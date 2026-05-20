Németh Zsolt elárulta, mi a Tisza győzelmének jó oldala, és azt is, mi lesz az idei Tusványos fő kérdése
A Fidesz alapítója a választási vereség okairól, a Tisza térnyeréséről, valamint a jobboldal megújulásról is véleményt mondott.
Az elmúlt napok kristálytisztán bizonyították azt, hogy a függetlenobjektivitás öndefiníciója mennyire képmutató hozzáállás volt.
„Amikor a Miniszterelnökség lehetőséget biztosított, hogy önköltségen csatlakozhatok az Orbán-kormány washingtoni útjához, akkor a »függetlenobjektív« sajtóból csak úgy zúdult a propagandistázás, kegyencjáratozás.
Namár most, Simor Dániel a Telextől, és gondolom mások is, most Magyar Pétert kísérik el Lengyelországba (és talán Ausztriába?). Ha jól látom, konkrétan a miniszterelnök mögött ülve. Akkor ez most TISZA-propaganda? Kegyencjárat helyett kegyencvonat? Szerintem nem feltétlenül. Én nem szeretek ilyen bélyegeket aggatni, akkor sem – ha ezt mások velem megteszik.
Mindenesetre azt érdekes látni, hogy azok az újságírók, akik pitbullként vetették rá magukat az előző kormány tagjaira, most milyen szívélyes hangnemben kísérgetik Magyar Pétert a tárlatvezetéseken, tesznek fel támogató kérdéseket a sajtótájékoztatókon.
Én elhiszem, hogy a világnézetükhöz közelebb áll a jelenlegi kormány, és 16 év után örülnek egy új vezetésnek. De az elmúlt napok kristálytisztán bizonyították azt, hogy a propaganda-vádak, és a függetlenobjektivitás öndefiníciója sok esetben mennyire képmutató hozzáállás volt többek részéről.”
Nyitókép forrása: Kulifali Máté Facebook-oldala
