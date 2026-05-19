Ft
Ft
22°C
9°C
Ft
Ft
22°C
9°C
05. 19.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 19.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
havasi bertalan Magyar Péter államtitkár orbán viktor

Kiderült, hol folytatja Havasi Bertalan, miután Magyar Péterrel összeszólalkozott

2026. május 19. 21:24

A korábbi helyettes-államtitkár elmondta, mindenképpen ezen a területen szeretne dolgozni.

2026. május 19. 21:24
null

Közel másfél éves szünet után ismét Orbán Viktor sajtófőnöke lesz Havasi Bertalan – írja a Telex. A hírt hivatalosan ugyan még nem jelentették be, a korábbi helyettes-államtitkár azonban elárulta a Hír TV-nek, hogy a minap megegyeztek erről Orbán Viktorral.

Ezt is ajánljuk a témában

Havasi elmondta, mindenképpen ezen a területen szeretne dolgozni és „az sem titok, hogy nem szeretnék más embernek dolgozni Orbán Viktoron kívül. A kettő így nagyjából adja magát.” Állítása szerint azért nem történt meg még a hivatalos bejelentés, mert néhány szervezeti dolgot és a kilépő papírjait el kell intéznie, de reméli, hogy minél előbb munkához láthat.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, szombaton éles szóváltás bontakozott ki Havasi Bertalan és Magyar között a Karmelita kolostor bejárása során. Ezt követően a miniszterelnök még aznap azonnali hatályú felmentést írt alá a miniszterelnök Havasival kapcsolatban. Nem sokkal később hivatali visszaélés miatt tett feljelentést Havasi Bertalan, melyet a Központi Nyomozó Főügyészség vizsgál – tudatta az Index. A volt helyettes államtitkár szerint Magyar Péter jogellenesen akarta rendőri erővel kivezettetni őt a Dísz téri minisztériumi épületből, ezután hivatali visszaélés miatt tett feljelentést hétfőn a miniszterelnök ellen.

Képernyőkép: Youtube/Hírtv

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
aabcehmu
2026. május 19. 23:06
lucabrasi 2026. május 19. 22:08 Kemény pali ez a Havasi Bertalan. Szükség lesz rá! Kitartást! Ja, kemény mint egy akácfa tuskó.
Válasz erre
0
1
FAdamus
2026. május 19. 22:22
Ezt az embert nem szabad a háttérbe rakni. Ilyenekre van szükség a Fidesz frontvonalában.
Válasz erre
3
0
lucabrasi
2026. május 19. 22:08
Kemény pali ez a Havasi Bertalan. Szükség lesz rá! Kitartást!
Válasz erre
4
0
nyugalom
2026. május 19. 22:04
Remek döntés, nagyszerű ember! Nagy tapasztalattal, tudassal! Eljen!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!