magyar válogatott világbajnokság jégkorong Egyesült Államok

Tisztes helytállás: négygólos vereséget szenvedett a magyar válogatott a címvédő amerikaiaktól

2026. május 25. 19:23

Majoross Gergely együttese remek harmadik harmadot produkált. A magyar válogatott 7–3-ra kikapott a címvédő amerikaiaktól a svájci jégkorong-világbajnokság hétfői játéknapján.

A már biztos bennmaradó és remek harmadik harmadot produkáló magyar válogatott 7–3-ra kikapott a címvédő amerikai csapattól a svájci jégkorong-világbajnokság hétfői játéknapján.

Majoross Gergely ezúttal is Csollák Márkót hagyta ki a keretből, Galló Vilmos pedig – aki szombaton apa lett – nem utazott vissza Zürichbe.

A németek és a svájciak elleni alárendelt játék után sem kecsegtetett jóval a pünkösdhétfői találkozó. Az eddigi négy egymás elleni találkozón (1939, 2016, 2023, 2025) négy vereség, két lőtt gól – mindkettőt a most is kerettag Sofron István ütötte –, és 21 kapott állt a mérlegben. Tavaly 6–0-ra nyert a végül aranyérmes, és idén februárban olimpiai bajnok tengerentúli gárda, amely most győzelemi kényszerben volt a negyeddöntőért folyó harcban. A kapuban Vay Ádám kezdett.

Noha nagy iramban kezdett az amerikai válogatott, a magyarok is tudtak veszélyeztetni.

Aztán a harmad derekán a kapitány Justin Faulk kékvonalas bombája kötött ki a jobb alsó sarokban. Aztán a harmad hajrájában Stipsicz Bence kiállításából a Stanley Kupa-győztes és olimpiai bajnok Matthew Tkachuk talált be kapura törésből.

A második harmad Ryan Leonard góljával indult, a támadó harmadban megszerzett buli után lőtt a hálóba. Sárpátki Tamás és Papp Kristóf kiállítása alatt Vay bravúrjaira volt szükség, ám a 28. percben ő sem segíthetett, Faulk duplázott. A harmad közepén a magyar együttes magára talált, a korábbinál bátrabban játszott és ugyan ekkor egy lefordulás után a magyar kapuvason csattant a korong, de a 31. percben egy szép kontrából Terbócs István centerezése találta meg Erdély Csanád botját, és a fehérvári csatár a léc alá lőtt. Az NHL-draftlistás Szongoth Domán is faraghatott volna a hátrányból, ám lövését védte Joseph Woll. A szünet előtt Nagy Krisztián feleslegesen szabálytalankodott az amerikai kapu előtt, a hátvédet rálökte a kapura, ülhetett ki a büntetőpadra, és onnan nézhette, ahogy Leonard szép korongjáratás végén 5–1-re módosítja az állást. Ez már a harmadik amerikai találat volt emberelőnyben.

A záró felvonásban a rivális kivédekezett egy emberhátrányt, és újra voltak magyar helyzetek. A 48. percben Horváth Milán varázsolta Erdély botjára a pakkot, amely Woll jobb lába mellett csúszott a kapuba.

Ortenszky Tamást kiállították, Vay kétszer nagyot védett, de a megugrásból majdnem sikerült megint betalálni. Leültek az amerikaiak, a magyarok viszont felpörögtek, és az 55. percben a második hullámban érkező Tornyai Gábor Woll bal csípője mellett talált be.

Kapuslehozatalnál Tkachuk egészpályás üres kapus gólt ütött, majd az utolsó percben egy les miatt érvénytelenített amerikai találat született. Ám az amerikaiaknak volt még egy "dobása", Max Plante 27 másodperccel a lefújás előtt kapásból bombázott a keresztvas alá.

  • Erdély, Tkachuk, Leonard és Faulk duplázott, 
  • Thomas Novak négy gólpasszal, 
  • Vay 41 védéssel, 
  • Sebők Balázs és Terbócs pedig két assziszttal zárt. 

Hetedik lesz a csoportban a magyar válogatott

Ezzel eldőlt, hogy 

az egy győzelemmel és öt vereséggel álló magyarok csoportjukban a hetedik, és összesítésben a 13. vagy 14. helyen zárnak.

Zárásként kedden 12.20-kor következnek a negyeddöntőért harcoló lettek. Az egymás elleni hat összecsapásból még az elsőt, 1933. február 20-án a prágai Európa-bajnokságon 3–0-ra nyerték a magyarok, majd a sorban második meccsen, 1938-as budapesti barátságos találkozón 2–2 született. Azóta viszont négyből négyet nyertek a baltiak, volt köztük 10–2, 9–0 és 7–3 is.

(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Andreas Becker

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rugbista
2026. május 25. 20:06
Régen egy amerikai F-csapat is 10-12 góllal vert volna minket. Most pedig NHL-sztárok, olimpiai bajnokok is voltak a csapatban.
monuskaroly
2026. május 25. 19:54
Ez volt a cél, bennmaradni. Szép volt.
