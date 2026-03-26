Áfacsalás miatt elárverezi a NAV a magyar sportoló autóját

Még tavaly indított eljárást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) országosan ismert magyar raliversenyzők, valamint hozzájuk köthető üzleti körök ellen nagy értékű, több mint 1,2 milliárd forintos költségvetési csalás gyanújával. A Vezess.hu arról ír, hogy a nyomozás szerint a gyanúsítottak fiktív számlák segítségével játszhatták ki az áfafizetést, sok esetben úgy, hogy valós gazdasági teljesítés nem állt a háttérben.

A lefoglalt Skoda Fabia R5-ös (Fotó: arveres.nav.gov.hu)

Sikeres magyar versenyzők a fő gyanúsítottak

A sikeres versenyzők közül több érintettet őrizetbe vettek és le is tartóztattak, vagyonukat pedig lefoglalták. A lefoglalt tárgyak értékesítése időközben meg is kezdődött, a NAV aukciós honlapján így például egy nem mindennapi darabra,