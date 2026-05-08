demeter szilárd bóka jános lázár jános szalai piroska németh zsolt orbán viktor

Búcsúzik Orbán Viktor személyes csapata: a távozó kormányfő maga válogatta ki a legjobbakat, most vele együtt távoznak

2026. május 08. 14:48

De nem mindenki megy messzire a távozó kormányfő személyes kiválasztottai közül.

2026. május 08. 14:48
A kormányváltással a napokban megszűnik a megbízatása Orbán Viktor miniszterelnöki biztosainak, megbízottjainak is. Ez a 19 ember az, akiket személyesen a távozó miniszterelnök választott ki, hogy különleges feladatokat lássanak el, a miniszterelnök munkáját segítsék.

A miniszterelnöki megbízottakra a köznyelv, gyakorta miniszterelnöki főtanácsadóként is utal.

9 miniszterelnöki biztos segítette Orbán Viktort: 

  • Balatoni Katalin (pedagógiai innovációk, családbarát oktatási környezet),
  • Bóka János (Európa-politikával összefüggő ügyek),
  • Demeter Szilárd (kulturális nemzetépítés),
  • Kardosné Gyurkó Katalin (nevelőszülői rendszer, örökbefogadás),
  • dr. Kőnig Róbert (betegtájékoztatás, betegelégedettség),
  • Lázár János (kiemelt kormányzati célkitűzések megvalósítása),
  • Nyitrai Zsolt (kiemelt társadalompolitikai ügyek),
  • Vecsei Miklós (diagnózis alapú felzárkózási stratégia),
  • V. Németh Zsolt (magyar életmód, nemzeti értékek védelme).

Személyes tanácsadóként pedig 10 főtanácsadó segítette a miniszterelnököt:

  • Bakondi György (belbiztonság),
  • Bencsik János (energiaellátás biztonsága),
  • Bóka János (antiszemitizmus elleni küzdelem),
  • Bunford Zsolt (a nyugat-balkáni térség államaival együttműködés elősegítése),
  • Giró-Szász Áron (a keresztény mozgalmak, közösségek támogatása),
  • Járai Zsigmond (a csángó–magyar együttműködés koordinálása),
  • Kovács Miklós (az ukrán helyzettel összefüggő külpolitikai stratégia),
  • Maróth Miklós (tudománypolitika),
  • Nagy István (a gazdaság mozgásterének bővítése, a versenyképesség erősítése),
  • Szalai Piroska (gazdaság, versenyképesség, munkaerőpiac, demográfia).

A 19 főből többen erősen „tűzközelben” maradnak: V. Németh Zsolt a választáson egyéniben győzött, de beül a parlamentbe Bencsik János, Bóka János, Lázár János és Szalai Piroska is. Lázár János már bejelentette, hogy csak egy évre veszi fel a mandátumát. 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
szantofer
2026. május 08. 15:25
Járai Zsigmond (a csángó–magyar együttműködés koordinálása), Kell még mondanom valamit, Ildikó?
oberennsinnen49
2026. május 08. 15:23
A nemzeti oldalt alapoktól kell újjáépíteni, lehetőség szerint új emberekkel a táborból. Fiatalokkal, Pesti Srácosokkal, Ferencz Orsolyákkal, tanácsadó, mentál seniorokként Pálinkás József-karakterekkel.
szantofer
2026. május 08. 15:21
Az is hülye, aki kitart mellette. Az meg különösen, aki átadta másnak a parlamenti mandátumát. A fidesz amortizációját nem lehet megállítani. A Tisza meg elkezdhet osztódni, mert kellene mellé egy valamire való ellenzék!
oberennsinnen49
2026. május 08. 15:21
Ezek szakmai kinevezettek, lehet, kiválóan dolgoztak, de hogy ebből a kormány működésének ismertetésében, és főként a választási kampányban semmit nem láttunk, az viszont nem lehet: biztos. Fájóan hiányzott Orbánék munkájából az emberarcúság, az empátia, a humánpolitika minősége, ilyen nem is volt. Ez vezetett a teljes széteséshez, a tévesen felmért helyzetelemzésekhez. Úgy nézett ki Orbánnál: csak kenyéren és vizen él az ember, ez kell az embereknek, minél több, nagyobb falatokkal. Hát ez csúnya hiba volt. A másik: ez Orbán politikai bűne, a lopásozásokra adott HALLGATÁS. Így égett a homlokára, hogy Orbán lop! És amikor ráégett, onnan nem volt visszaút, tehetett bármit a magyar népért. Én először ott lepődtem meg, amikor csak nem jöttek a futballakadémiákról az Európát elárasztó tehetségek. Ez elgondolkodtatott. Másodszor, amikor egy Pálinkás József, Pokorny Zoltán és mások: nem kellettek Viktornak. Ekkor már éreztem: nagyon rossz lehet a vége. Bár ne kellett volna éreznem.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!