Búcsúzóul még odaszúrt egyet a Fradinak a Braga edzője

Mint ismert, a Ferencváros labdarúgócsapata csütörtökön búcsúzott az Európa-liga mostani idényétől, mivel 4–0-s vereséget szenvedett a Bragától a nyolcaddöntős párharc idegenbeli visszavágóján. A portugál együttest irányító Carlos Vicens a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón azt mondta, nagyon csalódott lett volna, ha kiesnek, már csak azért is, mert az első, budapesti összecsapáson túlzó volt az FTC kétgólos sikere.

„Boldogok vagyunk, mert ez egy nagyon fontos siker a számunkra. Semmiképpen nem akartunk kiesni, és most ott vagyunk az Európa-liga negyeddöntőjében. Az első meccs nem volt tökéletes a saját szempontunkból, most viszont magabiztosak és energikusak voltunk, megdolgoztunk a győzelemért és meg is érdemeltük azt” – idézte az MTI a 43 éves spanyol szakembert.