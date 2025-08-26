Ft
08. 26.
kedd
vita Busó-híd Lajos híd út Clark Ádám híd

150 tonnás elemekkel épül a mohácsi Duna-híd – már a névadásról folyik a vita

2025. augusztus 26. 07:54

Látványosan halad a mohácsi Duna-híd és a hozzá kapcsolódó gyorsforgalmi út építése, miközben a helyiek már a leendő híd nevéről is szavaznak.

2025. augusztus 26. 07:54
null

Újabb látványos szakaszához érkezett a mohácsi Duna-híd építése. A munkálatok során már zajlik a hatalmas mederpillér kialakítása, amelynek elemei 150-160 tonnát is nyomnak. Ezeket a monstrumokat csak az ország legnagyobb úszódaruja, a „Clark Ádám” képes megmozgatni – írta meg a Világgazdaság.

A fejlesztés fontosságát Hargitai János országgyűlési képviselő és a Mohács 500 miniszteri biztosa is kiemelte legfrissebb Facebook-bejegyzésében, ahol fotókkal mutatta be az építkezés jelenlegi állását. Mint írta, 

a második óriási mederpillérrész gyártása is zajlik, így a munka a tervezett ütemben halad.

A mohácsi Duna-híd Magyarország egyik legnagyobb közútfejlesztési beruházása, amely a térség megközelíthetőségét jelentősen javítja. Az új átkelő bekapcsolja a Mohács környéki településeket a 2x2 sávos közúthálózatba, valamint új dunai átkelési lehetőséget biztosít, ami stratégiai jelentőségű az egész régió számára.

Közben a híd névadása is komoly vitákat váltott ki. A Mohácson Hallottam Facebook-csoportban játékos szavazást indítottak, amelyre számos ötlet érkezett. A legtöbb voksot a „Busó-híd” elnevezés kapta, amely 38 százalékot szerzett. A választás azonban nem aratott osztatlan sikert: sokan úgy vélik, bár a busójárás szorosan kapcsolódik Mohácshoz, nem kellene mindent ehhez a hagyományhoz kötni.

Más szavazók a „II. Lajos híd” elnevezést tartották találónak, míg voltak, akik a hősiességéről ismert Kanizsai Dorottya nevét látnák szívesen a hídon.

Nyitókép forrása: Hargitai János Facebook-oldala

***

Ezt is ajánljuk a témában

altercat1
2025. augusztus 26. 08:13
Legyen Mohácsi-Bácsi...
pipa89
2025. augusztus 26. 08:13
Sztem nincs semmi gond a Busó-híd megnevezéssel. Az legyen, ami pozitív, ami vonzó, ami mindenkinek ugyanazt jelenti az ország bármely pontján éljen is. II. Lajost nem támogatom. Ne a nemzeti tragédiából merítsünk már 2025-ben! Tessék a jövő elé pozitív képet sugározni, elég volt a sötét sors fölötti mélázásból!
herden100
•••
2025. augusztus 26. 08:11 Szerkesztve
🇭🇺 Tomori Pál Híd. "Elesett 4000 lovas, 10 000 gyalogos, 7 püspök – köztük a fővezér Tomori és Szalkai László esztergomi érsek és másik 5 püspök – és 16 zászlósúr, valamint 12 főúr. A menekülő király a Csele-patakba fulladt (bár később sokan azt állították, a trónra törő Szapolyai gyilkoltatta meg)." hu.m.wikipedia.org/wiki/Moh%C3%A1csi_csata
