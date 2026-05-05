Már két jelentős piaci szereplő is bejelentette: szakít Balásy Gyula államnak felajánlott cégeivel

Fontos döntést hozott Balásy Gyula: átadja az államnak valamennyi cégében birtokolt tulajdonrészét (VIDEÓ)
A vállalkozó cégei mellett felajánlja az államnak három, magántőkealapban lévő több tízmilliárd forint értékű befektetési jegyeit is.
Nem mindenki szeretne kormányzati tulajdonú ügynökséggel dolgozni.
Két jelentős piaci szereplő, a Kifli.hu és a Használtautó.hu is úgy döntött, hogy megszünteti együttműködését Balásy Gyula kommunikációs ügynökségeivel – számolt be róla a Forbes. A lépés érzékenyen érintheti a Lounge csoportot, amely az üzletember érdekeltségébe tartozik. A Használtautó.hu részéről hangsúlyozták:
a döntés mögött elsősorban vállalati stratégia áll.
Az oldalt 2023-ban felvásárló ingatlan.com a platformot a United Platforms csoportba integrálta, miközben a Lounge Communicationnel kötött szerződést még az előző tulajdonostól, a Adevinta norvég hátterű vállalattól örökölték.
A cég vezetése már az akvizíciót követően célul tűzte ki, hogy a kommunikációs feladatokat házon belülre szervezi ki, mivel ez a modell más piactereiknél is hatékonynak bizonyult. Mint jelezték, az ügynökséget már tavaly értesítették a váltásról, így szerintük a döntés nem köthető aktuálpolitikai fejleményekhez, sokkal inkább szervezeti és működési okok állnak mögötte.
A Kifli.hu ezzel szemben egyértelműen elvi alapokra helyezte döntését.
A vállalat magyarországi vezetése közölte: működésükben és kommunikációjukban szigorú politikai semlegességet képviselnek, és ez a partnerkapcsolatokra is kiterjed. Ennek megfelelően a jövőben olyan ügynökséggel dolgoznak együtt, amely nem áll kormányzati vagy állami tulajdonban.
Nyitókép: YouTube