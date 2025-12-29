Ft
12. 29.
hétfő
magyar péter varga judit szily nóra gulyás márton interjú baloldal

A baloldal díjazott műsorvezetőjeként beszélget Magyar Péterrel – kicsoda Szily Nóra?

2025. december 29. 15:43

A pszichológusként végzett televíziós olyanokkal játszik egy csapatban, mint Gulyás Márton, Puzsér Róbert, vagy a TASZ.

2025. december 29. 15:43
null

Újabb botrányos interjút adott Magyar Péter, a karácsony másnapján megjelent beszélgetés a legtöbb jóérzésű embert felháborította, megkérdőjelezve a riporter, Szily Nóra közismert televíziós újságíró, végzett pszichológus szakmaiságát is. A beszélgetés nem politikai témájú volt, hanem pszichológiai-élettörténeti, amelyre Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter, Magyar Péter volt felesége is reagált.

Az interjút követően Magyar Péter a nők védelmében posztolt közösségi felületein, ami újabb felháborodást váltott ki, mivel köztudott, hogy az ellenzéki politikus miként bánt előző feleségével, Varga Judit korábbi igazságügyi miniszterrel. Szily Nóra ennek ellenére – pszichológusként – az interjúban nem hozta szóba Varga Judit állításait arról, hogy Magyar Péter mellett éveken át bántalmazó kapcsolatban élt gyermekeikkel együtt.

Idézőjel

Nem támadni akarok, inkább a mérhetetlen csalódottságomnak hangot adni

Igyekszem önmagamhoz képest is visszafogottan kommentálni a legújabb, „Hogyan bírod ennyi energiával, fantasztikus Péter?” című PR-interjúját.

Kicsoda Szily Nóra?

A televíziós műsorvezető, újságíró pszichológia szakon végzett az ELTE-n, ezt követően ugyanakkor nem a szakmájában helyezkedett el, hanem a médiában: a 90-es évek elején kezdett el dolgozni a Magyar Televíziónál, napjainkig műsorvezetőként tevékenykedik. 

Beszélgetéseiben Szily Nóra – elmondása szerint – nagy hangsúlyt fektet a pszichológiai megközelítésre, éppen ezért is megdöbbentő, hogy 

a Magyar Péter készített interjújában egyáltalán nem tett fel kritikus kérdést a politikus korábbi házasságáról, de a kritika hiánya az egész beszélgetésre jellemző volt.

A műsorvezető az elmúlt évtizedekben nem vállalt politikai szerepet és a nyilvánosság előtt sem hangoztatta nézeteit, ám életpályája alapján arra lehet következtetni, hogy alapvetően jobboldal-ellenes, a Magyar Péterrel készült interjú szintén arra enged következtetni, hogy Szily Nóra ha nem is nyíltan, de a Tisza Pártot támogatja.

Egy csapatban Gulyás Mártonnal és a TASZ-szal

Szily Nóra ugyan nyíltan nem politizál, ám kormányellenes, balliberális körökben kifejezetten ismert és elismert a műsorvezető, akit pályája során az ellenzéki civil szervezetek is díjaztak. 

Szily két díjat is elnyert a Magyar Tolerancia Egyesülettől, amelyet egy transzszexuális előadóművész alapított.

A Magyar Toleranciadíjat 2013-ban vehette át Szily Nóra. A díjat azok kapják, akik kiállnak a szólásszabadság és az esélyegyenlőség mellett, kritikusak a mindenkori hatalommal és népszerűsítik a befogadást és fellépnek az emberi jogok védelmében. 

Magyar Toleranciadíjat kapott korábban Szily Nóra mellett Puzsér Róbert és Gulyás Márton baloldali újságírók, a TASZ és a Helsinki Bizottság jogvédő szervezetek és a nyíltan baloldali Hajós András.

Később, 2023-ban a Magyar Tolerancia Egyesület másik díját, a Magyar Esélyegyenlőségi Díjat is megkapta a műsorvezető. A díjat azok érdemlik, akik a hátrányos helyzetűeken segítenek, munkásságuk során kiemelt figyelmet fordítanak a nők, a romák és az LMBTQ+ emberek társadalmi helyzetére. 

Szily Nóra mellett a Magyar Esélyegyenlőség Díjat megkapta egyebek mellett Szél Bernadett korábbi LMP-s politikus, a kormánykritikus Igazgyöngy Alapítvány, valamint annak vezetője, L. Ritók Nóra is.

Az elismerés alapján okkal feltételezhető, hogy Szily Nóra azért sem tett fel kritikus kérdéseket a beszélgetés során Magyar Péternek, hogy ezzel is támogassa a politikust és elősegítse, hogy jobb megítélés alakuljon ki róla a magyar emberek szemében. A felmérések azt mutatják, Magyar Péter rendkívül népszerűtlen a nők körében, amely nem véletlen annak a bántalmazó magatartásnak az ismeretében, amelynek részleteiről Varga Judit őszintén beszélt korábban Hajdú Péter műsorában.

Nyitókép: Szily Nóra/Facebook

5m007h 0p3ra70r
2025. december 29. 16:23
»nibiru 2025. december 29. 15:51 Akkor tisztázzuk: aki elvégezte a pszicho MA-t, az végzettsége szerint pszichológus, de semmi tapasztalata , sem képesítése nincsen, hogy emberekkel foglalkozzon, sem tanácsadás, sem klinikai sem más szinten. Maradjunk annyiban, hogy médiamunkás.« OKJ-s coach papírja is van. Azzal praktizál. Annak a PR-ját boostolja a pszichológus kifejezéssel. Van aki beszopja az ilyet.
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2025. december 29. 16:19
»kalmanok 2025. december 29. 16:11 "Hányinger" - 9 betű « A román nyelvben. A magyarban a NY önálló betű, 2 karakter.
Válasz erre
1
0
balatontihany-25
2025. december 29. 16:18
Nóra néni annyira elájult attól, hogy meghívták mikrofonálványnak, hogy amikor az agresszív, ideggyenge tiszás pojáca a nők tiszteletéről beszélt (és a plafon nem szakadt le!), csak lakájként bólogatott, elfelejtvén megkérdezni például azt: hogyan is volt az, amikor a terhes feleségét hátba dobta egy csatos övvel..? Vagy amikor az ajtónak lökte... Avagy: miért ordibált Vogel Evelynnel és a hölgy, miért félt tőle?
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2025. december 29. 16:17
Az anyigalag szűkösebb időket a Kádáréktól ittmaradt Nők Lapjánál vészelte át.
Válasz erre
0
0
