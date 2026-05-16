05. 16.
szombat
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
teleki pál nemzeti kulturális tanács karmelita luxus Magyar Péter

Hass, alkoss, gyarapíts! Ne pedig leszólj, rombolj, szegényíts!

2026. május 16. 13:46

Ha a diktátor Kádár parlamenti széke jó, a demokratikus Orbán irodája is legyen az.

2026. május 16. 13:46
Ókovács Szilveszter
Ókovács Szilveszter
„Egészen biztosan kevesebbszer jártam a Karmelitában, mint az új miniszterelnök. A dolgozószobában soha, a kormány üléstermében sem, csak a reprezentációs teraszon. De ha a diktátor Kádár parlamenti széke jó, a demokratikus Orbán irodája is legyen az. Ha a Karmelita luxus, akkor mi a Sándor palota vagy a Parlament? Egyáltalán: a kolostor palotát jelent-e, a puritánnak pedig szinonímája-e a luxus?

Ha Kádár János miniszterelnöki (!) bársonyszékébe a Parlamentben leülni nem gond, demokratikus utódokéval, pl. Orbán Viktoréval mi lenne? Mindenhol valakinek a nyomába lépünk: azon az országgyűlési pulpituson Apró Antal is ott csücsült, mit sem sejtve Forsthoffer Ágnesről. 

Ha az új miniszterelnök szerint gyönyörű (lett) a Kossuth-tér, akkor a Vár is az. Ugyanaz a gondosság vette kézbe az elmúlt 16 évben. Ha a Szabad György irodaház az, akkor a Karmelita és a többi is. Az Operaházat a nyilas pribék Sámy Zoltán is igazgatta, de engem nem ő érdekel, hanem az intézmény, tehát nem törölgetem semmilyen kilincsről a keze nyomát, drága az idő és inkább dolgozni kell.

Na szóval. 

Amikor néhány éve a Karmeliták c. szépséges operáját játszottuk az élete nagy katolikus fordulatában létezett Francis Poulencnek, a 16 hitéhez és viseletéhez hű apáca története mélyen belém égett. A jakobinus önkény csúcsán végezték ki őket, a compiegne-i rendház nővéreit. (Bizony, itt más történelmi allúziók is bevillannak, pl. egy vasúti kocsi.)

Ugyanabban az évben indult a karmelita kolostor legújabb átépítése Budán. Ahhoz az épülethez is fűznek dolgok. Aki zenész, azt felvillanyozza, hogy Beethoven ott adta egyetlen magyarországi nyilvános koncertjét: nos, a Mester most is pompásat zongorázhatna itt, a dísztelen, de igen alkalmassá tett belső színházi térben - jövőre Beethoven halál-bicentenárium, ugye.

A valahai kápolna, az egykori Várszínház évtizedekig működött az Operaház kamara játszóhelyeként is (bizony, volt olyan esztendő, amikor egyszerre volt “mienk” az Operaház, a mai Erkel Színház, a néhai Várszínház, a mai Margitszigeti Szabadtéri Színpad és az Állatkerti Színpad is!), pl. Mozart Così fan tuttéját száz éve biztos ott vittük volna premierre tegnap, mint eleink, nem pedig a MÁV Északi Főműhelyében, ahol akkoriban még 96 gőzmozdonyt javítottak egyszerre. A Várszínházban aztán magam is felléptem, Monteverdi-operát játszottunk benne. Ma már azt nemigen lehetne, de született rá másik tér, pont’ az Eiffel, amely ugyancsak 2017 és 2021 között épült ki a számunkra.

Mert láthatólag változnak az idők. 

A Karmelitában mint a magyar kormányzás központjában 2020 során jártam párszor, a Nemzeti Kulturális Tanács első ülésein, illetve később néhány protokolláris alkalommal, pl. a 2022-es kormány megalakulásának koccintásán, ahol nemcsak Csák Jánossal mosolyogtunk össze mit sem sejtve a jövőről, hanem bizony, Magyar Péterrel is. Nem emlékszem, hogy bárki bírálta volna valaha a Karmelita luxusát, mert bár dinamikus a viszonyunk Zoboki Gáborral, azt komolyan senki se mondhatja, én se, hogy a tervező legjobb épületének, a csupasz fehér falak és a dísztelen fa nyílászárók világának bármi köze volna, mondjuk, a szomszédos Sándor palota pazar enteriőrjéhez. Az aztán tényleg a barokk fényűzés maga, de műemléki, és egy ezeréves ország adjon magára, ha az állam feje, a elnök ott dolgozik. Csak Medgyessy Péteren múlt, hogy nem a miniszterelnökök rezidenciája lett újra: akkor vajon miféle luxusról szólnának a hírek? Vagy az rendben lenne? Vagy mégis, az önkéntes vértanú Teleki Pál selyemtapétás világát is kritika illetné?

Ezzel, ha jól hallom, senkinek semmi baja – akkor viszont a Karmelitával pláne ne legyen, mert az már tényleg nevetséges volna.

A Karmelitát nem széttúrni, hanem használni kell a lélegzetelállító kilátásával, a kicsi és nagy tereivel, a NATO-szabvány szerinti elrendezésével. Ami puritán, az nem luxus, ezek nem szinonímák még a web2-őn sem, egy regensburgi klastromhotel kábé így néz ki. Ha muszáj valamit ráfogni, azt mondom: kicsit rideg, de ezen oldottak a falra akasztott képek, amelyek amúgy pinceraktárakba készülnek most vissza. Szerintem nem boldogok, lose-lose situation.

Jó lenne – és még mindig lehetne! – mindent arra használni, amire való. És megspórolni az átalakítás energiáját, idejét és költségeit. Engem nem zavar, ha az új kormányfő élvezi a kilátást és azt, hogy ezzel már nem kell foglalkoznia, mert ez készen van. A neheze úgyis akkor jön, amikor egyedül maradt a szobában, és le kell tekinteni az íróasztal lapjára - de ő ezt pontosan tudja, miniszter férje volt. Még érdemes meggondolni, hangot és nézőpontot váltani.

Hass, alkoss, gyarapíts! Ne pedig leszólj, rombolj, szegényíts!”

Nyitókép: Ókovács Szilveszter Facebook-oldala

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
mandalai
2026. május 16. 16:32
Ó kovács, milyen nyíltan hergel egyfolytában az új kormány ellen. Vajon miért is gondolja, hogy kidobhatatlan az Operából? Talán azt hiszi, hogy a fideszes képviselő felesége, Máté Zsuzsa meg tudja védeni? Szerintem Rost Andreának, aki most a főnöke lett, kész terve van a nagyon gyors kirúgására.
turul-895
2026. május 16. 16:25
Tökéletes meglátás . A "Ki a Duna vizét issza, saját (vagy más) levét issza vissza" egy régi, félig gúnyos magyar mondás.
NewWorldOrder
2026. május 16. 16:24
"Hass, alkoss, gyarapíts! Ne pedig leszólj, rombolj, szegényíts!"- Sajna az elsõ három szóról fogalma sincs a kis fostosnak, mert az õ felmenõi csak a három utolsó szót ismerték.
antoniosalazar
2026. május 16. 15:44
Héja 2026. május 16. 14:07 Újabb találó bejegyzés Szilvesztertől. És te írtál a Hitelbe..............ennyi ésszel......
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!