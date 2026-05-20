Mindezt tovább súlyosbította, hogy a közlekedési tárca minden beszerzést központosított: gyakorlatilag egy zsemlét sem lehetett rendelni a büfékocsiba a miniszter engedélye nélkül. Emiatt az alkatrészbeszerzések drasztikusan lelassultak, a javítások pedig sok esetben hónapokig nem történtek meg.

A végeredmény tragikus. Az ominózus 10 pontos programban Lázár még azt ígérte: száz leállított InterCity-kocsit újra üzembe állítanak. Ehhez képest most több az üzemképtelen kocsi, mint amikor átvette a tárcát. A személyvonati kocsik esetében talán még rosszabb a helyzet: jelenleg 127 darab van üzemen kívül, egy részük alkatrészre, másik részük fővizsgára várva.

A cikk elején idézett állítást a konkrét számok szintjén úgy hangzik, hogy a MÁV összesen 1315 személy- és vezérlőkocsival rendelkezik, amelyek közül április végén 350 javításra várt.