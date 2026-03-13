háború friedrich merz szankciók egyesült államok trump oroszország

Dührohamot kapott a német kancellár: elítélte az orosz szankciók feloldását, majd csúnyán felkérdezte Trumpot

2026. március 13. 19:53

Friedrich Merz szerint az enyhítés hiba, „akármilyen okból is történik”.

2026. március 13. 19:53
null

A tengeren rekedt orosz olajra kivetett amerikai szankciók ideiglenes feloldásáról szóló washingtoni bejelentést bírálta pénteken a német kancellár. Norvégiai látogatásán 

Friedrich Merz úgy vélte, az enyhítés hiba, „akármilyen okból is történik”.

„Biztosak akarunk lenni abban, hogy Oroszország nem használja az iráni háborút Ukrajna megtörésére” – jelentette ki a kancellár a Norvégia északi részén lévő Andoyában, Jonas Gahr Store norvég miniszterelnökkel közös sajtótájékoztatóján.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Közeledik a nagy nap: az elemző szerint ezért nyerheti meg a Fidesz a választást

Közeledik a nagy nap: az elemző szerint ezért nyerheti meg a Fidesz a választást
Hozzátette, hogy a világ legfejlettebb országait tömörítő G7 tagállamai már tárgyaltak az orosz gáz- és olajszállítmányokról, és az országcsoport hat tagja teljes mértékben úgy vélte, a szankciók enyhítése „rossz üzenetet küldene” Moszkvának.

Ma reggel megtudtuk, hogy az Egyesült Államok kormánya más döntést hozott; továbbra is úgy gondoljuk, ez hiba volt”

– szögezte le.

Mint mondta, „jelenleg valóban probléma van az árakkal, az ellátással azonban nem”, valamint hozzátette, szeretné tudni, „milyen más tényezők befolyásolták az amerikai kormányt a döntésben”.

Store a maga részéről azt mondta, kormánya szintén „rendkívül szkeptikus” a szankciók enyhítésével kapcsolatban.

Nem sokkal Merz sajtótájékoztatója előtt Katherina Reiche német gazdasági miniszter Berlinben szintén figyelmeztetett: az intézkedéssel Moszkva tovább finanszírozhatja a háborút.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter csütörtökön jelentette be, hogy Washington 30 napra feloldotta a tengeren rekedt, szankcionált orosz olaj és kőolajtermékek kereskedelmi tilalmát, hogy stabilizálja az iráni háború miatt megingott globális energiapiacokat.

Bessent szerint az intézkedés rövid távú, és „nem biztosít jelentős pénzügyi előnyt az orosz kormánynak, míg az Egyesült Államoknak annál inkább”.

(MTI) 

Nyitókép: MTI/EPA/NTB/Lise Aserud

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán és Zelenszkij harca, kegyetlen ukrán fenyegetés, őrült putyinozás – itt az új Mesterterv

Orbán és Zelenszkij harca, kegyetlen ukrán fenyegetés, őrült putyinozás – itt az új Mesterterv
Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
2026. március 13. 21:01 Szerkesztve
A valódi cél az EU tönkretetele. Az eszközök az ukrajnai háború, az energiahiany ( atom, olaj, gáz, ) Az usa 2 dolgot vett a RUStol...urant es műtragyat...🤣🤣🤣
tapir32
2026. március 13. 20:53
Zselenszkij és bandája terrorista! "A terrorizmus az erőszak alkalmazásának, vagy az azzal való fenyegetésnek olyan stratégiája, mely félelemkeltés révén meghatározott politikai, ideológiai vagy vallási célokat szándékozik kikényszeríteni." Wiki. A terrorizmus minden formájában üldözendő és elítélendő és semmilyen indokkal nem elfogadható! Magyar Péter és tsi. terroristákat támogatnának a magyar emberek pénzéből.
Mindenhova
2026. március 13. 20:51
Náciországnak nem kell alkalmazni, az amcsik maguk miatt vezették be te ostoba fajankó :D
tapir32
2026. március 13. 20:50
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!