Navracsics Tibor elárulta, mi az, ami egyszerre naggyá tette a Fideszt és a bukását is okozta (VIDEÓ)

Valamivel később arról is beszélt, hogy véleménye szerint a Fidesz „elképesztő technokrata kormányzati politikai működést is produkált”.

„A középosztály, bár köszöni szépen a juttatásokat, – hiszen valóban az elmúlt időszakban azért megerősödött ez a középosztály Magyarországon –, de nem ebből kér, hanem abból kér, hogy egy olyan politikai erő jelenjen meg, amely ismét az ő vágyait – a közvélemény-kutatások elől teljesen világosan árulkodik – a Nyugat-orientációját, a szabadságot, a személyes függetlenséget, az autonómiát, személyes autonómiát, a jogállamiságot, tehát az eljárások kiszámíthatóságát és átláthatóságát képviseljék” – hangzott el.

Navracsics Tibor kérdésre válaszolva azt is elárulta, hogy úgy gondolja,

Orbán Viktor a Naprendszer középpontja, a legokosabb magyar politikus”.

„Ezzel nem a többieket akarom butának tartani, csak ő kiemelkedő. (...) Nyilvánvalóan ő is olyan ember, akinek vannak hatalmas erényei és vannak hibái is. Láttuk már olyan döntését, amit másokat messze meghaladó távolba látással hozott meg, és utólag igazolódott, és láttuk olyan döntéseit is, amelyek hibás döntéseknek bizonyultak, és utána korrigálni kellett. Én mind a kettőre látok esélyt. Úgy gondolom egyébként, hogy ő pontosan számot tud vetni a saját felelősségével, és azzal is, hogy amennyiben az ő személyes döntése javít valamennyit a Fidesz – vagy nevezzük ezt a politikai közösséget akárhogy – jövőbeli esélyein, akkor ezt meg fogja hozni” – zárta gondolatmenetét az egykori tárcavezető.