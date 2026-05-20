kocsi lázár jános máv - dunakeszi járműjavító

A MÁV minden negyedik kocsija üzemképtelen, ez Lázár János öröksége

2026. május 20. 19:11

Az elmúlt években szinte teljesen leépült a MÁV karbantartó és fővizsgáztató kapacitása, így a már meglévő vasúti kocsik jelentős része sem forgalomképes.

2026. május 20. 19:11
Vitézy Dávid
Vitézy Dávid
„A MÁV minden negyedik kocsija üzemképtelen, ez Lázár János öröksége. Ezt mutatja be a G7 mai cikke, mely pontosan megmutatja, milyen állapotban kell átvennie a MÁV-ot az új kormánynak az elmúlt évek vasútrombolása után.

Az egyik hatalmas probléma, hogy Lázár János évekkel ezelőtt, minden érdemi indoklás nélkül leállította az új vasúti távolsági flotta vagy az új mozdonyok beszerzését. Emiatt most gyakorlatilag a nulláról kell újraindítanunk ezt a folyamatot, ezért évekig tarthat, mire a tényleges új járművek szállítása megkezdődnek.

Talán ennél is nagyobb gond most rövidtávon azonban, hogy az elmúlt években szinte teljesen leépült a MÁV karbantartó és fővizsgáztató kapacitása, így a már meglévő vasúti kocsik jelentős része sem forgalomképes. Az orosz-egyiptomi biznisznek az lett az eredménye, hogy egyszerűen nem maradt elegendő kapacitás a hazai járművek karbantartására és vizsgáztatására, a Dunakeszi járműjavító pedig csődbe ment. 

Mindezt tovább súlyosbította, hogy a közlekedési tárca minden beszerzést központosított: gyakorlatilag egy zsemlét sem lehetett rendelni a büfékocsiba a miniszter engedélye nélkül. Emiatt az alkatrészbeszerzések drasztikusan lelassultak, a javítások pedig sok esetben hónapokig nem történtek meg.

A végeredmény tragikus. Az ominózus 10 pontos programban Lázár még azt ígérte: száz leállított InterCity-kocsit újra üzembe állítanak. Ehhez képest most több az üzemképtelen kocsi, mint amikor átvette a tárcát. A személyvonati kocsik esetében talán még rosszabb a helyzet: jelenleg 127 darab van üzemen kívül, egy részük alkatrészre, másik részük fővizsgára várva.

A cikk elején idézett állítást a konkrét számok szintjén úgy hangzik, hogy a MÁV összesen 1315 személy- és vezérlőkocsival rendelkezik, amelyek közül április végén 350 javításra várt.

A helyzet tehát joggal nevezhető drámainak, és a megoldás sem fog egyik napról a másikra megszületni. Újra meg kell erősíteni a hazai karbantartó és fővizsgáztató képességeket, valamint el kell indítani az új távolsági és regionális flották beszerzését. Addig pedig olyan átmeneti megoldásokhoz kell nyúlnunk, mint az osztrák vasúttal tegnap bejelentett együttműködés, amelynek keretében tíz InterCity-kocsit tudunk igénybe venni a nyári balatoni szezonban.

Amin viszont azonnal tudunk változtatni, az az őszinte és transzparens kommunikáció a minisztérium és a MÁV részéről. Mostantól nem eltagadni akarjuk a problémákat, hanem megoldani őket – de ennek az első lépése az, hogy világosan beszélünk a helyzetről.

Ilyen adatokat mostantól nem az újságíróknak kell majd kiperelniük és különböző forrásokból összekaparniuk, hanem a MÁV-nak magának kell nyilvánosságra hoznia és kommunikálnia. Mert nem átverni akarjuk az embereket, hanem szolgálni őket.”

Nyitókép: Máthé Zoltán/MTI

 

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szendreila-4
2026. május 20. 20:02
Most megtudtuk mi fog megjavulni a vasútnál a zsenuci minisztersége alatt.
Agricola
2026. május 20. 20:00
Magyarországon a szovjet vezetésű Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) elnöke Vorosilov marsall volt. Ekkor született a Köztársasági induló. 1946. február 1-én kikiáltott köztársaság olyan szép reményekkel indult, hogy saját dalt is alkottak hozzá. Így kezdődött: Elnyomás, szolgasors, Ez volt a rend ezer évig. Senyvedt a nép legjobb ereje... Így folytatódott.: Más idők járnak most, A nép kezében a kormány, Megszabja már sorsát egyedül... Erre a sémára épül Vitézy sumák dumája!
gaillard
2026. május 20. 19:59
Az elmúlt évtizedben több száz utazásom volt a MÁV-val, de szinte alig volt komolyabb problémám ezek során, nem beszélve arról, hogy milyen alacsony összeggel lehetett ezt megtenni viszonyítva például az osztrák árakhoz. Természetesen az EU a társadalomtól elvont (tagállami befizetések, vámok, lakosok nevében felvett/kibocsátott hitelek) forrásokat újra elosztva simán elzárhat országokat politikai alapon a finanszírozástól (kvázi egy torzó a társadalmon). Szóval a fiúkat szeretem miniszternek akkor legyen nagy a p...ja, ha EU-s finanszírozás, hitelfelvétel és viteldíj emelés nélkül jelentősen javítani tudja a helyzetet. Mondjuk ilyen kontextusban természetesen a sajtó nem fog rugózni a szokásos démonizáló kijelentésén, a sok droid pedig továbbra is kábultan hallgatja ezeket a manipulátorokat és ezzel nagyon nehéz mit kezdeni, sátáni játék az egész.
Nagyhuba1
2026. május 20. 19:49
Most a MÁV, Holnap minden pocskondiázása kerül sor.Erre számítottunk. Elő kell készíteni a az ígéretek nem teljesítésének magyarázatát.
