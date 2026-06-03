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állatorvostudományi egyetem országos onkológiai intézet nature chemical biology felfedezés

Magyar tudósok felfedezése írhatja át a tankönyveket: új fegyvert találhattak a rák ellen

2026. június 03. 09:25

A magyar kutatók olyan eddig ismeretlen sejtszintű túlélési mechanizmust tártak fel, amely új lehetőségeket nyithat a daganatok „kiéheztetésére” épülő rákterápiák fejlesztésében.

2026. június 03. 09:25
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A magyar kutatók világszinten is jelentős tudományos áttörést értek el: az Országos Onkológiai Intézet és az Állatorvostudományi Egyetem közös kutatócsoportja olyan felfedezést tett, amely alapjaiban változtathatja meg a sejtek működéséről alkotott eddigi ismereteinket. Az eredményeket a sejtbiológia egyik legrangosabb nemzetközi szakfolyóirata, a Nature Chemical Biology közölte – írja az InfoStart

A kutatás középpontjában a sejtek úgynevezett redox-egyensúlya állt, amely létfontosságú az egészséges működéshez. A tudományos konszenzus eddig úgy tartotta, hogy a sejtek két legfontosabb antioxidáns védelmi rendszerének egyidejű hiánya összeegyeztethetetlen az élettel. A magyar kutatók azonban egy olyan különleges egérmodellt vizsgáltak, amelyből mindkét rendszer hiányzott, az állatok mégis teljesen egészségesek és életképesek maradtak.

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A vizsgálatok során sikerült azonosítani egy korábban ismeretlen anyagcsere-útvonalat, amely képes biztosítani a sejtek túléléséhez szükséges redukáló erőt és a cisztein nevű aminosavat. A felfedezés arra utal, hogy a sejtek alkalmazkodóképessége és anyagcsere-rugalmassága jóval nagyobb, mint azt a tudomány korábban feltételezte. Az eredmény egy rendkívül összetett kutatási együttműködésnek köszönhető, amelyben a legmodernebb biokémiai és molekuláris biológiai módszereket ötvözték.

A kutatók szerint a felfedezés különösen fontos lehet a daganatellenes terápiák fejlesztésében. A rákos sejtek ugyanis gyakran alternatív anyagcsere-utakat használnak fel a túléléshez és a kezelésekkel szembeni ellenállás kialakításához. Az újonnan feltárt biokémiai útvonal célzott blokkolása lehetőséget teremthet olyan innovatív gyógymódok kidolgozására, amelyek elvágják a daganatos sejtek menekülési útvonalait, és szó szerint „kiéheztethetik” a tumorokat, jelentősen növelve a kezelések hatékonyságát.

Nyitókép: Országos Onkológiai Intézet

 

Összesen 2 komment

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Upuaut
2026. június 03. 09:43
És mindezt Magyar Péter bölcs útmutatásai alapján.
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3
0
pollip
2026. június 03. 09:29
Gratulálok és büszke vagyok rájuk! De! A mai világunkban azonnali átvilágítás, pénzmegvonás!
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4
0
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