A baloldal díjazott műsorvezetőjeként beszélget Magyar Péterrel – kicsoda Szily Nóra?

Kicsoda Szily Nóra?

A televíziós műsorvezető, újságíró pszichológia szakon végzett az ELTE-n, ezt követően ugyanakkor nem a szakmájában helyezkedett el, hanem a médiában: a 90-es évek elején kezdett el dolgozni a Magyar Televíziónál, napjainkig műsorvezetőként tevékenykedik.

Beszélgetéseiben Szily Nóra – elmondása szerint – nagy hangsúlyt fektet a pszichológiai megközelítésre, éppen ezért is megdöbbentő, hogy

a Magyar Péter készített interjújában egyáltalán nem tett fel kritikus kérdést a politikus korábbi házasságáról, de a kritika hiánya az egész beszélgetésre jellemző volt.

A műsorvezető az elmúlt évtizedekben nem vállalt politikai szerepet és a nyilvánosság előtt sem hangoztatta nézeteit, ám életpályája alapján arra lehet következtetni, hogy alapvetően jobboldal-ellenes, a Magyar Péterrel készült interjú szintén arra enged következtetni, hogy Szily Nóra ha nem is nyíltan, de a Tisza Pártot támogatja.