Nagy a baj! Szűk egy óra alatt lőtt négyet a Braga a Ferencvárosnak – ÉLŐ

Egy portugál csapat már visszatalált a sírból – a norvégok kudarcából tanulhat Fradi
A Manchester City és a Chelsea reményei hamar elszálltak a visszavágón.
A Ferencváros kétgólos előnyről lép pályára Portugáliában az Európa-liga nyolcaddöntőjének visszavágóján. Braga–FTC: kövesse a Mandiner élő, szöveges közvetítését a mérkőzésről!
Borongós napra ébredt szerda reggel a portugáliai Braga városa, ahol már kedden is a labdarúgás volt a fő szerepben. Egy nappal a Braga–FTC Európa-liga negyeddöntő visszavágó előtt már bőven hallhatott magyar szavakat a Fradi-szurkolók révén a városban az ember, kora este pedig a vendéglátóegységek teraszán a helyi fiatalok egy emberként izgulták végig a Sporting hatalmas fordítását a Bodo ellen a Bajnokok Ligájában.
A Manchester City és a Chelsea reményei hamar elszálltak a visszavágón.
Braga ugyanis egy egyetemi város, a fiatalok szerte az országból érkeznek tanulni, így nem csak a város csapatának szurkolóival találkozhat az ember. Belebotlottunk például egy Porto-szimpatizánsba is, aki váltig állította: a Ferencváros biztosan tovább fog jutni szerda délután, aminek nem mellesleg ő személy szerint nagyon örülne is. Nemcsak a Bragán való kárörvendés miatt, hanem mert nagyon szeretik Budapestet: egyik barátja például mosolyogva mutatta nekünk „Hungary” felirató piros-fehér-zöld színű nyakbaakasztóját, amire azért rendesen rácsodálkoztunk.
A mérkőzést egyébként éppen az említett Porto miatt rendezik ebben a szokatlan időpontban, a Bragától alig több min 50 kilométerre található kikötőváros csapata ugyanis szintén érdekelt az El-ben, és csütörtökön a Stuttgartot fogadja, a két találkozót pedig a portugál hatóságok döntése nyomán nem lehet egy napon rendezni.
Viszont így teltházat sem vártak a találkozóra, hiszen a helyi idő szerinti délután fél 4-es kezdés még bőven munkaidő Portugáliában, így 10-15 ezer nézőra számítanak Európa egyik legkülönlegesebb stadionjába, a gránitsziklákba vájt, 30 ezres Estádio Municipalba. A Fradi-szurkolókat persze nem zavarta különösebben a különös időpont: összesen 740 magyar szurkoló váltott jegyet a mérkőzésre. A stadionnak csak két hosszanti lelátója van, ezeken kapnak helyet a táborok is. A két kapu mögött sziklás hegyoldal található – az egyik lelátót erről a hegyről kell megközelíteni, vagyis aki az alsó szektorokban ül, annak a belépés után 6 emeletet kell lefelé lifteznie vagy lépcsőznie, hogy elfoglalhassa a helyét. Tényleg egyedülálló létesítmény.
Pazar látványt nyújt a sziklákba vájt létesítményt.
A magyar bajnok valóban jó helyzetből várta a visszavágót, hiszen 2–0-ra nyert múlt héten a Groupama Arénában, ugyanakkor Robbie Keane vezetőedző figyelmeztetett rá, hogy egy igen veszélyes eredménnyel még csak a félidőben járnak. Viszton egyúttal egy történelmi bravúr küszöbén, hiszen a Fradi legutóbb 1975-ben jutott el európai kupasorozat negyeddönőjéig (KEK), de egyáltalán magyar csapatnak is negyven éve, 1985-ben sikerült ez legutóbb, még a Videoton révén az UEFA-kupában.
Robbie Keane-t nem zavarja az öltöző sötét hangulata.
A kezdőcsapatot illetően a legnagyobb kérdés az volt, hogy vajon ki pótolhatja az odavágón hatalmasat játszó, de harmadik sárga lapját begyűjtő, így eltiltott Kristoffer Zachariassent. Nos, a megoldás Julio Romao lett, rajta kívül éppen azokat állította csatasorba Keane, akik a múlt héten kétgólos győzelmet arattak. A bragai kezdőből ezúttal kimaradt Joao Moutinho, illetve visszatért Víctor Gómez, akitől előzetesen nagyon sokat vártak a portugál szakírók.
