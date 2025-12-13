Nem vitás: roppant kellemetlen kérdés hangzott el a Partizán élő adásában (VIDEÓ)

Élő adásban tett fel kínos kérdést a Partizán riporterének Menczer Tamás, aki azt szerette volna megtudni, hogy mikor ülhet le egy nyilvános vitára Bujdosó Andreával, egyéni választókerületének tiszás jelöltjével. Az ötletet ráadásul eredetileg a partizánosok vetették fel, mégsem tudtak semmit az ellenzék politikus reakciójáról.

Ha megengedi, bocsásson meg, van még más dolgom is. Tudom, hogy élő adásban vagyunk, állok még egy-két kérdésben rendelkezésre, de én is kérdeznék egyet, ha megengedi”

– fogalmazott Menczer Tamás, aki arra volt kíváncsi, mikor valósulhat meg a nyilvános vita.