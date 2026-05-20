Vegyen focicsapatot 150 millióért! Árverésre bocsátották a korábbi bajnokot

Árverésre bocsátották az Ordabaszi kazah labdarúgóklubot, amelynek élvonalbeli csapata 2023-ban megnyerte a nemzeti bajnokságot, legutóbb pedig hetedikként végzett.

Az aukciós kikiáltási ár 224 millió tenge (mintegy 150 millió forint). Az online kereskedési platform szerint a klub teljes részvénycsomagját megvásárló vevő köteles lesz fenntartani az Ordabaszi sportcsapatként való működését. Az érdeklődők ajánlatait május 28-ig, az árverés napjáig fogadják el. A klub jelenlegi tulajdonosa Simkent város önkormányzata.