Németh Zsolt elárulta, mi a Tisza győzelmének jó oldala, és azt is, mi lesz az idei Tusványos fő kérdése

A sikeres megújuláshoz vissza kell térni a magyar gazdaság nyugati beágyazottságát jobban figyelembe vevő, illetve az értékláncok magas hozzáadott értékű szakaszaira összpontosító gazdaságpolitikához.

Az ukrán fenyegetettség árnyoldala

Németh Zsolt szerint érdemes némi karbantartást végezni biztonságpolitikai szemléletünkön is.

Az sem vonta ugyanis a sikeresség nimbuszát az utolsó négy év köré, hogy az ukrajnai orosz invázió kapcsán az ukránok törekvéseit jelöltük meg a hazánkra leselkedő fő veszélyforrásként, de nem mutattunk fel kézzelfogható eredményt a védekezésben ezzel az éppen miáltalunk erősen hangsúlyozott kihívással szemben.

Ukrajna hozzánk való viszonyulását komoly szándék hiányában nem tudtuk megjavítani – írta, elismerve, hogy a viszony egyre romlott. – Annak tehát, aki kívülről szemlélt minket, nem minden ok nélkül lehetett olyan benyomása, mintha nem tudnánk megvédeni az országot az éppen miáltalunk fontosnak ítélt fenyegetéstől – tette hozzá.

Kitért arra is, hogy a Tisza azt ígérte, hogy megjavítja hazánk viszonyát Brüsszellel és Kijevvel, és azt is, hogy az orosz törekvésekből eredő kihívásoknak szintén kellő figyelmet szentel majd. – Az, hogy ezt kommunikálták, nem vált a győzelmük akadályává. Talán még hozzá is járult annak nagy arányához. Más kérdés, hogy mennyi ennek a víziónak a realitása. Ez hamarosan elválik. Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy amennyiben ezek a célok reálisak, és nem kell értük túl nagy árat fizetni, akkor teljesüljenek:

értékrendünkből fakadóan ugyanis nekünk a nemzeti érdek érvényesülése az első. Ezen az alapon kell minden véleményt meghallgatnunk, mindegyiket mérlegelnünk, és mindent, ami jó, támogatnunk

– szögezte le Németh Zsolt.

A fideszes politikus elismerte, voltak, akik időben kongatni kezdték a vészharangokat, de megfelelő visszacsatolás híján előbb-utóbb háttérbe vonultak, vagy akár el is pártoltak tőlünk. – A megújulás keretében nekünk is érdemes felpezsdítenünk szellemi műhelyeink kritikai szemléletét: erősítenünk az aggodalomnak hangot adó vélemények meghallgatását, megbecsültségét és becsatornázását a Fidesz politikájába. Erre ellenzékben éppúgy szükségünk lesz, mint egyszer majd újra kormányra kerülve – zárta sorait Németh Zsolt.

