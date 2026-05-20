„A miniszterelnök már azzal elkövette a hivatali visszaélés bűncselekményét...” – Havasi Bertalan megtörte a csendet

Eltitkolt betegségéről vallott Havasi Bertalan
Orbán Viktor korábbi és leendő sajtófőnöke a Blikknek adott interjújában azt is elárulta: nincs pánik Magyar Péter miatt a nemzeti oldalon.
A Karmelitában szólalkozott össze Magyar Péter és Havasi Bertalan, utóbbi már közben azt is bejelentette, Orbán Viktor sajtófőnökeként folytatja.
Másról sem szólt az elmúlt hét, mint hogy összeszólalkozott a Miniszterelnöki Kabinetiroda tetőteraszán Magyar Péter és Havasi Bertalan. Mint ismert, előbbi látványos tárlatvezetést tartott szimpatizánsainak, mögötte a teljes kormánypárti sajtóval, mikor szembe találta magát Havasi Bertalannal. A miniszterelnök arra adott utasítást, hogy rendőri erővel vezessék ki Havasit a helyettes államtitkári irodájának helyet adó minisztériumi épületből.
A Magyar Nemzet interjút készített Havasival, aki részletesen beszélt a múlt szombaton történt incidensről. A felmentett helyettes államtitkár jelezte: azért hagyta el önként az épületet, mert szerette volna megelőzni a további jogsérelmet, hogy a Készenléti Rendőrség tagjai kivonszolják a minisztériumból.
A miniszterelnök már azzal elkövette a hivatali visszaélés bűncselekményét, hogy kiadta az utasítást, hogy teljesen önkényesen, jogszerűtlenül távolítsanak el egy hivatalban lévő helyettes államtitkárt az irodájából. Remélem, hogy ezt visszaigazolja majd a Központi Nyomozó Ügyészség nyomozása is”
– tette hozzá.
