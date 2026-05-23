Ft
Ft
27°C
12°C
Ft
Ft
27°C
12°C
05. 23.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 23.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
kacsoh dániel nagy attila tibor reakció

„Az nem tetszett, hogy Orbánék meghátráltak” | REAKCIÓ Nagy Attila Tiborral (VIDEÓ)

2026. május 23. 18:09

Mi lett volna, ha a Fidesz annak idején meghagyja jól fizető pozícióiban Magyar Pétert? – erre a költőinek tűnő kérdésre is határozott válasz született a Reakció friss kiadásában. A műsorban Kacsoh Dániel vendégével, Nagy Attila Tibor elemzővel beszélt a legaktuálisabb politikai kérdésekről.

2026. május 23. 18:09
null

Politikai szórakoztatóműsort csinál a kormányzásból Magyar Péteridézte Kacsoh Dániel vendégének, Nagy Attila Tibornak egy korábbi kijelentését a Reakcióban. A politikai elemző megerősítette: 

Magyar nagyon jól eltalálta, hogy mivel kell az érdeklődést fenntartani – Magyarországon nincs még egy politikus, aki képes ilyen teljesítményre.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Magyar Péter politikai szórakoztatóműsort csinál a kormányzásból

Ebben a nagy médiazajban elhalkul, hogy Magyar Péter máris gyorsan feledte az egyik választási ígéretét a 480 forintos védett benzinárról.

Megjegyezte azt is, hogy az új miniszterelnök első külföldi útjain a lengyel miniszterelnök és az osztrák kancellár csak egy videósorozat „díszlete” volt. Nagy Attila Tibor a Reakcióban 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

példátlannak nevezte, hogy a miniszterelnök a plenáris ülésen a karzaton ülő államfőt, Sulyok Tamást nyilvánosan lemondásra szólította föl. 

Ezt is ajánljuk a témában

Annyiban azonban korrektnek nevezte Magyar „eljárását”, hogy már a kampányban sem titkolta: ha győzelmet arat, akkor ez fog bekövetkezni. Kijelentette: „Ez az ember, ez a politikus valamit tud a hatalomra jutás természetéről, amit nagyon sokan mások nem tudnak”

A politikai szakértő Kacsoh Dániellel elemezte azt is, 

vajon mi történt volna, ha a Fidesz-kormány annak idején meghagyja Magyar Pétert a jól fizető igazgatói-vezetői státuszokban.

Ezt is ajánljuk a témában

Nagy szerint azonban „a Fidesz nem gondolkodott”, „úgy csinált, mintha nem lenne holnap, és mindig kormányon maradna... Hát most visszanyelte a fagyi.” 

A leköszönö fideszes miniszterek, államtitkárok, képviselők ki nem fizetésével kapcsolatban tett Magyar-féle kijelentéseket az elemző azzal kommentálta: ilyen jogállamban nincs, „ha benne van a törvényben, akkor ki kell fizetni.” A miniszterelnöki ciklusok számának korlátozásának tervét is kritikával fogadta Kacsoh Dániel beszélgetőtársa. 

Ezt is ajánljuk a témában

Csak aztán nehogy az legyen, hogy (…) Magyar Péter mondjuk megnyeri a következő választást, aztán, mondjuk nyolc év után átmegy köztársasági elnöknek.”

A teljes beszélgetés a Mandiner YouTube-csatornáján megtekinthető.

Nyitókép: Mandiner

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
redl1986
2026. május 23. 19:59
states-2 Az hát. Hisz földbe döngölte a bálványodat.
Válasz erre
0
0
states-2
2026. május 23. 19:11
Ez a drogos gazember tízszer visszataszítóbb büdös komcsi, mint a Horn, Medgyesy, Gyurcsány együtt.
Válasz erre
3
0
Bitrex®
2026. május 23. 19:06
A hibbant Caligulára szavazó értelmiségi ismerőseim igencsak borúlátóak, bár az első 100 napot azért még kivárják. Erre azért ők sem számítottak, ők csak egy újabb Fidesz kétharmadot akartak megakadályozni. Magyar Pétert konkrétan őrültnek tartják és polgárháborútól tartanak.
Válasz erre
4
0
tapir32
2026. május 23. 18:50
Aki, megszorításokat akar bevezetni az beismeri, hogy alkalmatlan a problémák kezelésére és az ország vezetésére. Hitványságának következményeit a lakosságra akarja tolni. Le Magyar Péterrel és kormányával!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!