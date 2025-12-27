Varga Judit egy szóval semmisítette meg Magyar Pétert: lesz min gondolkodni a tiszásoknak

Magyar Péter olyat mondott, hogy kis híján rászakadt a plafon
Mindig sikerül túllicitálnia saját magát.
Kőkeményen reagált a bulváros PR-interjúra a volt politikus.
Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, Szily Nóra újságíró készített karácsonyi, meglehetősen bulváros PR-interjút Magyar Péterrel, ahogy a beszélgetésből kiderült, rögtön a félresikerült szegedi Tisza-fórum után.
A bizalom szerintem nagyon fontos. Én (...) megégettem magam, de mindenki megégeti magát a magánéletben.
(...) De én nem vagyok hajlandó a bizalom adás képességét elveszíteni”
– fogalmazott Magyar Péter, aki saját bevallása szerint „mindig nyíltan szokott beszélni”, és nem érdekli, ha valaki rögzíti, amit mond: fölveszik? Vegyék, azt' legyenek vele boldogok, vágják meg, alakítsák át.”
Varga Judit az interjút mindössze egyetlen szóval jellemezte:
hányinger...”
