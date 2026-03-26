Áfacsalás miatt elárverezi a NAV a magyar sportoló autóját
2026. március 26. 14:52
Ismert és sikeres versenyzőkről van szó. A magyar raliközeget alaposan felbolygató, milliárdos nagyságrendű ügyben akár 25 év börtönt is kaphatnak a fő érintettek.
2026. március 26. 14:52
3 p
0
0
20
Mentés
Még tavaly indított eljárást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) országosan ismert magyar raliversenyzők, valamint hozzájuk köthető üzleti körök ellen nagy értékű, több mint 1,2 milliárd forintos költségvetési csalás gyanújával. A Vezess.hu arról ír, hogy a nyomozás szerint a gyanúsítottak fiktív számlák segítségével játszhatták ki az áfafizetést, sok esetben úgy, hogy valós gazdasági teljesítés nem állt a háttérben.
Sikeres magyar versenyzők a fő gyanúsítottak
A sikeres versenyzők közül több érintettet őrizetbe vettek és le is tartóztattak, vagyonukat pedig lefoglalták. A lefoglalt tárgyak értékesítése időközben meg is kezdődött, a NAV aukciós honlapján így például egy nem mindennapi darabra,
az egyik fő gyanúsított 291 lóerős Skoda Fabia RS/R5 EVO Rally2 típusú autójára is lehet licitálni,
melynek gépkönyvét 2022. 07. 08-án állította ki a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ). A murvára specializált Fabia R5-ös értékét 65 millió forintra becsülik, a kikiáltási ár ennek fele, 32,5 millió Ft. A NAV novemberben egy videót is közzétett a rajtaütésről, a Privátkopó bűnügyi magazin pedig meg is nevezte a gyanúsítottakat, ez alapján úgy tudni,
a sokszoros magyar bajnok, korábban világbajnoki pontokat is gyűjtő Turán Frigyest, valamint Ollé Sándort és Kurucz Edinát tartóztatták le, Ollé Rebeka pedig bűnügyi felügyeletben van. a fő elkövetők akár 25 év börtönbüntetést is kaphatnak.