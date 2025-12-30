Felcsapták a szemellenzőket: így állt be az összes balliberális megmondóember Magyar Péter mögé

A baloldal díjazott műsorvezetőjeként beszélget Magyar Péterrel – kicsoda Szily Nóra?
A pszichológusként végzett televíziós olyanokkal játszik egy csapatban, mint Gulyás Márton, Puzsér Róbert, vagy a TASZ.
Szily Nóra botrányos interjúja Magyar Péterrel csak a jéghegy csúcsa.
„Nem Szily Nóra az egyetlen balliberális újságíró-őskövület, aki a Tisza Párt támogatói közé állt. A sajtószabadságot lábbal tipró állásfoglalásával a balos Magyar Újságírók Országos Szövetsége is lényegében letette a voksát Magyar Péter mellé, ahogy korábban megvallotta hitét Havas Henrik, Rangos Katalin, Bolgár György, vagy a Heti Hetes saját bevallása szerint is Orbán Viktorból élő megmondóembere, Verebes István” – foglalta össze cikkében a Magyar Nemzet.
Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, Magyar Péter nemrég újabb botrányos interjút adott, a karácsony másnapján megjelent beszélgetés a legtöbb jóérzésű embert felháborította, megkérdőjelezve a riporter, Szily Nóra közismert televíziós újságíró, végzett pszichológus szakmaiságát is. A beszélgetés nem politikai témájú volt, hanem pszichológiai-élettörténeti, amelyre Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter, Magyar Péter volt felesége is reagált.
Az interjút követően Magyar Péter a nők védelmében posztolt közösségi felületein, ami újabb felháborodást váltott ki, mivel köztudott, hogy az ellenzéki politikus miként bánt korábbi feleségével, Varga Judit egykori igazságügyi miniszterrel. Szily Nóra ennek ellenére – pszichológusként – az interjúban nem hozta szóba Varga Judit állításait arról, hogy Magyar Péter mellett éveken át bántalmazó kapcsolatban élt gyermekeikkel együtt.
A Magyar Nemzet cikkében rámutat, „Magyar Péter azonban nem csak Szily Nórától kapott támogatást, hanem a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) is beállt a Tisza-szekerét toló baloldali őskövületek táborába.
A balliberális tömörülés lényegében a Tisza Párt csatlósává lépett elő, amikor egyetértettek a Bors különszámának betiltásával,
amelyben a lap a Tisza-szakértők által készített baloldali megszorítócsomagra hívta fel a figyelmet.”
Magyar Péter szerintem hazafi, és ha a korom megengedné, mögé állnék”
– ezt már a baloldali megmondóember, Havas Henrik írta.
Magyar Péter politikai fegyelmezettsége az összes eddig megismert ellenzéki politikushoz képest óriási, eddig minden politikai húzása lenyűgöző volt”
– jelentette ki Rangos Katalin, baloldali újságíró egy nyári műsorban.
Áradozását a Tisza Párt elnökéről úgy folytatta: még általa elkövetett hibát nem látott az elmúlt időben. Magyar Péter nem az ideálja, de amiket csinál, azok ellen nem tud semmilyen kifogást felhozni.
A Magyar Nemzet azt is felidézte, mit mondott egy lapinterjúban Magyar Péterékről Verebes István.
Drukkolok a Tisza Pártnak,
de akármi történik, április 13-ától én nyilván menetrendszerűen ellenzéki leszek, ahogy eddig. Ilyen a mentalitásom” – fogalmazott az évekkel ezelőtt földbe állt Heti Hetes című balliberális propagandaműsor egyik fő megmondóembere.
