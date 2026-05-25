Tisztes helytállás: négygólos vereséget szenvedett a magyar válogatott a címvédő amerikaiaktól

Noha nagy iramban kezdett az amerikai válogatott, a magyarok is tudtak veszélyeztetni.

Aztán a harmad derekán a kapitány Justin Faulk kékvonalas bombája kötött ki a jobb alsó sarokban. Aztán a harmad hajrájában Stipsicz Bence kiállításából a Stanley Kupa-győztes és olimpiai bajnok Matthew Tkachuk talált be kapura törésből.

A második harmad Ryan Leonard góljával indult, a támadó harmadban megszerzett buli után lőtt a hálóba. Sárpátki Tamás és Papp Kristóf kiállítása alatt Vay bravúrjaira volt szükség, ám a 28. percben ő sem segíthetett, Faulk duplázott. A harmad közepén a magyar együttes magára talált, a korábbinál bátrabban játszott és ugyan ekkor egy lefordulás után a magyar kapuvason csattant a korong, de a 31. percben egy szép kontrából Terbócs István centerezése találta meg Erdély Csanád botját, és a fehérvári csatár a léc alá lőtt. Az NHL-draftlistás Szongoth Domán is faraghatott volna a hátrányból, ám lövését védte Joseph Woll. A szünet előtt Nagy Krisztián feleslegesen szabálytalankodott az amerikai kapu előtt, a hátvédet rálökte a kapura, ülhetett ki a büntetőpadra, és onnan nézhette, ahogy Leonard szép korongjáratás végén 5–1-re módosítja az állást. Ez már a harmadik amerikai találat volt emberelőnyben.