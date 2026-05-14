05. 14.
csütörtök
kúria karácsony gergely reklám alkotmánybíróság döntés

Kudarc Karácsony Gergelyéknek: az Alkotmánybíróságon eldőlt, törvénysértően korlátozta a főváros a reklámokat

2026. május 14. 12:57

Az ügy visszakerül a Kúriára, amely várhatóan kénytelen lesz megsemmisíteni a reklámokat szigorúbban korlátozó fővárosi önkormányzati rendeletet – írta a Magyar Nemzet.

Az Alkotmánybíróság kimondta: törvénysértően korlátozta a főváros az épületeken elhelyezett reklámokat. A Kúria szerint problémás lehet, hogy a törvény ezt a reklámcélú használatot részben kivette az önkormányzati ellenőrzés alól. 

A döntés következményeként az ügy visszakerül a Kúriára, amely várhatóan kénytelen lesz megsemmisíteni a reklámokat szigorúbban korlátozó fővárosi önkormányzati rendeletet – írta a Magyar Nemzet.

A lap ismertette, hogy a Kúria és a fővárosi önkormányzat álláspontja szerint a településkép védelme sérülhet, ha az ilyen reklámfelületek sorsáról nem az önkormányzatok, hanem a magántulajdonosok dönthetnek. Ugyanakkor több alkotmánybíró különvéleményében is azt hangsúlyozta: 

a nemzeti vagyon nem szolgálhat partikuláris magánérdekeket, különösen akkor, ha az gazdaságilag hasznosítható közterületet érint”.

A többségi döntés végül arra jutott, hogy a szabályozás nem gyengíti az épített környezet védelmét, mivel a reklámcélú hasznosítás továbbra is engedélyhez kötött. 

Az Alkotmánybíróság szerint az önkormányzati autonómia kiüresítése sem állapítható meg

– húzták alá.

A döntés következményeként az ügy visszakerül a Kúriára, amely várhatóan kénytelen lesz megsemmisíteni a reklámokat szigorúbban korlátozó fővárosi önkormányzati rendeletet – összegzett a Magyar Nemzet.

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Róka László

 

 

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2026. május 14. 14:12
a településkép védelme sérülhet, ha az ilyen reklámfelületek sorsáról nem az önkormányzatok, hanem a magántulajdonosok dönthetnek Emlékeztek még mikor az elqró egy tizenemeletes ház faláról nézett ránk? Na az a bolsi szar bírókat nem zavarta...
sanya55-2
2026. május 14. 13:51
Gejgő ! Érted a jelzést ?👎 annyi
