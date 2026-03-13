Dührohamot kapott a német kancellár: elítélte az orosz szankciók feloldását, majd csúnyán felkérdezte Trumpot

Kíméletlen gyomrost kapott Zelenszkij: Trump azonnal eltörölte az orosz szankciókat, és ez még csak a kezdet
Brüsszelben már kora reggel kapkodják a fejüket...
Friedrich Merz szerint az enyhítés hiba, „akármilyen okból is történik”.
A tengeren rekedt orosz olajra kivetett amerikai szankciók ideiglenes feloldásáról szóló washingtoni bejelentést bírálta pénteken a német kancellár. Norvégiai látogatásán
„Biztosak akarunk lenni abban, hogy Oroszország nem használja az iráni háborút Ukrajna megtörésére” – jelentette ki a kancellár a Norvégia északi részén lévő Andoyában, Jonas Gahr Store norvég miniszterelnökkel közös sajtótájékoztatóján.
Hozzátette, hogy a világ legfejlettebb országait tömörítő G7 tagállamai már tárgyaltak az orosz gáz- és olajszállítmányokról, és az országcsoport hat tagja teljes mértékben úgy vélte, a szankciók enyhítése „rossz üzenetet küldene” Moszkvának.
Ma reggel megtudtuk, hogy az Egyesült Államok kormánya más döntést hozott; továbbra is úgy gondoljuk, ez hiba volt”
– szögezte le.
Mint mondta, „jelenleg valóban probléma van az árakkal, az ellátással azonban nem”, valamint hozzátette, szeretné tudni, „milyen más tényezők befolyásolták az amerikai kormányt a döntésben”.
Store a maga részéről azt mondta, kormánya szintén „rendkívül szkeptikus” a szankciók enyhítésével kapcsolatban.
Nem sokkal Merz sajtótájékoztatója előtt Katherina Reiche német gazdasági miniszter Berlinben szintén figyelmeztetett: az intézkedéssel Moszkva tovább finanszírozhatja a háborút.
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter csütörtökön jelentette be, hogy Washington 30 napra feloldotta a tengeren rekedt, szankcionált orosz olaj és kőolajtermékek kereskedelmi tilalmát, hogy stabilizálja az iráni háború miatt megingott globális energiapiacokat.
Bessent szerint az intézkedés rövid távú, és „nem biztosít jelentős pénzügyi előnyt az orosz kormánynak, míg az Egyesült Államoknak annál inkább”.
(MTI)
