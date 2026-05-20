„A miniszterelnök már azzal elkövette a hivatali visszaélés bűncselekményét...” – Havasi Bertalan megtörte a csendet

Másról sem szólt az elmúlt hét, mint hogy összeszólalkozott a Miniszterelnöki Kabinetiroda tetőteraszán Magyar Péter és Havasi Bertalan. Mint ismert, előbbi látványos tárlatvezetést tartott szimpatizánsainak, mögötte a teljes kormánypárti sajtóval, mikor szembe találta magát Havasi Bertalannal. A miniszterelnök arra adott utasítást, hogy rendőri erővel vezessék ki Havasit a helyettes államtitkári irodájának helyet adó minisztériumi épületből.

A Magyar Nemzet interjút készített Havasival, aki részletesen beszélt a múlt szombaton történt incidensről. A felmentett helyettes államtitkár jelezte: azért hagyta el önként az épületet, mert szerette volna megelőzni a további jogsérelmet, hogy a Készenléti Rendőrség tagjai kivonszolják a minisztériumból.