Ft
Ft
1°C
-2°C
Ft
Ft
1°C
-2°C
12. 30.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 30.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tisza havas henrik tisza párt magyar péter varga judit szily nóra heti hetes

Felcsapták a szemellenzőket: így állt be az összes balliberális megmondóember Magyar Péter mögé

2025. december 30. 08:32

Szily Nóra botrányos interjúja Magyar Péterrel csak a jéghegy csúcsa.

2025. december 30. 08:32
null

„Nem Szily Nóra az egyetlen balliberális újságíró-őskövület, aki a Tisza Párt támogatói közé állt. A sajtószabadságot lábbal tipró állásfoglalásával a balos Magyar Újságírók Országos Szövetsége is lényegében letette a voksát Magyar Péter mellé, ahogy korábban megvallotta hitét Havas Henrik, Rangos Katalin, Bolgár György, vagy a Heti Hetes saját bevallása szerint is Orbán Viktorból élő megmondóembere, Verebes István”foglalta össze cikkében a Magyar Nemzet.

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, Magyar Péter nemrég újabb botrányos interjút adott, a karácsony másnapján megjelent beszélgetés a legtöbb jóérzésű embert felháborította, megkérdőjelezve a riporter, Szily Nóra közismert televíziós újságíró, végzett pszichológus szakmaiságát is. A beszélgetés nem politikai témájú volt, hanem pszichológiai-élettörténeti, amelyre Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter, Magyar Péter volt felesége is reagált.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Az interjút követően Magyar Péter a nők védelmében posztolt közösségi felületein, ami újabb felháborodást váltott ki, mivel köztudott, hogy az ellenzéki politikus miként bánt korábbi feleségével, Varga Judit egykori igazságügyi miniszterrel. Szily Nóra ennek ellenére – pszichológusként – az interjúban nem hozta szóba Varga Judit állításait arról, hogy Magyar Péter mellett éveken át bántalmazó kapcsolatban élt gyermekeikkel együtt.

A Magyar Nemzet cikkében rámutat, „Magyar Péter azonban nem csak Szily Nórától kapott támogatást, hanem a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) is beállt a Tisza-szekerét toló baloldali őskövületek táborába. 

A balliberális tömörülés lényegében a Tisza Párt csatlósává lépett elő, amikor egyetértettek a Bors különszámának betiltásával, 

amelyben a lap a Tisza-szakértők által készített baloldali megszorítócsomagra hívta fel a figyelmet.”

Magyar Péter szerintem hazafi, és ha a korom megengedné, mögé állnék” 

– ezt már a baloldali megmondóember, Havas Henrik írta.

Magyar Péter politikai fegyelmezettsége az összes eddig megismert ellenzéki politikushoz képest óriási, eddig minden politikai húzása lenyűgöző volt” 

– jelentette ki Rangos Katalin, baloldali újságíró egy nyári műsorban.

Áradozását a Tisza Párt elnökéről úgy folytatta: még általa elkövetett hibát nem látott az elmúlt időben. Magyar Péter nem az ideálja, de amiket csinál, azok ellen nem tud semmilyen kifogást felhozni.

A Magyar Nemzet azt is felidézte, mit mondott egy lapinterjúban Magyar Péterékről Verebes István.

Drukkolok a Tisza Pártnak, 

de akármi történik, április 13-ától én nyilván menetrendszerűen ellenzéki leszek, ahogy eddig. Ilyen a mentalitásom” – fogalmazott az évekkel ezelőtt földbe állt Heti Hetes című balliberális propagandaműsor egyik fő megmondóembere.

Nyitókép: képernyőfotó

Összesen 35 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
makapaka2
2025. december 30. 10:52
A balliberális megmondóemberek szellemi szintjét jellemzi, hogy egy folyamatosan hazudozó , agresszív pszichopata mögé is beállnak.
Válasz erre
0
0
istvanpeter
2025. december 30. 10:49
De nem mindenkiről van szó, csak a kvázi értelmiségi- és művészrétegek söpredékéről, ami már kihullott az emberség és a kultúra rostáján.
Válasz erre
2
0
konzekvencia
2025. december 30. 10:47
Verebes: "akármi történik, április 13-ától én nyilván menetrendszerűen ellenzéki leszek, ahogy eddig. " Na. Talán Fideszes leszel, pista?
Válasz erre
0
2
istizok
2025. december 30. 10:14
A szél mindig összehordja a szemetet, hát ne csodálkozzunk..
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!