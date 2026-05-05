Már két jelentős piaci szereplő is bejelentette: szakít Balásy Gyula államnak felajánlott cégeivel

Két jelentős piaci szereplő, a Kifli.hu és a Használtautó.hu is úgy döntött, hogy megszünteti együttműködését Balásy Gyula kommunikációs ügynökségeivel – számolt be róla a Forbes. A lépés érzékenyen érintheti a Lounge csoportot, amely az üzletember érdekeltségébe tartozik. A Használtautó.hu részéről hangsúlyozták:

a döntés mögött elsősorban vállalati stratégia áll.

Az oldalt 2023-ban felvásárló ingatlan.com a platformot a United Platforms csoportba integrálta, miközben a Lounge Communicationnel kötött szerződést még az előző tulajdonostól, a Adevinta norvég hátterű vállalattól örökölték.