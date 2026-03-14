Ft
Ft
18°C
4°C
Ft
Ft
18°C
4°C
03. 14.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
viktor juscsenko magyarország ukrajna orbán viktor

Orbán Viktor válaszolt a volt ukrán államfőnek

2026. március 14. 15:11

Nyílt levelet tett közzé a magyar miniszterelnök, ezzel reagálva Viktor Juscsenko üzenetére.

Válasz Viktor Juscsenko korábbi ukrán elnöknek.


Kedves Viktor! Régi barátom!

Mi, magyarok mindig is szabadságharcos nép voltunk az elmúlt 1000 éves történetünk során és azok is maradunk. 

Mi vagyunk az a nemzet, amelyik rettenthetetlenül harcolt a szabadságáért az oszmán seregek, a Habsburg katonaság, a Harmadik Birodalom Wehrmachtja, és a Szovjetunió vörös hadserege ellen, amelyben egykor oly sok nép fia szolgált. 

Ma is folytatjuk ezt a hagyományt.

Kérlek, figyelmeztesd az elnöködet: el a kezekkel a magyarok szabadságától!

Kérlek, győzd meg az elnöködet, ne zsarolja és ne fenyegesse se a hazámat, se annak vezetőit.

A magyarok szabad nép. A szabadságharcotok nem jogosít fel benneteket arra, hogy zsaroljatok bennünket, és diktáljatok nekünk.

Kérlek, értesd meg az elnököddel, hogy az állami terrorizmus, amellyel felrobbantotta a németek gázvezetékét, Magyarországgal szemben nem fog működni.

Emlékeztetlek, hogy a háború kitörésekor a menekültjeiteket befogadtuk. Fedelet, ételt és biztonságot adtunk nekik. Elrendeltem ukrán anyanyelvű iskolák megindítását a gyerekeitek számára, amit ti megtagadtok a magyaroktól Kárpátalján.

Szégyen, hogy ma a magyarok nemzetiségi jogai Ukrajnában szűkebbek, mint a régi, rossz időkben voltak.

Hálát adok a Jóistennek, hogy az ország, amellyel ti most hadban álltok, ma nem ellensége sem Magyarországnak, sem a magyaroknak, és nem is akarunk ezen változtatni. Mi továbbra is a barátaitok akarunk maradni, de nem veszünk részt a háborútokban. Ezért kérlek, fogadd el, hogy nem küldünk sem pénzt, sem fegyvert, sem katonákat a háborútokba.

Kívánom, hogy testvérháborútok ne végződjön az ukrán állam végzetes meggyengülésével, és visszatérhessünk az ukrán-magyar barátság régi szelleméhez.


Távolodva tőled, de régi barátsággal:

Orbán Viktor

Utóirat: ha bármely idegen hatalom megfenyegetne téged, vagy családodat, tudd, hogy rám mindig számíthatsz, nálunk mindig lesz számodra egy biztonságos hely.

A történet előzménye, hogy Viktor Juscsenko, Ukrajna korábbi elnöke éles bírálatot fogalmazott meg Orbán Viktorral szemben. Mint a Mezha.net beszámolt róla, Juscsenko szerint a magyar miniszterelnök Oroszország melletti kiállásával nemcsak Ukrajnát árulja el, hanem saját nemzete emlékezetével is szembefordul. A volt ukrán államfő arra szólította fel Orbánt, nézzen szembe a valósággal és vizsgálja felül Oroszországgal ápolt kapcsolatait.

Nyitókép: Balint Szentgallay / AFP

 

Összesen 78 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
altercat1
2026. március 14. 17:08
Hitet kellett tennie nehogy megint lesavazzák...
Válasz erre
0
0
StresszTeszt
2026. március 14. 17:04
"Kívánom, hogy testvérháborútok ne végződjön az ukrán állam végzetes meggyengülésével, és visszatérhessünk az ukrán-magyar barátság régi szelleméhez." TESTVÉRHÁBORÚ? Te ruszkifaszszopó hazaáruló!
Válasz erre
0
4
Arisztokrata
2026. március 14. 17:04
belbuda 2026. március 14. 16:51 Gerinctelen hazaáruló hohol-szoponc tolvaj. A nemzet szégyene. Így pontos. Sursum corda!
Válasz erre
1
0
Bodzay
2026. március 14. 17:01
Sokkal többet kellene hallani az 1990. és 2022. február között eltelt évek eseményeiről. Hogy világosabb legyen a kép.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!