lengyelország simor dániel kulifali máté propaganda Magyar Péter

Kegyencjárat helyett kegyencvonat?

2026. május 20. 05:54

Az elmúlt napok kristálytisztán bizonyították azt, hogy a függetlenobjektivitás öndefiníciója mennyire képmutató hozzáállás volt.

Kulifai Máté
„Amikor a Miniszterelnökség lehetőséget biztosított, hogy önköltségen csatlakozhatok az Orbán-kormány washingtoni útjához, akkor a »függetlenobjektív« sajtóból csak úgy zúdult a propagandistázás, kegyencjáratozás.

Namár most, Simor Dániel a Telextől, és gondolom mások is, most Magyar Pétert kísérik el Lengyelországba (és talán Ausztriába?). Ha jól látom, konkrétan a miniszterelnök mögött ülve. Akkor ez most TISZA-propaganda? Kegyencjárat helyett kegyencvonat? Szerintem nem feltétlenül. Én nem szeretek ilyen bélyegeket aggatni, akkor sem – ha ezt mások velem megteszik.

Mindenesetre azt érdekes látni, hogy azok az újságírók, akik pitbullként vetették rá magukat az előző kormány tagjaira, most milyen szívélyes hangnemben kísérgetik Magyar Pétert a tárlatvezetéseken, tesznek fel támogató kérdéseket a sajtótájékoztatókon. 

Én elhiszem, hogy a világnézetükhöz közelebb áll a jelenlegi kormány, és 16 év után örülnek egy új vezetésnek. De az elmúlt napok kristálytisztán bizonyították azt, hogy a propaganda-vádak, és a függetlenobjektivitás öndefiníciója sok esetben mennyire képmutató hozzáállás volt többek részéről.”

Nyitókép forrása: Kulifali Máté Facebook-oldala

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
FeketeFehér
2026. május 20. 11:15
A propagandistát az különbözteti meg az újságírótól, hogy hogyan és miről ír. Csak Kulifai Máténak tájékoztatásul. Amúgy meg a fideszes propaganda épp Simorra száll rá, Bohár és Kulifai mellett mások is, ugyanazzal a hülyeséggel. Azért ez átlátszóan ostoba "trükk" :)))
elektronelektor
2026. május 20. 09:51
Simor nem egyszerű propagandista, hanem rezsim- és pszichopata-felszopó propagandista kegyenc.
kisaladar
2026. május 20. 09:33
Hogy sír Kulifai, a Fideszes propagandista... :DDD
antoniosalazar
2026. május 20. 08:09
Ekrü123 2026. május 20. 07:49 • Szerkesztve antoniosalazar 2026. május 20. 06:21 "Számlát adtak róla?"- És Simornak? Tegye ide. Amúgy nem arról volt szó, hogy az egész utat vonattal teszi meg? Azt kiderül, hogy csak egy pici szakaszt, propagandacélokra? Amúgy Bécsbe milyen járattal ment, mert a képek tanúsága szerint rajta és a stábon kívül nem igen volt más azon a gépen.... Amúgy Bécsbe milyen járattal ment, mert a képek tanúsága szerint rajta és a stábon kívül nem igen volt más azon a gépen.... A fideszes kegyencek az USAból visszafelé már a menetrendszerinti járatokkal jöttek haza? :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!