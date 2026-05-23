„Az nem tetszett, hogy Orbánék meghátráltak” | REAKCIÓ Nagy Attila Tiborral (VIDEÓ)

Magyar Péter látogatása nem aratott osztatlan sikert Lengyelországban
Kínos jelenetekről, túlzó politikai szimbólumokról és infantilis gesztusokról írt a lengyel sajtó.
Mi lett volna, ha a Fidesz annak idején meghagyja jól fizető pozícióiban Magyar Pétert? – erre a költőinek tűnő kérdésre is határozott válasz született a Reakció friss kiadásában. A műsorban Kacsoh Dániel vendégével, Nagy Attila Tibor elemzővel beszélt a legaktuálisabb politikai kérdésekről.
Politikai szórakoztatóműsort csinál a kormányzásból Magyar Péter – idézte Kacsoh Dániel vendégének, Nagy Attila Tibornak egy korábbi kijelentését a Reakcióban. A politikai elemző megerősítette:
Magyar nagyon jól eltalálta, hogy mivel kell az érdeklődést fenntartani – Magyarországon nincs még egy politikus, aki képes ilyen teljesítményre.
Ebben a nagy médiazajban elhalkul, hogy Magyar Péter máris gyorsan feledte az egyik választási ígéretét a 480 forintos védett benzinárról.
Megjegyezte azt is, hogy az új miniszterelnök első külföldi útjain a lengyel miniszterelnök és az osztrák kancellár csak egy videósorozat „díszlete” volt. Nagy Attila Tibor a Reakcióban
példátlannak nevezte, hogy a miniszterelnök a plenáris ülésen a karzaton ülő államfőt, Sulyok Tamást nyilvánosan lemondásra szólította föl.
Annyiban azonban korrektnek nevezte Magyar „eljárását”, hogy már a kampányban sem titkolta: ha győzelmet arat, akkor ez fog bekövetkezni. Kijelentette: „Ez az ember, ez a politikus valamit tud a hatalomra jutás természetéről, amit nagyon sokan mások nem tudnak”.
A politikai szakértő Kacsoh Dániellel elemezte azt is,
vajon mi történt volna, ha a Fidesz-kormány annak idején meghagyja Magyar Pétert a jól fizető igazgatói-vezetői státuszokban.
Akkor még nem érezte morálisan elfogadhatatlannak a szerződések aláírását.
Nagy szerint azonban „a Fidesz nem gondolkodott”, „úgy csinált, mintha nem lenne holnap, és mindig kormányon maradna... Hát most visszanyelte a fagyi.”
A leköszönö fideszes miniszterek, államtitkárok, képviselők ki nem fizetésével kapcsolatban tett Magyar-féle kijelentéseket az elemző azzal kommentálta: ilyen jogállamban nincs, „ha benne van a törvényben, akkor ki kell fizetni.” A miniszterelnöki ciklusok számának korlátozásának tervét is kritikával fogadta Kacsoh Dániel beszélgetőtársa.
Csak aztán nehogy az legyen, hogy (…) Magyar Péter mondjuk megnyeri a következő választást, aztán, mondjuk nyolc év után átmegy köztársasági elnöknek.”
