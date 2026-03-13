Személyes tragédiák, gyűlölködő kollégák és nagy sikerek – megszólal a legendás színész (VIDEÓ)

Az Egri csillagok, A koppányi aga testamentuma, a Csínom Palkó és A Pogány Madonna sztárja, Várkonyi Zoltán vagy Zsurzs Éva kedves színésze, Benkő Péter adott interjút Andor Évának, a Kontextus Négyszemközt című portréműsorában.
A színház gyógyító erejéről, a művészet és a politika kapcsolatáról, személyes szabadságvágyáról és történelmi tapasztalatairól is megosztja gondolatait a Négyszemközt legújabb részében Benkő Péter színművész – aki
március 15-e alkalmából, pénteken vehette át a Magyarország Kiváló Művésze díjat, az egyik legrangosabb művészeti kitüntetést.
A legendás színművész beszél a műsorban a „Jávor Pali utolsó mulatása” című egyszemélyes darabjáról, amely már 140-nél is több előadáson van túl. Benkő Péter a Négyszemköztben leszögezi:
egy színésznek lehet karakteres véleménye, de az nem etikus, ha politikai csoportosulások emelvényein kiabál
– a színház küldetése ugyanis szerinte nem a napi politika.
Andor Évának arról is beszél: a színművészetet szolgálatnak tekinti, és
hisz abban, hogy a jó színház lelki gyógyír, amely elgondolkodtat, elfeledteti a mindennapi gondokat.
Benkő Péter a műsorban felidézi gyermekkorát, a háború utáni szegénységet és a Kádár-rendszerben elszenvedett elnyomatást is; nagyszülei malmának államosítását. Beszél arról, hogyan élte meg 1956-ot, de szóba kerül a beszélgetésben az Egri csillagok forgatása is.
Őszintén vall arról, miért okozott számára csalódást a rendszerváltás időszaka, és arról is:
miért tartja sértődött, tehetségtelen és erőszakos embereknek az ellenzék képviselőit.
Nagy szeretettel beszél édesapjáról, Benkő Gyuláról, a Thália Színházban eltöltött évekről, az SZFE-ről, de személyes tragédiákról is: első feleségének váratlan és megrázó haláláról.
