szfe hök sepsi enikő színház - és filmművészeti egyetem magyar rektori konferencia hallgatói önkormányzat

Az SZFE azt írja, nyitott minden olyan változásra, amely érdemben erősíti a magyar felsőoktatást

2026. április 30. 16:53

Sepsi Enikő szerint folyamatos a párbeszéd a Magyar Rektori Konferencia keretében.

2026. április 30. 16:53
A Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) 2026. április 29-én összegyetemi fórumot tartott, amelyre az intézmény valamennyi hallgatója, oktatója és munkatársa meghívást kapott. A találkozó középpontjában a felsőoktatást érintő várható változások, valamint az egyetem működését közvetlenül érintő aktuális kérdések álltak – olvasható az egyetem közleményében.

A fórum rendhagyó módon kezdődött:

az egyetem két oktatója, Csuja László és Stőhr Lóránt egy performance keretében lemondásra szólította fel a Színház- és Filmművészetért Alapítvány kuratóriumát, valamint az intézmény vezetését.

A színpadon helyet foglaló egyetemi vezetők higgadtan, a dialógus lehetőségét hangsúlyozva fogadták a nem mindennapi akciót. A hallgatók ezt követően átadták többpontos kérdéseiket, amelyek többségére a fórumon helyben választ kaptak.

A Hallgatói Önkormányzat (HÖK) másnap elhatárolódott a magánakciótól.

Prof. dr. Sepsi Enikő, az SZFE rektora a fórumon kiemelte:

az alapítványi egyetemek működését érintő lehetséges átalakításokról a Magyar Rektori Konferencia keretében folyamatos szakmai egyeztetések zajlanak.

Az intézmény nyitott minden olyan változásra, amely érdemben erősíti a magyar felsőoktatás minőségét és hatékonyságát.

Rekord érdeklődés és infrastrukturális fejlődés

Az SZFE jelenleg mintegy 550 hallgatóval működik, és húsz képzésére átlagosan 10–15-szörös a túljelentkezés. 2023 szeptembere óta öt új szak és négy specializáció indult, a megújult doktori iskola pedig 62 hallgatóval dolgozik.

Az elmúlt három évben jelentős infrastrukturális beruházások valósultak meg:

  • 2024-ben milliárdos értékű beruházással új virtuális és hagyományos műtermeket hoztak létre,
  • jelenleg lakásműterem kialakítása zajlik,
  • tavaly közel 187 millió forint értékben vásároltak filmtechnikai eszközöket,
  • a Mészáros utcai campus két szintjének felújítása 2025-ben bruttó 298 millió forintba került, ezzel megszűnt az Infoparkban bérelt helyiségek használata,
  • felújítások történtek a Vas utcai, Rákóczi úti és Szentkirályi utcai épületekben is.

Akkreditáció és minőségbiztosítás

A következő öt év működését alapozza meg a 2026. július 20-ig tartó intézményi és doktori iskolai akkreditációs folyamat. A rektor szerint ez az intézmény történetének egyik legfontosabb mérföldköve, amelyhez az egész közösség felelősségteljes hozzájárulását kéri.

A fórumon szó esett az interneten megjelent oktatói kritikákról is. Sepsi Enikő rámutatott:

a 2026 januári UniSide független felsőoktatási rangsor szerint az SZFE a „Művészet és művészetközvetítés” területen a 21 hazai intézmény közül országosan a 2. helyen áll.

Az oktatók 73,68 százaléka rendelkezik tudományos fokozattal vagy azzal egyenértékű művészeti díjjal – ez az arány az élmezőnybe sorolja az egyetemet.

A vezetés hangsúlyozta, hogy a hallgatók bevonása a döntéshozatalba rendszeres:

a HÖK képviselőivel kéthavonta egyeztetnek, a szervezet írásban véleményezi a szabályzatokat, részt vesz a szenátus munkájában és több bizottságban is képviselteti magát.

Az egyetem belső ellenőrzési rendszere folyamatosan működik, az elmúlt időszak hatósági és belső vizsgálatai nem tártak fel hiányosságokat.

Idén eddig egy munkaügyi (társadalombiztosítási) ellenőrzés zárult le hiánytalanul.

Az egyetemi autonómia – mint alapérték – többször felmerült a fórumon. A közösség szerint ezt elsősorban a tiszteletre épülő párbeszéd építi. A diskurzus másnap a kibővített szenátusi ülésen folytatódott – zárul a közlemény.

Nyitókép forrása: MTI/Purger Tamás

belbuda
2026. április 30. 17:30
A gülüszemű vizilónak véget ér az uralkodása….Lajos Tamásnak is befellegzett… Bye,bye NER…..😉
lemez
2026. április 30. 17:07
Majd jönnek a sok új jó szinészek akik a mostani liberális nagy szinészek gyerekei.Liberális dinasztia.Ingyenélök.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!