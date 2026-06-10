Hiba a mohácsi hídnál, visszabontják az egyik betonelemet

A hibák környezetét már levésték a javításhoz. Hozzátette, hogy a leválások a szerkezet teherbírását ugyan nem befolyásolják, de a betonvas fedése a korrózióvédelem miatt igen fontos.

Az ügyben megkeresték a kivitelező Duna Aszfalt Zrt.-t is. Mint írták, „a kivitelezés során az alvállalkozó által vétett hibát 2026. május 18-án, a felület kizsaluzása során, öt nappal a betonozást követően azonosították a B05 jelű műtárgy (az épülő mohácsi híd kapcsolódó úthálózati felüljárójának) egyik hídfőjén”. Haladéktalanul megkezdték a hiba okainak vizsgálatát.

A Duna Aszfalt szerint a fekete lepel (védőparaván) azért került fel, hogy a problémás felületek feltárása közben ne szóródjon szét a betontörmelék. Közölték: a vizsgálatok eredményei alapján egyértelművé vált, hogy