Kármán András menesztette a NAV elnökhelyettesét

Kármán András szerdán jelentette be, hogy felmentette a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnügyi és rendészeti elnökhelyettesi posztjáról Demeter Tamás pénzügyőr altábornagyot.

Mint írta, a NAV ügyrendje szerint feladatkörét a felmentés időpontjában átveszi a hivatal Bűnügyi Főigazgatóságának főigazgatója, dr. Domokos Ferenc dandártábornok, biztosítva ezzel a szakterület folytonos és fennakadásmentes működését.