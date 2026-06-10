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mohács hiba híd duna

Hiba a mohácsi hídnál, visszabontják az egyik betonelemet

2026. június 10. 07:32

Az alvállalkozó vétett hibát.

2026. június 10. 07:32
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A Telex arról ír, hogy Burai Béla mohácsi önkormányzati képviselő (VAN – Változást Akarók Nemzedéke) jelzett nekik egy problémát: „A hídhoz vezető út egyik felüljárójának tartópillérénél 

súlyos betonozási hiba történt. 

Ami ennél is felháborítóbb: a kivitelező a hibás szakaszt egy hatalmas függönnyel takarta el, amely mögött »kozmetikai« javítások folynak ahelyett, hogy a szakmailag indokolt visszabontást és újraépítést végeznék el.”

Leveléhez fotókat is mellékelt.

A portál megkérdezett egy útépítésben jártas mérnököt, mennyire súlyosak a felfedezett hibák. A szakértő szerint a képeken felületi lokális leválások láthatók, amik valószínűleg betonérlelési hiba miatt következtek be. 

Komoly szerkezeti hibának, szakszóval fészkes betonnak számítanak, a beton ugyanis nem töltötte ki megfelelően a zsaluzatot. 

A hibák környezetét már levésték a javításhoz. Hozzátette, hogy a leválások a szerkezet teherbírását ugyan nem befolyásolják, de a betonvas fedése a korrózióvédelem miatt igen fontos.

Az ügyben megkeresték a kivitelező Duna Aszfalt Zrt.-t is. Mint írták, „a kivitelezés során az alvállalkozó által vétett hibát 2026. május 18-án, a felület kizsaluzása során, öt nappal a betonozást követően azonosították a B05 jelű műtárgy (az épülő mohácsi híd kapcsolódó úthálózati felüljárójának) egyik hídfőjén”. Haladéktalanul megkezdték a hiba okainak vizsgálatát.

A Duna Aszfalt szerint a fekete lepel (védőparaván) azért került fel, hogy a problémás felületek feltárása közben ne szóródjon szét a betontörmelék. Közölték: a vizsgálatok eredményei alapján egyértelművé vált, hogy 

az érintett szerkezeti elem gazdaságosan és biztonságosan nem javítható, ezért annak bontása és újjáépítése mellett született döntés. 

A bontást a következő hetekben elvégzik, ezután megkezdődik az új szerkezet megépítése. Az eset nincs hatással a projekt tervezett befejezési határidejére, tették hozzá.

Hozzáteszik: a B05-jelű műtárgy (híd) egy kiemelt közúti híd, amely az 57-es főút és a budapesti út összekötő szakaszán, a 0+080,17 km szelvényben épül meg egy iparterületi út felett.

A Telex szerint az eredeti tervek szerint 295 milliárd forintért épülő új mohácsi híd európai összevetésben is kiemelkedően drága beruházás.

Ahogy korábban megírtuk, a mohácsi Duna-híd 

Magyarország egyik legnagyobb közútfejlesztési beruházása, amely a térség megközelíthetőségét jelentősen javítja. 

Az új átkelő bekapcsolja a Mohács környéki településeket a 2x2 sávos közúthálózatba, valamint új dunai átkelési lehetőséget biztosít, ami stratégiai jelentőségű az egész régió számára.

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Fotó: Burai Béla / Facebook

Összesen 7 komment

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Sorrend:
Unknown
2026. június 10. 08:04
A hibát ki kell javítani,ez nem kérdés. DE! Az új miniszter elmondta, hogy a korábban tervezett 2x2sávos hídra nincsen szükség,nincsen ott akkora forgalom.Erről eszembe jutott 1973ősze,amikor útépítés és forgalomtechnika tanárunk-M.Gy.BMEs-elmesélte,hogy benne volt a M1-M7 bevezető szakasz tervezésében,amit ők 2x4/5 sávosra terveztek.PártunkÉsKormányunk viszont törölte az elképzelést,közölték,elég lesz max 2x2sáv,mert ,,Mo-on soha nem lesz annyi magánautó,hogy olyan forgalom legyen,amihez 2x4/5 sávra lenne szükség a Budaőrsi úton".Nos, van ehhez valakinek véleménye az azóta tapasztaltak alapján?
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0
0
ördöngös pepecselés
2026. június 10. 08:01
egy ideig még lehet a Fideszre kenegetni a kivitelező hibáit de a hozzánemértés már a tisza körmére ég
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1
0
szim-patikus
2026. június 10. 07:51
Hozzáértő Fidesz.
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0
8
gullwing
2026. június 10. 07:46
Burai: ahelyett, hogy a szakmailag indokolt visszabontást és újraépítést végeznék el.” Duna Aszfalt: az érintett szerkezeti elem gazdaságosan és biztonságosan nem javítható, ezért annak bontása és újjáépítése mellett született döntés. Nos Buraira rákeresve szinte semmi infó nincs róla azon kívül hogy egy faluban volt polgi. Gondoltam ha már ilyen sommás megjegyzéseket tesz szakmabéli, mérnökféle lehet... de hát aki ennyire titkolja hogy ki mi volt eddig az biz nem sok jóval kecsegtet szakmaiság terén.
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4
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