Lázár János keményen reagált Ferencz Orsolya neki címzett üzenetére

Lázár János volt építési és közlekedési miniszter egy csütörtökön közzétett Facebook-bejegyzésében azt írta: az eddigi legalantasabb támadás nem a politikai ellentáborból érte, „hanem a hátam mögül érkezett, a sajátjaim közül.”

Ferencz Orsolya ex-kormánybiztos asszony a benne támadt űrt most pártpolitikai ambíciókkal próbálja betölteni: a Fidesz tisztújítása elé időzítve igyekszik félelemmé felerősíteni egy jószándékú, belvárosi szomszédom aggodalmait a társasházunkban zajló változásokkal kapcsolatban.

Ebben persze annyiban én is hibás vagyok, hogy engedtem, hosszú ideig mások alakítsák a történetet helyettünk. Jobb későn, mint soha: ezen változtatni fogok.