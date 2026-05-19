április karmelita jobboldal helyzet

Egy pompás jobboldali katedrálist kell építenünk

2026. május 19. 21:40

Ebbe pedig nagyon jól illeszkedik a jobboldal helyzetének értékelése, jövőjének meghatározása az április 12-i választás teremtette eddig sok szempontból ismeretlen helyzetben.

Lipták Tamás
Magyar Jelen

„Miközben zajlik az abszolút filmsorozat, természetesen nagyon komoly kérdések is felvetődnek a háttérben. Ilyen a jobboldal megújításának, vagy inkább teljes újjáépítésének szükséglete. Az elmúlt tizenhat vagy akár harminchat esztendő ugyanis nemcsak összekuszált dolgokat ezen a térfélen, de finoman szólva sem kívánatos elemekkel is körbebástyázta egyes részeit. Nem véletlenül nem nyúltam hozzá a kérdéshez. Jelenleg magam sem látom tisztán, hogyan lehetne egy ilyen témához hozzáfogni – különösen innen, a jobboldal széléről. Mostanra viszont kellő idő telt el, és elegendő gondolat gyűlt össze ahhoz, hogy mégis megtegyem az első lépést nyilvánosan, legalább a magam vonatkozásában. Egy kísérletet tehát – így a gólvonal felé lopózva, araszolva – mégiscsak teszek, jó huszonegyről kapura szúrva a labdát. Hátha beakad, vagy legalább nem téveszt nagyon célt.

Látom, olvasom a nagy megfejtéseket, vallomásokat, kérdésfeltevéseket az elmúlt hetekből. Nagyon fontosak és szükségesek mind, de úgy érzem, érdemben még senki nem tudta megmondani még csak megközelítőleg sem, hogy merre és hogyan kellene megindulni az építkezéssel – egyelőre még a romok eltakarítása is mintha csapongva zajlana. Én pedig nem akarok továbbra sem abba a hibába esni, hogy olyan kijelentéseket teszek az elvégzendő feladat kapcsán, amelyek meghaladják a lehetőségeimet, kapacitásomat, képességeimet.

Szögezzük le: erre a pusztításra senki nem volt felkészülve, senki nem gondolta volna. Nem, egyáltalán nem április 12-éről beszélek, hanem arról a folyamatról, ami oda vezetett.

A jobboldal, pontosabban annak szervezeti megnyilvánulása ma egy szinte porig bombázott várhoz hasonlatos, amelyet sokkal inkább rombolt a belső megosztottság, mint az utolsó időszakban ráhulló külső ellenség ágyútüze – utóbbi legfeljebb csak kihasználta az előbbi okozta gyengeségeket. Mintha senki nem vette volna észre, hogy a Karmelita gipszkarton falait csak a hófehér festék fedte – a külső szemlélő számára a fehér réteg mögött akár erős tégla- vagy kőfal is állhatott volna. Néhol talán volt is. Mégis, az ostromkor kiderült: a gipszkarton képtelen ellenállni akár a puskalövéseknek is.”

Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
linkjapan
•••
2026. május 19. 23:15 Szerkesztve
Érdemes a teljes írást elolvasni, mert a szemlébe nem került be a lényeg, ami nagyjából az (leglábbis én így értelmezem), hogy a Fidesz hibát követett és nem volt igazságos, amikor karanténba tette a nemzeti radikálisokat, a nemzeti radikálisok pedig hibát követtek el azzal, hogy túl kompromisszumképtelenek voltak, de ez legyen a múlté és építsük vissza a jobboldalt. Lehet, hogy nem így értette, de az mindenesete önmagában érdekes fejlemény, hogy a Fidesz hatalmas vereséségét a Mi Hazánk portáljának munkatársa a jobboldal vereségeként értékelte. Magyarán nem áljobboldalazott, ami eddig megszokott volt ott. Kifejezetten az érződik az írásból, hogy bizony a Mi Haznánkál a Fidesz ekkora vereségét egy kicsit úgy élték meg, mintha az a saját vereségük is lenne egyben. Ezt persze Toroczkai nem fogja így kimondani, de egy publicista leírhatta. Egyébként ezt alátámasztani látszanak azok a hírek, hogy a Mi Hazánk eredményváróján síri csendben hallgatták végig Orbán beszédét.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.