Nem vitás: roppant kellemetlen kérdés hangzott el a Partizán élő adásában (VIDEÓ)

Élő adásban tett fel kínos kérdést a Partizán riporterének Menczer Tamás, aki azt szerette volna megtudni, hogy mikor ülhet le egy nyilvános vitára Bujdosó Andreával, egyéni választókerületének tiszás jelöltjével. Az ötletet ráadásul eredetileg a partizánosok vetették fel, mégsem tudtak semmit az ellenzék politikus reakciójáról.
Ha megengedi, bocsásson meg, van még más dolgom is. Tudom, hogy élő adásban vagyunk, állok még egy-két kérdésben rendelkezésre, de én is kérdeznék egyet, ha megengedi”
– fogalmazott Menczer Tamás, aki arra volt kíváncsi, mikor valósulhat meg a nyilvános vita.
A partizános riporter elmondta, nem tud arról, hogy milyen választ adott a képviselő asszony.
Nem tud? Sajnálattal hallom”
– reagált a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.
Érdemes megnézni Menczer közösségi oldalán közzétett videóját!
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI