Felcsapták a szemellenzőket: így állt be az összes balliberális megmondóember Magyar Péter mögé

„Nem Szily Nóra az egyetlen balliberális újságíró-őskövület, aki a Tisza Párt támogatói közé állt. A sajtószabadságot lábbal tipró állásfoglalásával a balos Magyar Újságírók Országos Szövetsége is lényegében letette a voksát Magyar Péter mellé, ahogy korábban megvallotta hitét Havas Henrik, Rangos Katalin, Bolgár György, vagy a Heti Hetes saját bevallása szerint is Orbán Viktorból élő megmondóembere, Verebes István” – foglalta össze cikkében a Magyar Nemzet.

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, Magyar Péter nemrég újabb botrányos interjút adott, a karácsony másnapján megjelent beszélgetés a legtöbb jóérzésű embert felháborította, megkérdőjelezve a riporter, Szily Nóra közismert televíziós újságíró, végzett pszichológus szakmaiságát is. A beszélgetés nem politikai témájú volt, hanem pszichológiai-élettörténeti, amelyre Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter, Magyar Péter volt felesége is reagált.