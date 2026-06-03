Magyar tudósok felfedezése írhatja át a tankönyveket: új fegyvert találhattak a rák ellen

A magyar kutatók világszinten is jelentős tudományos áttörést értek el: az Országos Onkológiai Intézet és az Állatorvostudományi Egyetem közös kutatócsoportja olyan felfedezést tett, amely alapjaiban változtathatja meg a sejtek működéséről alkotott eddigi ismereteinket. Az eredményeket a sejtbiológia egyik legrangosabb nemzetközi szakfolyóirata, a Nature Chemical Biology közölte – írja az InfoStart.

A kutatás középpontjában a sejtek úgynevezett redox-egyensúlya állt, amely létfontosságú az egészséges működéshez. A tudományos konszenzus eddig úgy tartotta, hogy a sejtek két legfontosabb antioxidáns védelmi rendszerének egyidejű hiánya összeegyeztethetetlen az élettel. A magyar kutatók azonban egy olyan különleges egérmodellt vizsgáltak, amelyből mindkét rendszer hiányzott, az állatok mégis teljesen egészségesek és életképesek maradtak.