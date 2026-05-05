Közleményt adott ki a rendőrség: nyomozás indult Balásy Gyula cége ügyében

Már két jelentős piaci szereplő is bejelentette: szakít Balásy Gyula államnak felajánlott cégeivel
Nem mindenki szeretne kormányzati tulajdonú ügynökséggel dolgozni.
A Nemzeti Nyomozó Iroda hűtlen kezelés gyanúja miatt indított vizsgálatot.
A Nemzeti Nyomozó Iroda hűtlen kezelés gyanúja miatt indított nyomozást egy feltételezett vagyonkimentési ügy kapcsán – közölte Facebook-oldalán a Magyar Rendőrség.
A hatóság tájékoztatása szerint az eljárás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jelzése nyomán indult, ismeretlen tettes ellen. A nyomozás során már pénzösszegeket is lefoglaltak, valamint bankszámlákat is zároltak.
A rendőrség közölte, hogy az ügy részeként vizsgálják azt a rendezvényszervező cégcsoportot is, amely Balásy Gyula nevéhez köthető, és amelyről maga az üzletember beszélt a közelmúltban adott interjúiban.
A hatóságok a folyamatban lévő ügy részleteiről nem adtak további tájékoztatást.
Nyitókép: Képernyőkép / Youtube
