Orbán Viktor válaszolt a volt ukrán államfőnek

Ma is folytatjuk ezt a hagyományt.

Kérlek, figyelmeztesd az elnöködet: el a kezekkel a magyarok szabadságától!

Kérlek, győzd meg az elnöködet, ne zsarolja és ne fenyegesse se a hazámat, se annak vezetőit.

A magyarok szabad nép. A szabadságharcotok nem jogosít fel benneteket arra, hogy zsaroljatok bennünket, és diktáljatok nekünk.

Kérlek, értesd meg az elnököddel, hogy az állami terrorizmus, amellyel felrobbantotta a németek gázvezetékét, Magyarországgal szemben nem fog működni.