak aligha lesz közvetlen hatása Oroszország ukrajnai hadviselési képességeire.

null

A brit katonai hírszerzés szerint az iráni háborúnak aligha lesz közvetlen hatása Oroszország ukrajnai hadviselési képességeire.

A londoni védelmi minisztérium által pénteken közzétett hírszerzési helyzetértékelés kiemeli, hogy 2024 óta szinte bizonyosan csökkent az orosz függés az iráni gyártmányú drónrendszerektől, mivel Oroszország bővítette ezeknek a pilóta nélküli légi támadóeszközöknek a hazai gyártását.

A brit katonai hírszerzés szerint az iráni konfliktus kezdete óta most már Oroszország nyújt politikai, diplomáciai és humanitárius segítséget a teheráni rezsimnek, és a döntéshozatal befolyásolására használja fel pozícióját olyan nemzetközi testületekben, mint az ENSZ Biztonsági Tanácsa.

A szolgálat megállapítja azt is, hogy amíg az iráni konfliktus tart, addig szinte bizonyosan növekednek az orosz kormány olajbevételei, tekintettel a nyersolaj globális árfolyamának emelkedésére.

Mindemellett csökken az orosz olajexporton érvényesülő diszkont is, mivel a vásárlók kevesebb alternatív beszállítói forrás közül választhatnak – áll a brit katonai hírszerzés pénteki helyzetértékelésében.

A szolgálat szerint mindezek alapján csaknem biztosra vehető, hogy 

Oroszország rövid távon bevételi többlethez jut, és így bővülnek az ukrajnai háború finanszírozási forrásai is.

Moszkva az iráni konfliktusra azzal reagált, hogy a globális béketeremtő szerepében tüntette fel magát, és éles hangvételű nyilatkozatokban ítélte el a térségben végrehajtott csapásméréseket – áll a brit katonai hírszerzés pénteki elemzésében.

(MTI)

Nyitókép: Gavriil Grigorov / POOL / AFP

 

gahola
•••
2026. március 13. 22:55 Szerkesztve
Ez az egy jó van az iráni háborúban. Talán így az ukrajnai háború is hamarabb lezárulhat.
nemecsek-3
2026. március 13. 22:20
"Megszólalt a brit katonai hírszerzés: ettől a közleménytől Putyin örömében táncra perdül" Persze Mandiner!!! Majd Putyin pont a brit hírszerzéstől értesül hogyan is érinti őt az iráni konfliktus. Az biztos, hogy infantilis hülyegyerekek vagytok
optimista-2
2026. március 13. 22:18
Megvan a megoldás ! Zelenszkij megtámadja Iránt, járhatóvá teszi a Hormuszi szorost, ezáltal leesik a kőolaj ára és Putyin elesik a nagy pénztől. Mi ebben a nehéz ?
templar62
2026. március 13. 21:51
Északpakisztán az már , nem anglia .
