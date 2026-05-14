lázár jános ferencz orsolya juhos gábor fidesz

Lázár János keményen reagált Ferencz Orsolya neki címzett üzenetére

2026. május 14. 16:22

A fideszes országgyűlési képviselő szerint a korábbi kormánybiztos pártpolitikai ambícióktól vezérelve „igyekszik félelemmé felerősíteni egy jószándékú, belvárosi szomszédom aggodalmait”.

Lázár János volt építési és közlekedési miniszter egy csütörtökön közzétett Facebook-bejegyzésében azt írta: az eddigi legalantasabb támadás nem a politikai ellentáborból érte, „hanem a hátam mögül érkezett, a sajátjaim közül.”

Ferencz Orsolya ex-kormánybiztos asszony a benne támadt űrt most pártpolitikai ambíciókkal próbálja betölteni: a Fidesz tisztújítása elé időzítve igyekszik félelemmé felerősíteni egy jószándékú, belvárosi szomszédom aggodalmait a társasházunkban zajló változásokkal kapcsolatban. 

Ebben persze annyiban én is hibás vagyok, hogy engedtem, hosszú ideig mások alakítsák a történetet helyettünk. Jobb későn, mint soha: ezen változtatni fogok.

A fideszes országgyűlési képviselő azt ígérte:

Hamarosan személyes találkozó keretében igyekszem megnyugtatni a szomszédomat: a felújítással nem rosszul, hanem jobban jár, a lakását pedig senki sem szeretné megszerezni, az ő háza az ő vára marad a jövőben is.” 

Hozzátette: „A Fidesz és abban a saját jövőmet illetően van tervem, van javaslatom, sőt erőm is. Ebben 

vitára is kész vagyok mindenkivel, még az április 12-én új önmagára ébredő űrbiztos asszonnyal is, 

sőt az őt biztatókkal még inkább, amennyiben a személyeskedő lejárató kampány helyett képesek és hajlandóak politikai érveket ütköztetni. Aki megújulást akar, ne a múlt legrosszabb hagyományait elevenítse fel!”

A fideszes képviselő bejegyzésének előzménye, hogy több ingatlant vásárolt fel egy belvárosi társasházban egy Lázár Jánoshoz köthető vállalat. Az Index azt írja ezzel kapcsolatban, hogy Juhos Gábor helyi lakos hosszú ideje próbál ellenállni a volt miniszter körének. Elmondása szerint a közös költség drasztikusan megemelkedett, amikor a cég többségbe került a házban, valamint egy célbefizetést kellett volna megtennie, ami a pince utólagos szigetelése miatt majdnem 12 millió forintot jelentett.

Ferencz Orsolya, a Fidesz volt országgyűlési képviselője meglátogatta Juhos Gábort és erős kritikákat fogalmazott meg Lázár Jánossal szemben. 

A Facebook-oldalán úgy fogalmazott az ügyről, hogy „a sajtóból már megismerhette mindenki Juhos Gábor történetét, akinek az életét pokollá teszik Lázár János keresztény-konzervatív politikushoz – megítélésem szerint – méltatlan ingatlanszerzési törekvései.”

„Azokat, akik csak terhet jelentenek a politikai közösségünk számára, nem cipelhetjük magunkkal tovább, különben az április 12-i súlyos vereség nem egyszeri alkalom volt, és újra meg fog ismétlődni” – hangsúlyozta Ferencz Orsolya.

Mint fogalmazott: 

Az április 12-i választási eredmények tekintetében azt gondolom, hogy a jobboldali, keresztény, konzervatív, polgári oldal megtisztulásába az ilyen ügyeknek a rendbetétele is bele kell hogy tartozzon.”

Lázár János erre reagált csütörtöki Facebook-bejegyzésében.

Nyitókép: Facebook/ Lázár János 

 

Összesen 49 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
nempolitizalok-0
2026. május 14. 18:52
Orbánnak méltó utódja szerintem Lázár lehet. Teljesen jó Varga Judit is, ha mögötte Lázár van.
chief Bromden
2026. május 14. 18:43
Egy régebben megalázott milliárdos megvehetné azt a lakást és szenvedélybetegeknek kialakíthatna ott egy lakásotthont.
Ernest01
2026. május 14. 18:33
Pánik reakciónak érzem, a nyugalom ,higgadtság jobb lenne.
Czápa
2026. május 14. 18:24
Lázár lesz még miniszterelnök. Minden képessége adott hozzá.
