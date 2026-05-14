Kudarc Karácsony Gergelyéknek: az Alkotmánybíróságon eldőlt, törvénysértően korlátozta a főváros a reklámokat

Az Alkotmánybíróság kimondta: törvénysértően korlátozta a főváros az épületeken elhelyezett reklámokat. A Kúria szerint problémás lehet, hogy a törvény ezt a reklámcélú használatot részben kivette az önkormányzati ellenőrzés alól.

A döntés következményeként az ügy visszakerül a Kúriára, amely várhatóan kénytelen lesz megsemmisíteni a reklámokat szigorúbban korlátozó fővárosi önkormányzati rendeletet – írta a Magyar Nemzet.