Kazahsztán árverés aukció

Vegyen focicsapatot 150 millióért! Árverésre bocsátották a korábbi bajnokot

2026. május 20. 17:20

Árverésre bocsátották az Ordabaszi kazah labdarúgóklubot. Az aukciós kikiáltási ár 224 millió tenge (mintegy 150 millió forint).

Árverésre bocsátották az Ordabaszi kazah labdarúgóklubot, amelynek élvonalbeli csapata 2023-ban megnyerte a nemzeti bajnokságot, legutóbb pedig hetedikként végzett.

Az aukciós kikiáltási ár 224 millió tenge (mintegy 150 millió forint). Az online kereskedési platform szerint a klub teljes részvénycsomagját megvásárló vevő köteles lesz fenntartani az Ordabaszi sportcsapatként való működését. Az érdeklődők ajánlatait május 28-ig, az árverés napjáig fogadják el. A klub jelenlegi tulajdonosa Simkent város önkormányzata.

A kazah hatóságok évek óta azt a politikát folytatják, hogy az állami tulajdonú vállalatoknál megszüntetik a profi sport költségvetésből származó finanszírozását. Egy tavaly elfogadott törvény szerint tilos a külföldi sportolók fizetésének biztosítása költségvetési alapokból.

Az Ordabaszi nem az első klub, amely Kazahsztánban árverésen kerül magántulajdonba. Az eddigi legkevesebbet az első osztályból a múlt évben kiesett Turan csapatáért adták, amelyért az új tulajdonos magyar pénzben mintegy 718 ezer forintot fizetett. Ugyanakkor az Aktobe esetében 364 millió tengénél (246 millió forint) csapott le az aukciós kalapács.

(MTI)

Nyitókép: FC Ordabaszi

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
wadcutter
2026. május 20. 18:42
nagyon odabaszi
Maria_neni
2026. május 20. 17:53
Remélem nemzeti Lölőkénk megveszi ezt a kis csapatot Ándikának névnapra a következő 150 milliós krokodilbőr táska mellé.
