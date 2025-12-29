A baloldal díjazott műsorvezetőjeként beszélget Magyar Péterrel – kicsoda Szily Nóra?

Varga Judit egy szóval semmisítette meg Magyar Pétert: lesz min gondolkodni a tiszásoknak
Kőkeményen reagált a bulváros PR-interjúra a volt politikus.
A pszichológusként végzett televíziós olyanokkal játszik egy csapatban, mint Gulyás Márton, Puzsér Róbert, vagy a TASZ.
Újabb botrányos interjút adott Magyar Péter, a karácsony másnapján megjelent beszélgetés a legtöbb jóérzésű embert felháborította, megkérdőjelezve a riporter, Szily Nóra közismert televíziós újságíró, végzett pszichológus szakmaiságát is. A beszélgetés nem politikai témájú volt, hanem pszichológiai-élettörténeti, amelyre Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter, Magyar Péter volt felesége is reagált.
Az interjút követően Magyar Péter a nők védelmében posztolt közösségi felületein, ami újabb felháborodást váltott ki, mivel köztudott, hogy az ellenzéki politikus miként bánt előző feleségével, Varga Judit korábbi igazságügyi miniszterrel. Szily Nóra ennek ellenére – pszichológusként – az interjúban nem hozta szóba Varga Judit állításait arról, hogy Magyar Péter mellett éveken át bántalmazó kapcsolatban élt gyermekeikkel együtt.
Igyekszem önmagamhoz képest is visszafogottan kommentálni a legújabb, „Hogyan bírod ennyi energiával, fantasztikus Péter?” című PR-interjúját.
A televíziós műsorvezető, újságíró pszichológia szakon végzett az ELTE-n, ezt követően ugyanakkor nem a szakmájában helyezkedett el, hanem a médiában: a 90-es évek elején kezdett el dolgozni a Magyar Televíziónál, napjainkig műsorvezetőként tevékenykedik.
Beszélgetéseiben Szily Nóra – elmondása szerint – nagy hangsúlyt fektet a pszichológiai megközelítésre, éppen ezért is megdöbbentő, hogy
a Magyar Péter készített interjújában egyáltalán nem tett fel kritikus kérdést a politikus korábbi házasságáról, de a kritika hiánya az egész beszélgetésre jellemző volt.
A műsorvezető az elmúlt évtizedekben nem vállalt politikai szerepet és a nyilvánosság előtt sem hangoztatta nézeteit, ám életpályája alapján arra lehet következtetni, hogy alapvetően jobboldal-ellenes, a Magyar Péterrel készült interjú szintén arra enged következtetni, hogy Szily Nóra ha nem is nyíltan, de a Tisza Pártot támogatja.
Szily Nóra ugyan nyíltan nem politizál, ám kormányellenes, balliberális körökben kifejezetten ismert és elismert a műsorvezető, akit pályája során az ellenzéki civil szervezetek is díjaztak.
Szily két díjat is elnyert a Magyar Tolerancia Egyesülettől, amelyet egy transzszexuális előadóművész alapított.
A Magyar Toleranciadíjat 2013-ban vehette át Szily Nóra. A díjat azok kapják, akik kiállnak a szólásszabadság és az esélyegyenlőség mellett, kritikusak a mindenkori hatalommal és népszerűsítik a befogadást és fellépnek az emberi jogok védelmében.
Magyar Toleranciadíjat kapott korábban Szily Nóra mellett Puzsér Róbert és Gulyás Márton baloldali újságírók, a TASZ és a Helsinki Bizottság jogvédő szervezetek és a nyíltan baloldali Hajós András.
Később, 2023-ban a Magyar Tolerancia Egyesület másik díját, a Magyar Esélyegyenlőségi Díjat is megkapta a műsorvezető. A díjat azok érdemlik, akik a hátrányos helyzetűeken segítenek, munkásságuk során kiemelt figyelmet fordítanak a nők, a romák és az LMBTQ+ emberek társadalmi helyzetére.
Szily Nóra mellett a Magyar Esélyegyenlőség Díjat megkapta egyebek mellett Szél Bernadett korábbi LMP-s politikus, a kormánykritikus Igazgyöngy Alapítvány, valamint annak vezetője, L. Ritók Nóra is.
Az elismerés alapján okkal feltételezhető, hogy Szily Nóra azért sem tett fel kritikus kérdéseket a beszélgetés során Magyar Péternek, hogy ezzel is támogassa a politikust és elősegítse, hogy jobb megítélés alakuljon ki róla a magyar emberek szemében. A felmérések azt mutatják, Magyar Péter rendkívül népszerűtlen a nők körében, amely nem véletlen annak a bántalmazó magatartásnak az ismeretében, amelynek részleteiről Varga Judit őszintén beszélt korábban Hajdú Péter műsorában.
