tisza szita károly fidesz – kdnp kommunikáció székesfehérvár jobboldal

Sorosozás, poloskázás, Menczer–Magyar-csörte – rossz, sőt kontraproduktív volt a kommunikáció

2026. május 14. 05:37

A kormányzás valósága, kézzelfogható értékei miatt maradt fideszes, aki elfogadta, hogy a neki nem tetsző eszközök „működnek”, hatalmon tartják a helyes politikákat.

Kohán Mátyás
Kohán Mátyás

Mikor egy tizenhat éve kétharmaddal kormányzó politikai tábor hatalmi értelemben hirtelen egyharmadot sem kitevő ellenzékké zsugorodik, óriási liftezéssel jár felmérnie, mije van valójában, és mije nincsen. Mi az a tartalék, mi az a politikai tőke, amire támaszkodhat, amiből építkezhet új és szokatlan ellenzéki szerepében – és melyek azok a politikai vagyontárgyak, amelyek csak 2026. április 12-éig voltak érvényesek, amikor a választási eredmény érvénytelenítette, elsodorta, megsemmisítette őket. 

A Fidesz–KDNP politikacsinálásában mindig is különleges szerepe volt az úgynevezett hatalomgyárnak.

Volt egy gépezet, amely narratívákat, kommunikációs paneleket, politikai termékeket gyártott, hogy megteremtse és megtartsa a jobboldali kormányzás társadalmi többségét, elérje és magabiztosan tartsa heterogén szavazóbázisát. A 2002-es vereség nagy tanulsága volt, hogy jó bornak is kell a cégér, sőt: adott esetben olyan cégérrel lehet eladni a jó bort, amely minőségében egyáltalán nem méltó a palackozott nedűhöz. 

Rossz, sőt kontraproduktív a kommunikáció – ez volt szinte minden írástudó megfejtése a sorosozástól és poloskázástól a Menczer–Magyar-csörtén és a Zelenszkij-plakátokon át a Tények-inzertekig és Origo-címekig.

Voltak nem kevesen, akiket elriasztott ez a kommunikáció. Akiket nem, ők – köztük e sorok írója is – kerestek egy megküzdési stratégiát: felfogták, hogy ez „nem nekik szól”, s egyszerűen nem fogyasztottak politikai kommunikációt. A kormányzás valósága, kézzelfogható értékei miatt maradt fideszes, aki elfogadta, hogy a neki nem tetsző eszközök „működnek”, hatalmon tartják a helyes politikákat. Ezért egyenesen szükségesek. 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
brokenwoodi3
2026. május 14. 05:52
Kohán már csak hobbiból irogat mert pénzt nem kap érte.
koklobox
2026. május 14. 05:41
Kohánka prosti új gazdát keres?
