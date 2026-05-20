Havasi Bertalan Magyar Péter Orbán Viktor

„A miniszterelnök már azzal elkövette a hivatali visszaélés bűncselekményét...” – Havasi Bertalan megtörte a csendet

2026. május 20. 19:44

A Karmelitában szólalkozott össze Magyar Péter és Havasi Bertalan, utóbbi már közben azt is bejelentette, Orbán Viktor sajtófőnökeként folytatja.

2026. május 20. 19:44
null

Másról sem szólt az elmúlt hét, mint hogy összeszólalkozott a Miniszterelnöki Kabinetiroda tetőteraszán Magyar Péter és Havasi Bertalan. Mint ismert, előbbi látványos tárlatvezetést tartott szimpatizánsainak, mögötte a teljes kormánypárti sajtóval, mikor szembe találta magát Havasi Bertalannal. A miniszterelnök arra adott utasítást, hogy rendőri erővel vezessék ki Havasit a helyettes államtitkári irodájának helyet adó minisztériumi épületből.

A Magyar Nemzet interjút készített Havasival, aki részletesen beszélt a múlt szombaton történt incidensről. A felmentett helyettes államtitkár jelezte: azért hagyta el önként az épületet, mert szerette volna megelőzni a további jogsérelmet, hogy a Készenléti Rendőrség tagjai kivonszolják a minisztériumból. 

A miniszterelnök már azzal elkövette a hivatali visszaélés bűncselekményét, hogy kiadta az utasítást, hogy teljesen önkényesen, jogszerűtlenül távolítsanak el egy hivatalban lévő helyettes államtitkárt az irodájából. Remélem, hogy ezt visszaigazolja majd a Központi Nyomozó Ügyészség nyomozása is”

– tette hozzá.

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
packó_
2026. május 20. 20:05
A telefonját is elvehette volna, fel is pofozhatta volna. Ehhez képest csak kidobatta volna.
johannluipigus
2026. május 20. 20:05
Te egy igazi tökös gyerek vagy, Berci. Amennyiben jelentős ügyvédi és perköltségek merülnének fel a továbbiakban, akkor nagyon szívesen támogatnám az ügyedet anyagilag.
Maria_neni
•••
2026. május 20. 19:51 Szerkesztve
Havasi Bertalan mindig hűséges táskahordozó volt, jó hogy visszatalált ehhez a nemes feladathoz. Méltánytalan lett volna, ha kárba vész az istenadta tehetsége.
tiszasszoptato
•••
2026. május 20. 19:48 Szerkesztve
Így tovább!Ahol lehet be kell perelni,hogy minnél hamarabb megroppanjon a még megmaradt gonosz szociopata elméje!
