Alig pár órája maradt a pártoknak: akár Magyar Péteréket is megbüntethetik, ha nem lépnek időben

Kedd 16 órakor lejár a határideje annak, hogy az országgyűlési választáson indult jelöltek és pártok eltávolítsák a kampány időszakában a közterületeken elhelyezett plakátjaikat.

A választási eljárási törvény szerint a szavazást követő 30 napon belül, tehát május 12-éig kell eltávolítania a választási plakátokat annak, aki azt elhelyezte, vagy akinek az érdekében elhelyezték.