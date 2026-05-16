A Karmelitában mint a magyar kormányzás központjában 2020 során jártam párszor, a Nemzeti Kulturális Tanács első ülésein, illetve később néhány protokolláris alkalommal, pl. a 2022-es kormány megalakulásának koccintásán, ahol nemcsak Csák Jánossal mosolyogtunk össze mit sem sejtve a jövőről, hanem bizony, Magyar Péterrel is. Nem emlékszem, hogy bárki bírálta volna valaha a Karmelita luxusát, mert bár dinamikus a viszonyunk Zoboki Gáborral, azt komolyan senki se mondhatja, én se, hogy a tervező legjobb épületének, a csupasz fehér falak és a dísztelen fa nyílászárók világának bármi köze volna, mondjuk, a szomszédos Sándor palota pazar enteriőrjéhez. Az aztán tényleg a barokk fényűzés maga, de műemléki, és egy ezeréves ország adjon magára, ha az állam feje, a elnök ott dolgozik. Csak Medgyessy Péteren múlt, hogy nem a miniszterelnökök rezidenciája lett újra: akkor vajon miféle luxusról szólnának a hírek? Vagy az rendben lenne? Vagy mégis, az önkéntes vértanú Teleki Pál selyemtapétás világát is kritika illetné?

Ezzel, ha jól hallom, senkinek semmi baja – akkor viszont a Karmelitával pláne ne legyen, mert az már tényleg nevetséges volna.

A Karmelitát nem széttúrni, hanem használni kell a lélegzetelállító kilátásával, a kicsi és nagy tereivel, a NATO-szabvány szerinti elrendezésével. Ami puritán, az nem luxus, ezek nem szinonímák még a web2-őn sem, egy regensburgi klastromhotel kábé így néz ki. Ha muszáj valamit ráfogni, azt mondom: kicsit rideg, de ezen oldottak a falra akasztott képek, amelyek amúgy pinceraktárakba készülnek most vissza. Szerintem nem boldogok, lose-lose situation.