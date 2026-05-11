Navracsics Tibor elárulta, mi az, ami egyszerre naggyá tette a Fideszt és a bukását is okozta (VIDEÓ)

Kedden alakul meg az új kormány
16 miniszter lesz a Magyar-kormányban.
Ez ez a polgári Magyarország.
Nemrég Navracsics Tibor, az Orbán-kormány nemrég leöszönt közigazgatási és területfejlesztési minisztere volt az InfoRádió Aréna című műsorának vendége, aki többek között beszélt a beinduló igazságszolgáltatásról, a választási vereség okairól, a Tisza-kormány várható kétharmados törvénykezéséről, valamint a közéletbe való visszatérésről is.
A közélettől visszavonult egykori tárcavezető a beszélgetés során leszögezte, úgy gondolja, hogy
ami a Fideszt naggyá tette, és ami részben ma a Fidesz választási katasztrófáját okozta, az ugyanaz a tényező, ez a polgári Magyarország.
„A középosztály politikai képviselete, azoknak az embereknek a politikai képviselete, akik ambiciózusak, akik adott esetben vagy szerencsés vagy kevésbé szerencsés családi környezetből érkeznek, de tovább akarnak lépni, az utánuk következő nemzedékek számára többet akarnak adni, mint amennyit ők kaptak, akik arra törekszenek, hogy önellátók legyenek, magabírók legyenek, és akik ebből adódóan büszkék a függetlenségükre és a független gondolkodásukra is” – fogalmazott.
Ezután emlékeztetett, hogy ez volt 1993-94 körül a Fidesznek a nagy újítása, „ez volt az, ami a baráti szimpátián túlmenően számomra sorsszerűvé is tette a Fidesz-tagságot és a Fidesszel való sorsközösséget. És azt látom, így április 12-e fényében, hogy ez az, amit elhagytunk az utóbbi tíz évben, vagy nem kapott kellő hangsúlyt” – mutatott rá.
Navracsics felidézte, hogy mindig felhívta arra a figyelmet, hogy a kommunikációban mérsékeltebb hangot szerette, az Európai Unióval egy sokkal kiegyensúlyozottabb viszonyt, egy úgynevezett „piacosabb megközelítését” a szakpolitikáknak, valamint egy decentralizáltabb megközelítését.
„Úgy gondolom, hogy az, hogy az elmúlt időszakban a Fidesz nem ezeket a megoldásokat választotta, azt, hogy én, illetve a velem hasonló gondolkodású emberek gyakorlatilag marginalizálódtak a Fidesz belső közvéleményében, részben ez okozta azt is, hogy ma a középosztály egy jelentős része bár úgy érzi, hogy anyagilag példátlanul megerősödött az elmúlt 16 évben, de különösen ennek az első 10-12 évében, mégis azt érzi, hogy a Fidesz nem az ő politikai képviseletét látja el, mert
nem ismer rá a Fidesz ideáljaiban a saját ideáljaira”
– hangsúlyozta a nemrég leköszönt miniszter.
Valamivel később arról is beszélt, hogy véleménye szerint a Fidesz „elképesztő technokrata kormányzati politikai működést is produkált”.
„A középosztály, bár köszöni szépen a juttatásokat, – hiszen valóban az elmúlt időszakban azért megerősödött ez a középosztály Magyarországon –, de nem ebből kér, hanem abból kér, hogy egy olyan politikai erő jelenjen meg, amely ismét az ő vágyait – a közvélemény-kutatások elől teljesen világosan árulkodik – a Nyugat-orientációját, a szabadságot, a személyes függetlenséget, az autonómiát, személyes autonómiát, a jogállamiságot, tehát az eljárások kiszámíthatóságát és átláthatóságát képviseljék” – hangzott el.
Navracsics Tibor kérdésre válaszolva azt is elárulta, hogy úgy gondolja,
Orbán Viktor a Naprendszer középpontja, a legokosabb magyar politikus”.
„Ezzel nem a többieket akarom butának tartani, csak ő kiemelkedő. (...) Nyilvánvalóan ő is olyan ember, akinek vannak hatalmas erényei és vannak hibái is. Láttuk már olyan döntését, amit másokat messze meghaladó távolba látással hozott meg, és utólag igazolódott, és láttuk olyan döntéseit is, amelyek hibás döntéseknek bizonyultak, és utána korrigálni kellett. Én mind a kettőre látok esélyt. Úgy gondolom egyébként, hogy ő pontosan számot tud vetni a saját felelősségével, és azzal is, hogy amennyiben az ő személyes döntése javít valamennyit a Fidesz – vagy nevezzük ezt a politikai közösséget akárhogy – jövőbeli esélyein, akkor ezt meg fogja hozni” – zárta gondolatmenetét az egykori tárcavezető.
A teljes beszélgetést alább tekintheti meg:
Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád