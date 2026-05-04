„Vagy azonnal beavatkozunk, vagy meghal” – megszólalt a magyar főorvos, aki hét perc alatt varrt össze egy szívet az utcán

Dr. Dubóczki Zsolt, az Országos Onkológiai Intézet sebész főorvosa a nyílt utcán nyitotta meg egy szívenszúrt, harmincéves férfi mellkasát, és mindössze hét perc alatt varrta össze a dobogó szívet. Ez Magyarországon eddig példanélküli, Európában is ritkaságszámba menő orvosi bravúr – tudtuk meg, miután megkerestük az érintettet.

Megszólalt a magyar főorvos, aki hét perc alatt varrt össze egy szívet az utcán. Kép: Ficsor Márton/Mandiner

A riasztás április 26-án, az ügyelet vége előtt nem sokkal érkezett. „Öt szúrt sebbel a mellkasán feküdt a mentőautóban az a súlyosan sérült férfi, akihez riasztották a légimentőket, aznap én is ügyeletes voltam” – mondta a Mandinernek a főorvos, aki főállása mellett immáron húsz éve vesz részt a mentőszolgálat munkájában, ahogyan ő fogalmaz: „hobbi-kedvtelésből”.