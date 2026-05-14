Sorosozás, poloskázás, Menczer–Magyar-csörte – rossz, sőt kontraproduktív volt a kommunikáció

Mikor egy tizenhat éve kétharmaddal kormányzó politikai tábor hatalmi értelemben hirtelen egyharmadot sem kitevő ellenzékké zsugorodik, óriási liftezéssel jár felmérnie, mije van valójában, és mije nincsen. Mi az a tartalék, mi az a politikai tőke, amire támaszkodhat, amiből építkezhet új és szokatlan ellenzéki szerepében – és melyek azok a politikai vagyontárgyak, amelyek csak 2026. április 12-éig voltak érvényesek, amikor a választási eredmény érvénytelenítette, elsodorta, megsemmisítette őket.

A Fidesz–KDNP politikacsinálásában mindig is különleges szerepe volt az úgynevezett hatalomgyárnak.

Volt egy gépezet, amely narratívákat, kommunikációs paneleket, politikai termékeket gyártott, hogy megteremtse és megtartsa a jobboldali kormányzás társadalmi többségét, elérje és magabiztosan tartsa heterogén szavazóbázisát. A 2002-es vereség nagy tanulsága volt, hogy jó bornak is kell a cégér, sőt: adott esetben olyan cégérrel lehet eladni a jó bort, amely minőségében egyáltalán nem méltó a palackozott nedűhöz.