Megszólalt a brit katonai hírszerzés: ettől a közleménytől Putyin örömében táncra perdül

Dührohamot kapott a német kancellár: elítélte az orosz szankciók feloldását, majd csúnyán felkérdezte Trumpot
Friedrich Merz szerint az enyhítés hiba, „akármilyen okból is történik”.
Az iráni háborúnak aligha lesz közvetlen hatása Oroszország ukrajnai hadviselési képességeire.
A brit katonai hírszerzés szerint az iráni háborúnak aligha lesz közvetlen hatása Oroszország ukrajnai hadviselési képességeire.
A londoni védelmi minisztérium által pénteken közzétett hírszerzési helyzetértékelés kiemeli, hogy 2024 óta szinte bizonyosan csökkent az orosz függés az iráni gyártmányú drónrendszerektől, mivel Oroszország bővítette ezeknek a pilóta nélküli légi támadóeszközöknek a hazai gyártását.
A brit katonai hírszerzés szerint az iráni konfliktus kezdete óta most már Oroszország nyújt politikai, diplomáciai és humanitárius segítséget a teheráni rezsimnek, és a döntéshozatal befolyásolására használja fel pozícióját olyan nemzetközi testületekben, mint az ENSZ Biztonsági Tanácsa.
A szolgálat megállapítja azt is, hogy amíg az iráni konfliktus tart, addig szinte bizonyosan növekednek az orosz kormány olajbevételei, tekintettel a nyersolaj globális árfolyamának emelkedésére.
Mindemellett csökken az orosz olajexporton érvényesülő diszkont is, mivel a vásárlók kevesebb alternatív beszállítói forrás közül választhatnak – áll a brit katonai hírszerzés pénteki helyzetértékelésében.
A szolgálat szerint mindezek alapján csaknem biztosra vehető, hogy
Oroszország rövid távon bevételi többlethez jut, és így bővülnek az ukrajnai háború finanszírozási forrásai is.
Moszkva az iráni konfliktusra azzal reagált, hogy a globális béketeremtő szerepében tüntette fel magát, és éles hangvételű nyilatkozatokban ítélte el a térségben végrehajtott csapásméréseket – áll a brit katonai hírszerzés pénteki elemzésében.
Friedrich Merz szerint az enyhítés hiba, „akármilyen okból is történik”.
(MTI)
