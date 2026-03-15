Lázár János: „Nem elég többen lenni, a szavazófülkében is győzni kell”

Lázár János beszédét folytatván kiemelte, hogy egy éve járja az országot Lázárinfóval, és van egy kérdés, amit nem lehet megkerülni: miért szavazzanak Orbán Viktorra? „Az én választom egyszerű, azért barátaim, mert baj van a világban. Ez a baj közelít a határainkhoz, nagyon nem mindegy, hogy távol tartjuk magunktól, vagy beengedjük a hazánkba és a házainkba. Egy Magyar Péter most nem könnyítené a dolgunkat a világban, hanem megnehezíteni. Egy Magyar Péter nem kezelné, hanem tetézné a bajokat. Egy Magyar Péter nem tudja képviselni Magyarország érdekeit, különösen most nem, amikor fekete övesek éppen újraírják a világ rendjét. Nehéz súlyú bokszmeccsre nem küldhetünk pehelysúlyú versenyzőt” – közölte Lázár János.

„Miért lenne jó a keményen dolgozó embereknek, hogy a benzinárakról a Shell embere döntsön? Hogy a kedvezményes hitelek kamatát egy bankár mondja meg? Miért lenne jó, hogy sorsunkról idegen bürokraták határozzanak? Magyar Péter nem remény, hanem kockázat még a saját híveinek is. Drága tévedés lenne, aminek az árát évekig fizetnénk, pont úgy, ahogy 2002 után. A magyarok embere Orbán Viktor, a biztos választás” – emelte ki Lázár János.

Orbán Viktor a világ legjobb válságkezelője. Vörösiszap katasztrófa, árvizek, világjárvány, devizahitel, háborús infláció, magas energiaár, migránsválság. Minden alkalommal megvédte a hazáját. A bajban mindig minden magyar számíthat Orbán Viktorra

– sorolta a miniszter, hozzátéve: „Magyar Péter ott árt, ahol tud. Azt hiszi, minél rosszabb Magyarországnak, annál jobb a Tisza Pártnak. Nekünk, fideszeseknek csak az a jó, ami jó Magyarországnak és a magyaroknak. Az a fontos, hogy a bér növekedjen, ne a rezsi, minden más csak mellébeszélés”. Lázár János végül azt kérte, mindenki tartson Lázárinfókat, legyen mindenkinek saját, maszek Lázárinfója, az alábbi 12 pont mentén: