Varga Judit egy szóval semmisítette meg Magyar Pétert: lesz min gondolkodni a tiszásoknak

Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, Szily Nóra újságíró készített karácsonyi, meglehetősen bulváros PR-interjút Magyar Péterrel, ahogy a beszélgetésből kiderült, rögtön a félresikerült szegedi Tisza-fórum után.

Magyar Péter és a bizalom

A bizalom szerintem nagyon fontos. Én (...) megégettem magam, de mindenki megégeti magát a magánéletben.

(...) De én nem vagyok hajlandó a bizalom adás képességét elveszíteni”