Nagy a baj! Szűk egy óra alatt lőtt négyet a Braga a Ferencvárosnak – ÉLŐ

A kezdőcsapatot illetően a legnagyobb kérdés az volt, hogy vajon ki pótolhatja az odavágón hatalmasat játszó, de harmadik sárga lapját begyűjtő, így eltiltott Kristoffer Zachariassent. Nos, a megoldás Julio Romao lett, rajta kívül éppen azokat állította csatasorba Keane, akik a múlt héten kétgólos győzelmet arattak. A bragai kezdőből ezúttal kimaradt Joao Moutinho, illetve visszatért Víctor Gómez, akitől előzetesen nagyon sokat vártak a portugál szakírók.

Braga–FTC: a mérkőzés

Bár lassan szállingóztak a hazai nézők, végül nagyjából félig tényleg megtelt a stadion. A ferencvárosi szurkolók is elfoglalták helyüket, és amint rákezdtek a dalaikra, be is töltötték az arénát hangjukkal. A piros mezben játszó hazaiak kezdték el a találkozót a bragai napsütésben. Ahogy arra számítani is lehetett, kétgólos hátrányban rögtön kezdeményezni próbáltak a portugálok, de ez nem párosult helyzetekkel az első percekben.

A hatodikban aztán sikerült egy hazaadásnál úgy letámadniuk Gróf Dávidot, hogy Zalazarhoz került a labda, aki aztán lőni is tudott, de a magyar kapus hárított. Két perccel később Víctor Gómez fejelt az oldalhálóba – egyre veszélyesebb lett a Braga.