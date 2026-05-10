Kezdődhet az elszámoltatás? Feljelentették Magyar Pétert egy fideszes korszakában kötött szerződés miatt

Magyar Péter korábban maga is arról beszélt, hogy amikor a Diákhitel Központ vezetője volt, kerültek elé túlárazott kommunikációs szerződések. Mint kiderült, összesen több mint nettó 1,1 milliárd forint értékben kötött szerződéseket a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó kommunikációs cégekkel. Budai Gyula most feljelentést tett az ügyben.
„Magyar Péter büntetőjogi értelemben minimum hűtlen kezelés bűncselekményét követte el azzal, hogy a Diákhitel Központ vezetőjeként túlárazott szerződéseket írt alá 1.1 milliárd forint értékben Balásy Gyula cégeivel!” – fogalmazott Facebook-bejegyzésében Budai Gyula.
A fideszes országgyűlési képviselő bejelentette, hogy bűntető feljelentést tett az ügyben.
Mint ismert, nemrég Balásy Gyula, a kommunikációs piac egyik legnagyobb szereplőjének, a New Land Mediának és a Lounge-cégcsoportnak a tulajdonosa könnyek közt jelentette be a Magyar Péter testvérének, Magyar Mártonnak a tulajdonában lévő Kontroll.hu-nak adott interjújában, hogy közjegyző előtt aláírt okiratban felajánlja négy cégét – a Lounge Designt, a Lounge Eventet, a New Land Mediát, valamint a Visual Europe Zrt.-ben lévő közvetett részesedését – az állam számára. A bejelentésre azután került sor, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jelzésére a megelőző héten egyes cégeinek bankszámláit zárolták.
Mint ismert, Balásy konzorciuma kifejezetten sikeres volt az előző kormányok alatt, a kormányzati kommunikációhoz köthető állami megrendeléseket is jellemzően az ő cégcsoportja teljesíthette. A most hatalomra került Tisza és annak holdudvara ezért sem néz jó szemmel Balásy korábbi üzleti tevékenységére.
Nem olyan régen azonban Magyar Péter még nem volt finnyás Balásy cégeivel kapcsolatban.
Ahogy arról korábban beszámoltunk,
összesen több mint nettó 1,1 milliárd forint értékben kötött szerződéseket 2018 óta a Diákhitel Központ a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó kommunikációs cégekkel.
A megállapodások a New Land Media Kft. és a Lounge Design Kft. részvételével jöttek létre, összesen nyolc külön szerződés keretében.
A legnagyobb tétel egy 2021 áprilisában kötött megállapodás volt, amely nettó 227 millió forintos értéket képviselt. A legutolsó ismert szerződés 2023 szeptemberében született, mintegy 47 millió forint értékben. A dokumentumokban a megrendelések megnevezése jellemzően „egyéb szolgáltatásként” szerepel, amely nem részletezi pontosan a konkrét feladatokat.
Ismert, Magyar Péter – aki korábban a Diákhitel Központ vezetője volt – egy nyilvános megszólalásában arról beszélt, hogy hivatali ideje alatt több, szerinte túlárazott kommunikációs szerződés került elé a kormányzati megbízások jelentős részét elnyerő Balásy-cégektől.
A most ismert adatok szerint a szerződéses kapcsolat 2018 óta folyamatos, és bár az egyes tételek nagysága változó volt, a teljes keretösszeg így is meghaladta az 1,1 milliárd forintot.
