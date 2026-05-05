Már két jelentős piaci szereplő is bejelentette: szakít Balásy Gyula államnak felajánlott cégeivel

2026. május 05. 17:26

Nem mindenki szeretne kormányzati tulajdonú ügynökséggel dolgozni.

Két jelentős piaci szereplő, a Kifli.hu és a Használtautó.hu is úgy döntött, hogy megszünteti együttműködését Balásy Gyula kommunikációs ügynökségeivel – számolt be róla a Forbes. A lépés érzékenyen érintheti a Lounge csoportot, amely az üzletember érdekeltségébe tartozik. A Használtautó.hu részéről hangsúlyozták: 

a döntés mögött elsősorban vállalati stratégia áll. 

Az oldalt 2023-ban felvásárló ingatlan.com a platformot a United Platforms csoportba integrálta, miközben a Lounge Communicationnel kötött szerződést még az előző tulajdonostól, a Adevinta norvég hátterű vállalattól örökölték. 

A cég vezetése már az akvizíciót követően célul tűzte ki, hogy a kommunikációs feladatokat házon belülre szervezi ki, mivel ez a modell más piactereiknél is hatékonynak bizonyult. Mint jelezték, az ügynökséget már tavaly értesítették a váltásról, így szerintük a döntés nem köthető aktuálpolitikai fejleményekhez, sokkal inkább szervezeti és működési okok állnak mögötte.

A Kifli.hu ezzel szemben egyértelműen elvi alapokra helyezte döntését. 

A vállalat magyarországi vezetése közölte: működésükben és kommunikációjukban szigorú politikai semlegességet képviselnek, és ez a partnerkapcsolatokra is kiterjed. Ennek megfelelően a jövőben olyan ügynökséggel dolgoznak együtt, amely nem áll kormányzati vagy állami tulajdonban.

Összesen 42 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kétes
2026. május 05. 19:22
A Balásy egy gyáva szaralak. A patkányok meg köztudottan elhagyják a süllyedő hajót!
fintaj-2
2026. május 05. 19:10 Szerkesztve
Ultra gáz! "A Korrupciókutató Központ összeszámolta azt is, hogy a Balásy tulajdonában lévő cégek 2011 óta összesen 1135 milliárd forint értékben nyertek közbeszerzést Magyarországon. Ez az összeg, ha a felcsúti stadion építésének költségét (3,8 milliárd forint) vesszük alapul, akkor mintegy 300 felcsúti stadion felépítéséhez lenne elég. A CRCB (Korrupciókutató Központ Budapest) szerint tehát ennyi pénzből az M7-es mindkét oldalán, Budapesttől Fonyódig, kilométerenként építhető lett volna egy felcsúti stadion." index.hu/belfold/2026/05/05/balasy-gyula-cegek-korrupciokutato-kozpont-crcb-kozbeszerzes/ Stadionok nincsenek, a sok pénz plakátokra, propagandára értelmetlenül szétfolyt, amellett hogy költségek is lehettek, sokan sok pénzt felhalmozhattak belőle. Ebből a sok pénzből sok értemes dolog épülhetett volna.
fogas paduc
2026. május 05. 18:59 Szerkesztve
Kicsit hajaz a dolog arra, mint amikor a Szomorú vasárnap c. filmben az üldözöttek lemondanak a cégeikről az ss javára......
Nagyhuba1
2026. május 05. 18:49
Nem értem az egész hercehurcát, adja vissza- át a cégeit és menjen zarándok útra mekkába.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!