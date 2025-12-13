Ft
12. 13.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
vita Menczer Tamás Tisza

Nem vitás: roppant kellemetlen kérdés hangzott el a Partizán élő adásában (VIDEÓ)

2025. december 13. 21:10

Hallgatásba burkolózott a tiszás jelölt.

2025. december 13. 21:10
null

Élő adásban tett fel kínos kérdést a Partizán riporterének Menczer Tamás, aki azt szerette volna megtudni, hogy mikor ülhet le egy nyilvános vitára Bujdosó Andreával, egyéni választókerületének tiszás jelöltjével. Az ötletet ráadásul eredetileg a partizánosok vetették fel, mégsem tudtak semmit az ellenzék politikus reakciójáról.

Ha megengedi, bocsásson meg, van még más dolgom is. Tudom, hogy élő adásban vagyunk, állok még egy-két kérdésben rendelkezésre, de én is kérdeznék egyet, ha megengedi”

– fogalmazott Menczer Tamás, aki arra volt kíváncsi, mikor valósulhat meg a nyilvános vita.

A partizános riporter elmondta, nem tud arról, hogy milyen választ adott a képviselő asszony.

Nem tud? Sajnálattal hallom”

– reagált a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.

Érdemes megnézni Menczer közösségi oldalán közzétett videóját!

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

 

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
gullwing
2025. december 13. 21:49
A kis mancika korcsokat alkalmaz maga alatt..
Válasz erre
3
0
elcapo-2
2025. december 13. 21:46
A kis buzeráns Marci gyerek hozzá hasonlókat vett fel riporternek is?
Válasz erre
4
1
FredShine
2025. december 13. 21:34
Magyar Péter életében először legyen férfi, és álljon ki vitára Toroczkaival!
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!