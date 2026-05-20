Magyar Péter az egész országot érintő bejelentést tett
Az elmúlt években szinte teljesen leépült a MÁV karbantartó és fővizsgáztató kapacitása, így a már meglévő vasúti kocsik jelentős része sem forgalomképes.
„A MÁV minden negyedik kocsija üzemképtelen, ez Lázár János öröksége. Ezt mutatja be a G7 mai cikke, mely pontosan megmutatja, milyen állapotban kell átvennie a MÁV-ot az új kormánynak az elmúlt évek vasútrombolása után.
Az egyik hatalmas probléma, hogy Lázár János évekkel ezelőtt, minden érdemi indoklás nélkül leállította az új vasúti távolsági flotta vagy az új mozdonyok beszerzését. Emiatt most gyakorlatilag a nulláról kell újraindítanunk ezt a folyamatot, ezért évekig tarthat, mire a tényleges új járművek szállítása megkezdődnek.
Talán ennél is nagyobb gond most rövidtávon azonban, hogy az elmúlt években szinte teljesen leépült a MÁV karbantartó és fővizsgáztató kapacitása, így a már meglévő vasúti kocsik jelentős része sem forgalomképes. Az orosz-egyiptomi biznisznek az lett az eredménye, hogy egyszerűen nem maradt elegendő kapacitás a hazai járművek karbantartására és vizsgáztatására, a Dunakeszi járműjavító pedig csődbe ment.
Mindezt tovább súlyosbította, hogy a közlekedési tárca minden beszerzést központosított: gyakorlatilag egy zsemlét sem lehetett rendelni a büfékocsiba a miniszter engedélye nélkül. Emiatt az alkatrészbeszerzések drasztikusan lelassultak, a javítások pedig sok esetben hónapokig nem történtek meg.
A végeredmény tragikus. Az ominózus 10 pontos programban Lázár még azt ígérte: száz leállított InterCity-kocsit újra üzembe állítanak. Ehhez képest most több az üzemképtelen kocsi, mint amikor átvette a tárcát. A személyvonati kocsik esetében talán még rosszabb a helyzet: jelenleg 127 darab van üzemen kívül, egy részük alkatrészre, másik részük fővizsgára várva.
A cikk elején idézett állítást a konkrét számok szintjén úgy hangzik, hogy a MÁV összesen 1315 személy- és vezérlőkocsival rendelkezik, amelyek közül április végén 350 javításra várt.
A helyzet tehát joggal nevezhető drámainak, és a megoldás sem fog egyik napról a másikra megszületni. Újra meg kell erősíteni a hazai karbantartó és fővizsgáztató képességeket, valamint el kell indítani az új távolsági és regionális flották beszerzését. Addig pedig olyan átmeneti megoldásokhoz kell nyúlnunk, mint az osztrák vasúttal tegnap bejelentett együttműködés, amelynek keretében tíz InterCity-kocsit tudunk igénybe venni a nyári balatoni szezonban.
Amin viszont azonnal tudunk változtatni, az az őszinte és transzparens kommunikáció a minisztérium és a MÁV részéről. Mostantól nem eltagadni akarjuk a problémákat, hanem megoldani őket – de ennek az első lépése az, hogy világosan beszélünk a helyzetről.
Ilyen adatokat mostantól nem az újságíróknak kell majd kiperelniük és különböző forrásokból összekaparniuk, hanem a MÁV-nak magának kell nyilvánosságra hoznia és kommunikálnia. Mert nem átverni akarjuk az embereket, hanem szolgálni őket.”
