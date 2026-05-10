Kezdődhet az elszámoltatás? Feljelentették Magyar Pétert egy fideszes korszakában kötött szerződés miatt

Mint ismert, nemrég Balásy Gyula, a kommunikációs piac egyik legnagyobb szereplőjének, a New Land Mediának és a Lounge-cégcsoportnak a tulajdonosa könnyek közt jelentette be a Magyar Péter testvérének, Magyar Mártonnak a tulajdonában lévő Kontroll.hu-nak adott interjújában, hogy közjegyző előtt aláírt okiratban felajánlja négy cégét – a Lounge Designt, a Lounge Eventet, a New Land Mediát, valamint a Visual Europe Zrt.-ben lévő közvetett részesedését – az állam számára. A bejelentésre azután került sor, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jelzésére a megelőző héten egyes cégeinek bankszámláit zárolták.

Mint ismert, Balásy konzorciuma kifejezetten sikeres volt az előző kormányok alatt, a kormányzati kommunikációhoz köthető állami megrendeléseket is jellemzően az ő cégcsoportja teljesíthette. A most hatalomra került Tisza és annak holdudvara ezért sem néz jó szemmel Balásy korábbi üzleti tevékenységére.