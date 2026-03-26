Ft
Ft
15°C
7°C
Ft
Ft
15°C
7°C
03. 26.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
NAV raliversenyző letartóztatás rali áfacsalás árverés

Áfacsalás miatt elárverezi a NAV a magyar sportoló autóját

2026. március 26. 14:52

Ismert és sikeres versenyzőkről van szó. A magyar raliközeget alaposan felbolygató, milliárdos nagyságrendű ügyben akár 25 év börtönt is kaphatnak a fő érintettek.

null

Még tavaly indított eljárást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) országosan ismert magyar raliversenyzők, valamint hozzájuk köthető üzleti körök ellen nagy értékű, több mint 1,2 milliárd forintos költségvetési csalás gyanújával. A Vezess.hu arról ír, hogy a nyomozás szerint a gyanúsítottak fiktív számlák segítségével játszhatták ki az áfafizetést, sok esetben úgy, hogy valós gazdasági teljesítés nem állt a háttérben.

Skoda Fabia R5 magyar raliautó
A lefoglalt Skoda Fabia R5-ös (Fotó: arveres.nav.gov.hu)

Sikeres magyar versenyzők a fő gyanúsítottak

A sikeres versenyzők közül több érintettet őrizetbe vettek és le is tartóztattak, vagyonukat pedig lefoglalták. A lefoglalt tárgyak értékesítése időközben meg is kezdődött, a NAV aukciós honlapján így például egy nem mindennapi darabra, 

az egyik fő gyanúsított 291 lóerős Skoda Fabia RS/R5 EVO Rally2 típusú autójára is lehet licitálni,

melynek gépkönyvét 2022. 07. 08-án állította ki a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ). A murvára specializált Fabia R5-ös értékét 65 millió forintra becsülik, a kikiáltási ár ennek fele, 32,5 millió Ft. A NAV novemberben egy videót is közzétett a rajtaütésről, a Privátkopó bűnügyi magazin pedig meg is nevezte a gyanúsítottakat, ez alapján úgy tudni, 

a sokszoros magyar bajnok, korábban világbajnoki pontokat is gyűjtő Turán Frigyest, valamint Ollé Sándort és Kurucz Edinát tartóztatták le, Ollé Rebeka pedig bűnügyi felügyeletben van. a fő elkövetők akár 25 év börtönbüntetést is kaphatnak.

Nyitókép: MTI/Füzesi Ferenc

* * *

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
saidaldo
2026. március 26. 15:58
Ha lenne elcsesznivaló harminckét millám, már venném is meg. Utánanéztem: még a "gyári" modell is 275 ló, 420 Newtonméter, négy kerék, két difi, stb. Brutális egy autó lehet. Aztán megláttam a fogyasztást: 0,6l/km. Vagyis cirka tízszer annyi, mint egy "normális" Fabia-nak. Lehet, hogy mégsem kéne, hacsak nem adnak mindjárt egy benzinkutat is mellé...
Válasz erre
0
0
szim-patikus
•••
2026. március 26. 15:37 Szerkesztve
Turán Frigyest, valamint Ollé Sándort és Kurucz Edinát tartóztatták le, Ollé Rebeka - --- spanyol bikaviadal Ollé! Tíz letartóztatott torreró... (aromás a tempó)
Válasz erre
0
0
Geza2
2026. március 26. 15:22
"milliárdos nagyságrendű ügyben akár 25 év börtönt is kaphatnak a fő érintettek" És a Matolcsi klánnal mi lesz? Azok kivihették Dubajba a vagyont? Matolcsiék mikor lesznek lecsukva?
Válasz erre
2
5
5m007h 0p3ra70r
2026. március 26. 15:18
»cirmos 2026. március 26. 14:58 matolcsyék pont most rakodják vonatra a luxusautóikat, és menekülnek dubai-« Mesélj, mintics, melyik vonat megy Dubaiba (kötôjel nélkül, nagybetűvel, ahogy a magyar nyelvtan szerint írjuk helyesen)? 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!