Ft
Ft
27°C
12°C
Ft
Ft
27°C
12°C
05. 23.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 23.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
fejes rudolf anzelm nagyvárad magyar jelenlét premontrei rend

Pünkösdi kiállás Nagyváradon: a premontrei rend nem adja fel

2026. május 23. 09:15

Csendőrök, végrehajtók, imádkozó hívek és egy több mint kilencszáz éves rend jövője: Fejes Rudolf Anzelm nagyváradi premontrei főapát szerint a jelenlegi jogvita a történelmi egyházüldözések módszereit idézi.

2026. május 23. 09:15
null

Fejes Rudolf Anzelm nagyváradi premontrei főapát a Magyar Nemzetnek adott interjúja szerint a rendház körüli konfliktus már nem egyszerű ingatlanvita, hanem az egyházi autonómia, a premontrei rend jogfolytonossága és több mint kilencszáz éves váradhegyfoki jelenléte forog kockán. A főapát úgy látja, a kilakoltatási eljárás formailag ellene irányul,

 valójában azonban az „elidegeníthetetlen kultuszvagyon megszerzése” a cél.

Különösen súlyosnak tartja, hogy egy ma is élő szerzetesi közösségből múzeumot akarnának csinálni: „Nem azért, mert megszűntünk, hanem azért, hogy megszűnjünk.”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A főapát a jelenlegi helyzetet történelmi egyházüldözési mintázatokhoz hasonlítja. 

Szerinte a módszer nem új: „a jogi látszat mögé rejtett erőszak” eszközeivel próbálják kiszorítani őket abból, amit a rend megszakítás nélkül használ, és amelynek székhelyét a Szentszék is rögzítette. Példaként Nagy Szent Atanázt és Becket Szent Tamást említi, akik szintén törvényesnek látszó eljárások mögött tapasztalták meg a hatalom nyomását. A főapát szerint az üzenet ugyanaz: „aki nem hajlik meg a hatalomnak, azt el kell távolítani”, de ő világossá teszi: „én nem fogok elmenni”.

Nagyvárad számára a premontrei rend ellehetetlenítése szerinte nem pusztán egy intézmény elvesztését jelentené, hanem a város történelmi önazonosságának sérülését. 

A rend 1130 óta van jelen a térségben, hiteleshelyi, lelkipásztori és oktatási szerepet töltött be, és ma is élő közösségként működik. 

Fejes Rudolf Anzelm úgy fogalmaz: ha ez a jelenlét megszűnik, „a város nem egy intézményt veszít el, hanem önmaga egy rétegét”. Hangsúlyozza, hogy a premontreieket a történelem során többször kiszorították, de mindig visszatértek: „mi kétszer haltunk ki és kétszer éledtünk újra.”

A pünkösdi üzenet középpontjában a Szentlélek bátorságot adó ereje áll. 

A főapát szerint Erdélyben, ahol magyarok, románok és különböző felekezetek élnek együtt, nem az a feladat, hogy bárki feladja saját identitását, hanem hogy képes legyen meghallani a másikat.

 „A Szentlélek titka: nem egységesít, hanem átviszi az üzenetet a különbségeken keresztül” – mondja. A rendház ügyében is ezt a lelki erőt látja működni, különösen akkor, amikor a hívek a csendőrök jelenlétében sem futottak el, hanem nyolc órán át imádkozva maradtak mellette.

Fotó: Facebook / Istoria Ordinului Premonstratens din Oradea 

A főapát arról is beszél, hogy imádkozik azokért, akik az eljárást kezdeményezték vagy támogatják. Elismeri, hogy ez nem könnyű, de keresztény kötelességnek tartja: „Nem könnyen, és nem minden nap egyforma erővel, de igen.” 

A premontrei létet Nagyváradon nem személyes küldetésként, hanem egy kilencszáz éves láncolat részeként értelmezi. Mint mondja, nem tudja, utána mennyi idő adatott még a rendnek, de hiszi, hogy „ami Istentől van, az nem múlik el”.

Az interjú végén Fejes Rudolf Anzelm a magyar közösséghez fordul, és arra kéri őket, hogy pünkösdkor a Szentlélektől kérjenek „tiszta látást” és bátorságot az igazság melletti kiálláshoz. 

Szerinte nem az a legnagyobb veszély, hogy elvesznek egy épületet, 

hanem az, hogy az emberek lassan hozzászoknak a jogtalansághoz.

Ahogy fogalmaz: „A legnagyobb veszély az, hogy az ember hozzászokik ahhoz, hogy ami törvénytelen, az lassan természetessé válik, ami igazságtalan, az fokozatosan elfogadhatóvá lesz.” A közönyt ezért nagyobb veszélynek tartja, mint a nyílt erőszakot.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tikkadt-szocske
•••
2026. május 23. 09:22 Szerkesztve
Érdekes lelkületű a román, más vallás képviselőit bármikor kinyírja, de a saját ortodox pópájától babonásan fél.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!