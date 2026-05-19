Kiderült, hol folytatja Havasi Bertalan, miután Magyar Péterrel összeszólalkozott

Havasi Bertalan az RTL-nek: „Magyar Péter azt hiszi, ő az Atyaúristen, csakhogy nem egészen így működnek a dolgok”
Orbán Viktor korábbi sajtófőnöke a családja megélhetésére tervezi költeni a felmentési juttatást.
A korábbi helyettes-államtitkár elmondta, mindenképpen ezen a területen szeretne dolgozni.
Közel másfél éves szünet után ismét Orbán Viktor sajtófőnöke lesz Havasi Bertalan – írja a Telex. A hírt hivatalosan ugyan még nem jelentették be, a korábbi helyettes-államtitkár azonban elárulta a Hír TV-nek, hogy a minap megegyeztek erről Orbán Viktorral.
Havasi elmondta, mindenképpen ezen a területen szeretne dolgozni és „az sem titok, hogy nem szeretnék más embernek dolgozni Orbán Viktoron kívül. A kettő így nagyjából adja magát.” Állítása szerint azért nem történt meg még a hivatalos bejelentés, mert néhány szervezeti dolgot és a kilépő papírjait el kell intéznie, de reméli, hogy minél előbb munkához láthat.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, szombaton éles szóváltás bontakozott ki Havasi Bertalan és Magyar között a Karmelita kolostor bejárása során. Ezt követően a miniszterelnök még aznap azonnali hatályú felmentést írt alá a miniszterelnök Havasival kapcsolatban. Nem sokkal később hivatali visszaélés miatt tett feljelentést Havasi Bertalan, melyet a Központi Nyomozó Főügyészség vizsgál – tudatta az Index. A volt helyettes államtitkár szerint Magyar Péter jogellenesen akarta rendőri erővel kivezettetni őt a Dísz téri minisztériumi épületből, ezután hivatali visszaélés miatt tett feljelentést hétfőn a miniszterelnök ellen.
