nemzeti adó - és vámhivatal ügyfélkapu + szja határidő

Fontos határidő közeleg, sokan kaphatnak vissza pénzt az államtól

2026. május 05. 19:22

Május 20-ig lehet véglegesíteni az adóbevallásokat. Mutatjuk, mire kell odafigyelni.

Az szja-bevallási határidő 2025. május 20-a, de akinek visszajár adó, annak érdemes minél előbb elfogadni a tervezetét vagy kiegészítve beküldeni a bevallást, hogy mielőbb megkapja a neki járó összeget – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

A NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja a visszatérítést.

Az adóbevallási tervezetek az eSZJA-oldalon érhetők el. Itt kell őket átnézni, elfogadni, illetve szükség esetén módosítani, kiegészíteni. Aki még nem regisztrált az Ügyfélkapu+-ra vagy a DÁP-ra, érdemes minél hamarabb megtennie, hiszen így intézheti el legegyszerűbben bevallását.

Aki jogosult valamelyik adóalap-kedvezményre, például 

  • családi kedvezményre, 
  • személyi kedvezményre, 
  • három-, négy- vagy többgyerekes, 
  • a harminc év alatti anyák 
  • vagy az első házasok kedvezményére, 

de tavaly év közben nem kérte a munkáltatótól, kifizetőtől az érvényesítést, akkor ennek is most van itt az ideje – emelte ki a NAV.

