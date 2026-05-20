„Amikor a Miniszterelnökség lehetőséget biztosított, hogy önköltségen csatlakozhatok az Orbán-kormány washingtoni útjához, akkor a »függetlenobjektív« sajtóból csak úgy zúdult a propagandistázás, kegyencjáratozás.

Namár most, Simor Dániel a Telextől, és gondolom mások is, most Magyar Pétert kísérik el Lengyelországba (és talán Ausztriába?). Ha jól látom, konkrétan a miniszterelnök mögött ülve. Akkor ez most TISZA-propaganda? Kegyencjárat helyett kegyencvonat? Szerintem nem feltétlenül. Én nem szeretek ilyen bélyegeket aggatni, akkor sem – ha ezt mások velem megteszik.