12. 27.
szombat
12. 27.
szombat
bizalom Tisza Párt magyar péter varga judit szily nóra liberális Magyarország interjú ellenzék baloldal

Varga Judit egy szóval semmisítette meg Magyar Pétert: lesz min gondolkodni a tiszásoknak

2025. december 27. 18:30

Kőkeményen reagált a bulváros PR-interjúra a volt politikus.

2025. december 27. 18:30
null

Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, Szily Nóra újságíró készített karácsonyi, meglehetősen bulváros PR-interjút Magyar Péterrel, ahogy a beszélgetésből kiderült, rögtön a félresikerült szegedi Tisza-fórum után.

Magyar Péter és a bizalom

A bizalom szerintem nagyon fontos. Én (...) megégettem magam, de mindenki megégeti magát a magánéletben.

(...) De én nem vagyok hajlandó a bizalom adás képességét elveszíteni”

– fogalmazott Magyar Péter, aki saját bevallása szerint „mindig nyíltan szokott beszélni”, és nem érdekli, ha valaki rögzíti, amit mond: fölveszik? Vegyék, azt' legyenek vele boldogok, vágják meg, alakítsák át.”

Varga Judit reakciója

Varga Judit az interjút mindössze egyetlen szóval jellemezte:

hányinger...”

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