Bár lassan szállingóztak a hazai nézők, végül nagyjából félig tényleg megtelt a stadion. A ferencvárosi szurkolók is elfoglalták helyüket, és amint rákezdtek a dalaikra, be is töltötték az arénát hangjukkal. A piros mezben játszó hazaiak kezdték el a találkozót a bragai napsütésben. Ahogy arra számítani is lehetett, kétgólos hátrányban rögtön kezdeményezni próbáltak a portugálok, de ez nem párosult helyzetekkel az első percekben.
A hatodikban aztán sikerült egy hazaadásnál úgy letámadniuk Gróf Dávidot, hogy Zalazarhoz került a labda, aki aztán lőni is tudott, de a magyar kapus hárított. Két perccel később Víctor Gómez fejelt az oldalhálóba – egyre veszélyesebb lett a Braga.
A 11. percben pedig már a vezetést is megszerezte a portugál csapat: Zalazar ment el a jobb oldalon, középre gurított, az érkező Ricardo Horta pedig közelről a kapuba lőtt, így lett 1–0, de összesítésben még a Fradi vezetett eggyel.
Nagy a baj! A 15. percben már le is dolgozta hátrányát a Braga: Grillitsch 18 méterről vette célba a bal alsó sarkot, és bár úgy tűnt, a vetődő Gróf kezébe érkezik a labda, végül nem tudta hárítani a lövést. Ezzel már 2–0, összesítésben pedig döntetlen.
Továbbra is a Braga próbálkozásai voltak veszélyesek: Horta a második góljára pályázott, amikor pimaszul megpróbálta átemelni Grófot, de hatalmasat nyújtozott a magyar kapus, és szögletre tolta a labdát.
Először próbálkozott kapura lövéssel a Fradi! A 26. percben Joseph iramodott meg villámsebesen a védők gyűrűjében, Yusufhoz passzolt, aki jó 20 méterről jócskán fölé lőtte a labdát. Közben a portugálok lendülete kicsit alábbhagyott, illetve már nekik is csúszik pontatlanság a játékukba, így inkább a középpályán zajlik a játék.
Aztán a semmiből mégis jött a portugálok gólja: Gabri Martínez lesgyanús szituációban lépett ki – de sajnos Makreckis beragadt –, egyedül vezethette Grófra a labdát, majd finom mozdulattal elpöcintette mellette a bal alsó sarokba. 3–0, és már a Braga áll továbbjutásra.
A haza csapat háromgólos előnyével zárult a félidő: bár összesítésben még csak egy góllal vezetnek a portugálok, órás javulásra lenne szükség ahhoz a Ferencvárostól, hogy kivívja a továbbjutás.
A magyar csapat kezdte a második félidőt, meglepetésre Keane nem cserélt. Az 51. percben először végezhetett el szögletet a Fradi, de tisztáztak a hazaiak.
Az 53. percben már ki lehetett jelenteni: eldőlt a párharc. A jobb oldalról visszagurított labdát ismét Horta lőtte 18 méterről a Ferencváros kapujába. 4–0, összesítésben pedig már kétgólos a hazai előny.
Nem adta föl azért a magyar csapat: nem sokkal később Yusuf a Joseph-től kapott labdát lőtte kiszorított szögből Hornicek kapus kezébe.
Európa-liga, nyolcaddöntő, visszavágó
Braga (portugál)–Ferencvárosi TC 4–0 (összesítésben: 4–2)
Gól: Horta (11., 53.), Grillitsch (15.), Gabri Martínez (34.)
Braga: Hornicek – Víctor Gómez, Lagerbielke, Niakaté, Arrey-Mbi – G. Martínez, Grillitsch, Gorby – Horta, Pau Víctor, Zalazar. Vezetőedző: Carlos Vicens
A kispadon: Tiago Sá (k), J. Carvalho (k), Lelo, Moutinho, El-Ouazzani, P. Oliveira, Moscaro, Dorgeles, Ege Tiknaz, Fran Navarro, Da Rocha, D. Rodrígues
FTC: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, Gómez – Makreckis, Kanikovszki, J. Romao, Abu Fani, O'Dowda – Yusuf, Joseph. Vezetőedző: Robbie Keane
A kispadon: Varga Á. (k), Tóth Z. (k), Keita, Levi, Kovacevic, Cadu, Szalai G., Gruber, Madarász, Nagy B.
***
Több nemzetközi válságról és a Nyugat átalakulásáról is kifejtette álláspontját.
Nyitókép: Miguel RIOPA / AFP