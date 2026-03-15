Lázár János: „Nem elég többen lenni, a szavazófülkében is győzni kell”

2026. március 15. 15:01

A miniszter kiemelte, hogy a magyarok embere Orbán Viktor, a biztos választás.

null

Lázár János építési és közlekedési miniszter a Békemeneten úgy indította a beszédét, hogy „tisztelet a hősöknek, mindenki egyért: Magyarországért. Innen, erről a helyről látszik csak igazán, milyen sokan vagyunk. Tudni akarjátok, mennyien? Megmondom egészen pontosan: többen. Mi vagyunk többen. Többen vagyunk a falvakban, többen vagyunk a városokban, többen vagyunk határon innen és túl. Többen az országban”. 

A miniszter ugyanakkor figyelmeztetett:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett
Tovább a cikkhezchevron

De ez nem elég, van még egy feladatunk, feladatotok. Többen kell lennünk a szavazófülkékben is, mert minden többség annyit ér, amennyit a választáson megmutat. Ehhez mindenkinek hozzá kell tennie a magáét, sőt, még többet is egy kicsit.

Lázár János beszédét folytatván kiemelte, hogy egy éve járja az országot Lázárinfóval, és van egy kérdés, amit nem lehet megkerülni: miért szavazzanak Orbán Viktorra? „Az én választom egyszerű, azért barátaim, mert baj van a világban. Ez a baj közelít a határainkhoz, nagyon nem mindegy, hogy távol tartjuk magunktól, vagy beengedjük a hazánkba és a házainkba. Egy Magyar Péter most nem könnyítené a dolgunkat a világban, hanem megnehezíteni. Egy Magyar Péter nem kezelné, hanem tetézné a bajokat. Egy Magyar Péter nem tudja képviselni Magyarország érdekeit, különösen most nem, amikor fekete övesek éppen újraírják a világ rendjét. Nehéz súlyú bokszmeccsre nem küldhetünk pehelysúlyú versenyzőt” – közölte Lázár János.

„Miért lenne jó a keményen dolgozó embereknek, hogy a benzinárakról a Shell embere döntsön? Hogy a kedvezményes hitelek kamatát egy bankár mondja meg? Miért lenne jó, hogy sorsunkról idegen bürokraták határozzanak? Magyar Péter nem remény, hanem kockázat még a saját híveinek is. Drága tévedés lenne, aminek az árát évekig fizetnénk, pont úgy, ahogy 2002 után. A magyarok embere Orbán Viktor, a biztos választás” – emelte ki Lázár János.

Orbán Viktor a világ legjobb válságkezelője. Vörösiszap katasztrófa, árvizek, világjárvány, devizahitel, háborús infláció, magas energiaár, migránsválság. Minden alkalommal megvédte a hazáját. A bajban mindig minden magyar számíthat Orbán Viktorra

– sorolta a miniszter, hozzátéve: „Magyar Péter ott árt, ahol tud. Azt hiszi, minél rosszabb Magyarországnak, annál jobb a Tisza Pártnak. Nekünk, fideszeseknek csak az a jó, ami jó Magyarországnak és a magyaroknak. Az a fontos, hogy a bér növekedjen, ne a rezsi, minden más csak mellébeszélés”. Lázár János végül azt kérte, mindenki tartson Lázárinfókat, legyen mindenkinek saját, maszek Lázárinfója, az alábbi 12 pont mentén:

  • „Jólét és normalitás, az apa férfi, az anya adómentes”.
  • „Otthont a hazában, 3 százalékos hitel, otthontámogatás, 1 milliós támogatás a közszolgáknak”.
  • „A rezsicsökkentés marad, kevesebb költség, több munkahely”.
  • „Mindenki dolgozzon, aki tud. 5 millió munkahely, 1 millió forintos havi átlagbér, ezer eurós minimálbér”.
  • „Tisztelet a nőknek, a feleségünkre hallgatunk, nem lehallgatjuk”.
  • „Hála az időseknek, megvédjük a 13. havi nyugdíjat, és megcsináljuk a 14. havit”.
  • „Magyarország a magyaroké, van kerítés, nincs migráns”.
  • „A magyarok munkájából magyarok haszna legyen. Magyar melós munkáján ne külföldi multi kaszáljon”.
  • „Most a vidék jön. Új esélyt és több pénzt minden vidéki fiatalnak”.
  • „Zéró tolerancia a drogra. Aki felszívja a csíkot, húzza el a csíkot”.
  • „Unió Ukrajnával, na ez biztos nem lesz”.
  • „Az elmúlt 16 évben több volt a jó, mint a rossz. Hallgass az eszedre, figyelj a zsebedre, szavazz a Fideszre”.
     

Az erő velünk van, végre mutassuk meg ezt az egész világnak. Éljen a magyar szabadság, éljen Magyarország, hajrá Fidesz”

 – zárta beszédét Lázár János.

A Békemenet eseményeit itt követheti élőben:

Az esemény galériáját pedig itt tekintheti meg:

Minden idők legfontosabb Békemenete megérkezett a Kossuth térre, ahol Orbán Viktor mond beszédet.

Nyitókép forrása: MTI/Hegedüs Róbert

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán és Zelenszkij harca, kegyetlen ukrán fenyegetés, őrült putyinozás – itt az új Mesterterv

Orbán és Zelenszkij harca, kegyetlen ukrán fenyegetés, őrült putyinozás – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

massivement5
2026. március 15. 16:30
Nem elég, hogy 72 ezerre csökkent a születésszám, legalább 50 ezerre kell csökkentse egy moszkovita fideszrezsim meg egy Huxit...
auditorium
2026. március 15. 15:52
Csak kérdezem ? Mi lenne, ha Lázár J.-t neveznék ki új miniszterelnöknek, Orbán Viktort pedig köztársasági elnöknek ? Az első retorikája közelebb áll a brüsszeli simulékony szövegekhez és karizmatikus tipus, a másik pedig kiemelkedő politikai tapasztalattal és hazaszeretettel rendelkezik, ami nem árt a jövőre nézve.
belbuda
2026. március 15. 15:43
Lézer Jani...a batidai földesúr... 😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂
trokadero
2026. március 15. 15:21
Egyébként is kreatinin és eGFR értékeink is rendben vannak .Köszönjük a vadkeleti veseárusoknak ,de nem kérünk az ajánlatukból.
