Ma már nem végítélet a rák

Tehát mi magunk tehetünk a legtöbbet azért, hogy elkerüljük a rettegett kórt.

Ebben segíti most a társadalmat az Európai rákellenes kódex, amely a rák kockázatát minimalizáló közegészségügyi ajánlásokat fogalmaz meg. A legfrissebb, immáron ötödik kiadás a betegség világnapján, február 4-én jelenik meg magyar nyelven. „Iránymutatást szeretnénk adni a társadalomnak, hogy mit tegyünk és mit ne azért, hogy távol tartsuk magunktól a betegséget” – hangsúlyozza Nagy Péter. Az Országos Onkológiai Intézet tudományos igazgatója egyike annak a hatvan európai szakértőnek, aki részt vett a kódex kidolgozásában.

Amennyiben sikerülne hatékonyan megvalósítani a kódexben megfogalmazott ajánlásokat, úgy az új daganatos megbetegedések akár 40 százalékát is megelőzhetnénk. Ezek nem bombasztikus újdonságok, olyan banális dolgokra kell gondolni, mint hogy kerüljük a dohányzást – még az olyan új típusú termékeket is, mint a vape –, menjünk el a népegészségügyi szűrésekre, ne fogyasszunk alkoholt, és hasonlók. Nem csupán sejtések és közhelyek ezek ma már, hanem kőkemény számokkal igazolt tények. „Fontos hangsúlyozni, hogy minden egyes iránymutatás, vagy ahogy mi nevezzük, kód mögött komoly tudományos, bizonyítékokon alapuló eredmények vannak” – mutat rá Nagy Péter. Olyannyira, hogy a Molecular Oncology című rangos folyóirat különkiadást szentel mindegyik meg­fogalmazott ajánlásnak.

Az ajánlások közül Nagy Péter kiemeli a szűrések és az oltások fontosságát. Mint mondja, utóbbi kapcsán jól áll Magyarország: magas az átoltottság a méhnyakrákot okozó humán papillomavírus (hpv) ellen. Mint ismeretes, idehaza a hetedik osztályos lányok és fiúk ingyen juthatnak az egyébként drága vakcinához, ami nagymértékben hozzájárul az oltási program sikeréhez. A kutató szerint lehet arra számítani, hogy a hpv okozta daganatok száma az oltásnak köszönhetően csökkenni fog a magyar populációban.

A rák ma már nem egyenlő az elkerülhetetlen végzettel. Bár a daganatos megbetegedések száma világszerte emelkedik, a korszerű terápiák, a korai felismerés egyre több esélyt ad a gyógyulásra. Mindezek mellett a szakértők szerint a legnagyobb előrelépést mi magunk tehetjük a megelőzéssel, a tudatos életmóddal. Ennek fényében a rák elleni küzdelem nem kizárólag az egészségügy feladata, hanem olyan közös felelősség, amelyben az egyéni döntéseknek legalább akkora súlyuk van, mint az orvostudomány fejlődésének.