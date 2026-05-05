Fontos határidő közeleg, sokan kaphatnak vissza pénzt az államtól

Az szja-bevallási határidő 2025. május 20-a, de akinek visszajár adó, annak érdemes minél előbb elfogadni a tervezetét vagy kiegészítve beküldeni a bevallást, hogy mielőbb megkapja a neki járó összeget – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

A NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja a visszatérítést.

Az adóbevallási tervezetek az eSZJA-oldalon érhetők el. Itt kell őket átnézni, elfogadni, illetve szükség esetén módosítani, kiegészíteni. Aki még nem regisztrált az Ügyfélkapu+-ra vagy a DÁP-ra, érdemes minél hamarabb megtennie, hiszen így intézheti el legegyszerűbben bevallását.