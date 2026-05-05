Közleményt adott ki a rendőrség: nyomozás indult Balásy Gyula cége ügyében

A Nemzeti Nyomozó Iroda hűtlen kezelés gyanúja miatt indított nyomozást egy feltételezett vagyonkimentési ügy kapcsán – közölte Facebook-oldalán a Magyar Rendőrség.

A hatóság tájékoztatása szerint az eljárás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jelzése nyomán indult, ismeretlen tettes ellen. A nyomozás során már pénzösszegeket is lefoglaltak, valamint bankszámlákat is zároltak.