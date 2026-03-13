Megszólalt a brit katonai hírszerzés: ettől a közleménytől Putyin örömében táncra perdül

A brit katonai hírszerzés szerint az iráni konfliktus kezdete óta most már Oroszország nyújt politikai, diplomáciai és humanitárius segítséget a teheráni rezsimnek, és a döntéshozatal befolyásolására használja fel pozícióját olyan nemzetközi testületekben, mint az ENSZ Biztonsági Tanácsa.

A szolgálat megállapítja azt is, hogy amíg az iráni konfliktus tart, addig szinte bizonyosan növekednek az orosz kormány olajbevételei, tekintettel a nyersolaj globális árfolyamának emelkedésére.